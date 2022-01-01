Yollara Bırakılan Araçlar Çekiliyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir" dedi.