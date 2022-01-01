AŞILI ÇOCUKLARDA SEMPTOMLAR DAHA HAFİF

Diğer taraftan Duncan, ishal ve kızarıklık gibi semptomların nadir de olsa görülebileceğini belirterek, verilerin asemptomatik Covid-19 vakalarını içermediğini kaydetti. Duncan, ayrıca Covid-19 aşısı yapılan çocuklarda semptomların sıklığının ve uzunluğunun azaldığını söyledi.