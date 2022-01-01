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Kar Hasarını Trafik Sigortası Ödüyor Mu?

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yollarda kaldı, yüzlerce trafik kazası meydana geldi. Peki, bu kazaların hangi sigorta kapsamında hangisi değil? Trafik sigortası tek başına kar nedeniyle oluşan hasarı karşılar mı? İşte, sürücülerin merak ettiği sorular ve yanıtları.

  1. Karlı yolda bir araç kayıp, birden çok araca zarar verirse ne olacak? Sürücü karlı yolda kayıp, elektrik diğerine ya da duvara çarparsa araçta oluşan zararı trafik sigortası karşılar mı? Binlerce sürücünün merak ettiği sorulara Noyan Doğan yazısında cevap verdi:

    Karlı yolda bir araç kayıp, birden çok araca zarar verirse ne olacak? Sürücü karlı yolda kayıp, elektrik diğerine ya da duvara çarparsa araçta oluşan zararı trafik sigortası karşılar mı? Binlerce sürücünün merak ettiği sorulara Noyan Doğan yazısında cevap verdi:

  2. * Karlı yolda bir başka araç kayarak benim aracıma çarptı zararımı kimden alacağım? <br> Size çarpan aracın trafik sigortası zararınızı karşılayacak. Aynı şekilde siz kayıp, bir başka araca zarar verirseniz sizin trafik sigortanız karşı tarafın zararını karşılar.

    * Karlı yolda bir başka araç kayarak benim aracıma çarptı zararımı kimden alacağım?
    Size çarpan aracın trafik sigortası zararınızı karşılayacak. Aynı şekilde siz kayıp, bir başka araca zarar verirseniz sizin trafik sigortanız karşı tarafın zararını karşılar.

  3. * Bana çarpan aracın trafik sigortası tüm zararımı karşılayacak mı? <br> Maddi zararlar trafik sigortası teminat limitleri ile sınırlı. Araç başına teminat limiti de 50 bin lira. Yani, trafik sigortası 50 bin liraya kadar olan zararınızı karşılar, üzerini karşılamaz. Eğer aracınızdaki hasar trafik sigortası limitinin üzerinde ise hukuki yola başvurup, sigorta limitini aşan tutarı karşı tarafın sürücüsünden talep edebilirsiniz.

    * Bana çarpan aracın trafik sigortası tüm zararımı karşılayacak mı?
    Maddi zararlar trafik sigortası teminat limitleri ile sınırlı. Araç başına teminat limiti de 50 bin lira. Yani, trafik sigortası 50 bin liraya kadar olan zararınızı karşılar, üzerini karşılamaz. Eğer aracınızdaki hasar trafik sigortası limitinin üzerinde ise hukuki yola başvurup, sigorta limitini aşan tutarı karşı tarafın sürücüsünden talep edebilirsiniz.

  4. * Karlı yolda bir araç kayıp, birden çok araca zarar verirse ne olacak? <br> Zarara neden olan aracın trafik sigortası, diğer araçların hasarını karşılayacak. Ancak yine trafik sigortasının limitleri çerçevesinde zarar karşılanacak. Trafik sigortasının kaza başına teminat limiti ise 100 bin lira. Buna göre karlı yolda kayıp, birden çok araca zarar veren aracın trafik sigortası 100 bin lira limit çerçevesinde diğer araçların hasarını ödeyecek.

    * Karlı yolda bir araç kayıp, birden çok araca zarar verirse ne olacak?
    Zarara neden olan aracın trafik sigortası, diğer araçların hasarını karşılayacak. Ancak yine trafik sigortasının limitleri çerçevesinde zarar karşılanacak. Trafik sigortasının kaza başına teminat limiti ise 100 bin lira. Buna göre karlı yolda kayıp, birden çok araca zarar veren aracın trafik sigortası 100 bin lira limit çerçevesinde diğer araçların hasarını ödeyecek.

  5. Bu durumda da trafik sigortasındaki 100 bin liralık limit kazada zarar gören araçlar arasında pay edilecek. Sigortanın karşıladığı zararın üstü için hukuk yoluna başvurup, hasara neden olan sürücüden talep edebilirsiniz.

