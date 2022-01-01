Yollara Bırakılan Araçlar Çekiliyor
İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışı pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam etti. Yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan sürücüler araçlarını terk etti.
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İstanbul Hadımköy'de 2 gün önce kar yağışı sırasında yollara bırakılıp hala alınmayan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
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Dün akşam kar yağışının etkisini kaybetmesiyle yollar normale döndü. Trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 25'e kadar düştü.
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Ancak Hadımköy'de tıkalı yola giren sürücüler nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
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Vinçler ve iş makineleri devreye girerek, alt geçitte kalan araçları kurtardı. Fakat Hadımköy merkeze giden istikamette TIR'lar bölgeden çekilemedi.
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Belediye ekipleri araçlarında beklemeyi tercih edenlere kumanya dağıttı.
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir" dedi.
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Yerlikaya'nın açıklamasının ardından saat 14.00 sıralarında trafiğe engel olan araçlar çekiciyle götürülmeye başlandı.
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