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Çocuklarda En Sık Görülen Omicron Semptomlar - Foto Galeri

Uzmanlar, ebeveynleri uyararak çocuklarda en sık görülen belirtileri açıkladı. İşte boğaz ağrısından krup hastalığına Omicron?un çocuklarda neden olduğu semptomlar

  1. Corona virüsün Omicron varyantı, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Varyant, hem çocukları hem de yetişkinleri enfekte ediyor. İngiltere?de King's College London'da tıp profesörü olan Emma Duncan, insanların Covid-19 semptomlarını bildirmelerini sağlayan ZOE COVID-19 çalışmasından elde edilen verilere dayanarak, çocuklar için en yaygın Omicron semptomlarını açıkladı.

    Corona virüsün Omicron varyantı, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Varyant, hem çocukları hem de yetişkinleri enfekte ediyor. İngiltere?de King's College London'da tıp profesörü olan Emma Duncan, insanların Covid-19 semptomlarını bildirmelerini sağlayan ZOE COVID-19 çalışmasından elde edilen verilere dayanarak, çocuklar için en yaygın Omicron semptomlarını açıkladı.

  2. Duncan, 12-8 yaş arası çocuklarda birkaç yüz Omicron vakasının ön sonuçlarına dayanarak aşağıdaki semptomları sıraladı:

    Duncan, 12-8 yaş arası çocuklarda birkaç yüz Omicron vakasının ön sonuçlarına dayanarak aşağıdaki semptomları sıraladı:

  3. EN YAYGIN GÖRÜLEN SEMPTOMLAR <br> - Tükenmişlik - Baş ağrısı - Boğaz ağrısı - Burun akması - Hapşırma - Ateş - Öksürük

    EN YAYGIN GÖRÜLEN SEMPTOMLAR
    - Tükenmişlik - Baş ağrısı - Boğaz ağrısı - Burun akması - Hapşırma - Ateş - Öksürük

  4. AŞILI ÇOCUKLARDA SEMPTOMLAR DAHA HAFİF <br> Diğer taraftan Duncan, ishal ve kızarıklık gibi semptomların nadir de olsa görülebileceğini belirterek, verilerin asemptomatik Covid-19 vakalarını içermediğini kaydetti. Duncan, ayrıca Covid-19 aşısı yapılan çocuklarda semptomların sıklığının ve uzunluğunun azaldığını söyledi.

    AŞILI ÇOCUKLARDA SEMPTOMLAR DAHA HAFİF
    Diğer taraftan Duncan, ishal ve kızarıklık gibi semptomların nadir de olsa görülebileceğini belirterek, verilerin asemptomatik Covid-19 vakalarını içermediğini kaydetti. Duncan, ayrıca Covid-19 aşısı yapılan çocuklarda semptomların sıklığının ve uzunluğunun azaldığını söyledi.

  5. Çocuklarla çalışan doktorlar ise gördüklerinin Ducan?ın çalışmasının bulgularıyla uyuştuğunu açıkladı.

    Çocuklarla çalışan doktorlar ise gördüklerinin Ducan?ın çalışmasının bulgularıyla uyuştuğunu açıkladı.

  6. ABD?de Seattle Çocuk Hastanesi pediatrik yoğun bakım bölümünün şefi Dr. John McGuire, "Çoğu çocuk yaştan bağımsız olarak üst solunum yolu/soğuk algınlığı benzeri semptomlar yaşıyor. Bağırsak problemleri, ateş ve kızarıklıklar da ebeveynlerin takip etmesi gereken durumları oluşturuyor? diye konuştu.

    ABD?de Seattle Çocuk Hastanesi pediatrik yoğun bakım bölümünün şefi Dr. John McGuire, "Çoğu çocuk yaştan bağımsız olarak üst solunum yolu/soğuk algınlığı benzeri semptomlar yaşıyor. Bağırsak problemleri, ateş ve kızarıklıklar da ebeveynlerin takip etmesi gereken durumları oluşturuyor? diye konuştu.

  7. KRUP HASTALIĞI DİKKATLE İZLENMELİ <br> Vagelos Doktorlar ve Cerrahlar Koleji'nde pediatri profesörü ve New York-Presbiteryen Morgan Stanley Çocuk Hastanesi'nde epidemiyolog olan Dr. Lisa Saimab ise çocuklarda krup hastalığının Omicron'a özgü bir semptom gibi göründüğünü söyledi.

    KRUP HASTALIĞI DİKKATLE İZLENMELİ
    Vagelos Doktorlar ve Cerrahlar Koleji'nde pediatri profesörü ve New York-Presbiteryen Morgan Stanley Çocuk Hastanesi'nde epidemiyolog olan Dr. Lisa Saimab ise çocuklarda krup hastalığının Omicron'a özgü bir semptom gibi göründüğünü söyledi.

  8. Krup hastalığında virüs, ses telleri (larenks) ve soluk borusunda ödem oluşmasına yol açıyor. Ardından, ödem hava yollarını daraltarak nefes alıp vermeyi zorlaştırıyor. Krup hastalığı olan çocuklarda kaba, havlamayı andıran öksürük ve nefes alma sırasında sesli, tiz bir ses duyuluyor.

    Krup hastalığında virüs, ses telleri (larenks) ve soluk borusunda ödem oluşmasına yol açıyor. Ardından, ödem hava yollarını daraltarak nefes alıp vermeyi zorlaştırıyor. Krup hastalığı olan çocuklarda kaba, havlamayı andıran öksürük ve nefes alma sırasında sesli, tiz bir ses duyuluyor.

  9. Öte yandan, Saiman'ın çocuklarda son zamanlarda bronşiolit* vakalarının da arttığını bildirdi. "Çocuklar öksürük ve hırıltı ile başvuruyor venefes almakta zorluk çekiyorlarsa hastaneye yatırılmaları gerekebiliyor" dedi. <br> *Bronşiolit: Bronşiolit, akciğerlerin küçük havayollarında (bronşiollerde) tıkanıklığa neden olabilen iltihabi bir hastalığa deniliyor ve hastaneye yatacak kadar nefes darlığına sebep olabiliyor.

    Öte yandan, Saiman'ın çocuklarda son zamanlarda bronşiolit* vakalarının da arttığını bildirdi. "Çocuklar öksürük ve hırıltı ile başvuruyor venefes almakta zorluk çekiyorlarsa hastaneye yatırılmaları gerekebiliyor" dedi.
    *Bronşiolit: Bronşiolit, akciğerlerin küçük havayollarında (bronşiollerde) tıkanıklığa neden olabilen iltihabi bir hastalığa deniliyor ve hastaneye yatacak kadar nefes darlığına sebep olabiliyor.