    Bu durumda da trafik sigortasındaki 100 bin liralık limit kazada zarar gören araçlar arasında pay edilecek. Sigortanın karşıladığı zararın üstü için hukuk yoluna başvurup, hasara neden olan sürücüden talep edebilirsiniz.

  6. * Sürücü karlı yolda kayıp, elektrik diğerine ya da duvara çarparsa araçta oluşan zararı trafik sigortası karşılar mı? <br> Hayır, karşılamaz. Trafik sigortası trafikte bir başkasına vereceğiniz zararları karşılar, kendi aracınızdaki zararları karşılamaz. Bu durumda kasko sigortanız varsa aracınızdaki zararı kaskodan alırsınız.

    * Sürücü karlı yolda kayıp, elektrik diğerine ya da duvara çarparsa araçta oluşan zararı trafik sigortası karşılar mı?
    Hayır, karşılamaz. Trafik sigortası trafikte bir başkasına vereceğiniz zararları karşılar, kendi aracınızdaki zararları karşılamaz. Bu durumda kasko sigortanız varsa aracınızdaki zararı kaskodan alırsınız.

  7. * Karda kalırsam sigortadan nasıl yararlanabilirim? <br> Eğer kasko sigortanız varsa, kasko sigortası ile birlikte verilen asistans hizmetinden yararlanabilir. Ancak sadece trafik sigortanız varsa, trafik sigortası ile birlikte asistans verilmediğinden, böyle bir hizmeti alamazsınız.

    * Karda kalırsam sigortadan nasıl yararlanabilirim?
    Eğer kasko sigortanız varsa, kasko sigortası ile birlikte verilen asistans hizmetinden yararlanabilir. Ancak sadece trafik sigortanız varsa, trafik sigortası ile birlikte asistans verilmediğinden, böyle bir hizmeti alamazsınız.

  8. * Karlı yolda elektrik direğine ya da yol tabelalarına zarar verirsem sigorta bu zararları da karşılar mı? <br> Kamu malına vereceğiniz zararlar da trafik sigortasından karşılanır.

    * Karlı yolda elektrik direğine ya da yol tabelalarına zarar verirsem sigorta bu zararları da karşılar mı?
    Kamu malına vereceğiniz zararlar da trafik sigortasından karşılanır.

  9. * Karda aracım hasarlandı, sigorta, tamir sürecinde ikame araç verecek mi? <br> Kasko sigortanız varsa aracınızın tamiri sürecinde ikame araç hizmetinden yararlanabilirsiniz. Ancak trafik sigortasında böyle bir hizmet olmadığından yararlanamazsınız.

    * Karda aracım hasarlandı, sigorta, tamir sürecinde ikame araç verecek mi?
    Kasko sigortanız varsa aracınızın tamiri sürecinde ikame araç hizmetinden yararlanabilirsiniz. Ancak trafik sigortasında böyle bir hizmet olmadığından yararlanamazsınız.

  10. * Taksiciyim, karda bir başka araç çarptı, tamir süresince çalışamayacağım, gelir kaybı mı sigortadan alabilir miyim? <br> Sigortadan gelir kaybını alamazsınız. Bunun için hukuk yoluna başvurmalısınız.

    * Taksiciyim, karda bir başka araç çarptı, tamir süresince çalışamayacağım, gelir kaybı mı sigortadan alabilir miyim?
    Sigortadan gelir kaybını alamazsınız. Bunun için hukuk yoluna başvurmalısınız.

  11. * Araç çarpması sonucu yaralanmalarda ne olacak? <br> Tedavi giderlerinizi Sosyal Güvenlik Kurumu karşılayacak. Eğer kaza nedeniyle sakat kalırsanız trafik sigortasından sakatlık tazminatı alacaksınız.

    * Araç çarpması sonucu yaralanmalarda ne olacak?
    Tedavi giderlerinizi Sosyal Güvenlik Kurumu karşılayacak. Eğer kaza nedeniyle sakat kalırsanız trafik sigortasından sakatlık tazminatı alacaksınız.