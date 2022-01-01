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Çay Tiryakilerine Kötü Haber! - Foto Galeri

Türk kültürünün en önemli içeceklerinden biri olan çay bilinçsizce tüketilince vücuda zarar veriyor. Sabah kahvaltılarında akşam yemeklerinde sonra tüketilen çayın sağlık açısından pek faydalı olduğunu söylenemez.

  1. Sudan sonra ikinci olarak en çok tükettiğimiz çay, bilinçsizce içilirse vücudumuza zarar verebiliyor.

    Sudan sonra ikinci olarak en çok tükettiğimiz çay, bilinçsizce içilirse vücudumuza zarar verebiliyor.

  2. Uzmanlara göre, aşırı çay tüketimi mide bulantısı, baş ağrısı, sinir bozukluğu, kalpte çarpıntı, elde titreme, demir eksikliği, kansızlık ve uykusuzluk gibi birçok soruna yol açtığını açıkladı.

    Uzmanlara göre, aşırı çay tüketimi mide bulantısı, baş ağrısı, sinir bozukluğu, kalpte çarpıntı, elde titreme, demir eksikliği, kansızlık ve uykusuzluk gibi birçok soruna yol açtığını açıkladı.

  3. Bu sorunlar dışında çayın neden olduğu zararları açıklıyoruz.

    Bu sorunlar dışında çayın neden olduğu zararları açıklıyoruz.

  4. ÇAYIN ZARARLARI NELERDİR? İSHAL <br> Çayın içerisinde bulunan kafein günlük olarak alınması gereken miktarın üzerinde alınırsa sindirim sistemini uyararak ishale sebep olur. Ayrıca, çay vücutta merkezi sinir sistemini de etkileyerek kişinin olaylar karşısında sinirli ve gergin olmasına neden olur.

    ÇAYIN ZARARLARI NELERDİR? İSHAL
    Çayın içerisinde bulunan kafein günlük olarak alınması gereken miktarın üzerinde alınırsa sindirim sistemini uyararak ishale sebep olur. Ayrıca, çay vücutta merkezi sinir sistemini de etkileyerek kişinin olaylar karşısında sinirli ve gergin olmasına neden olur.

  5. KABIZLIK Her ne kadar beklenmedik olsa da çayın içerisinde bulunan tanen isimli madde vücutta depolanır. Çayın fazla tüketimi tanen maddesinin vücuda fazla nüfuz etmesiyle kabızlığa neden olur.

    KABIZLIK Her ne kadar beklenmedik olsa da çayın içerisinde bulunan tanen isimli madde vücutta depolanır. Çayın fazla tüketimi tanen maddesinin vücuda fazla nüfuz etmesiyle kabızlığa neden olur.

  6. MİDE RAHATSIZLIĞI Çay kafein içermektedir. Kafein midenize ulaştığında, midede çeşitli asidik maddeler üretmesine neden olur. asidik maddeler vücudun absorbe edeceğinden fazla olduğu zaman mide huzursuz ve rahatsız hissedilir. Ülser, gastrit ya da mide kanseri gibi hastalığa sahipseniz çaydan uzak durmalısınız.

    MİDE RAHATSIZLIĞI Çay kafein içermektedir. Kafein midenize ulaştığında, midede çeşitli asidik maddeler üretmesine neden olur. asidik maddeler vücudun absorbe edeceğinden fazla olduğu zaman mide huzursuz ve rahatsız hissedilir. Ülser, gastrit ya da mide kanseri gibi hastalığa sahipseniz çaydan uzak durmalısınız.

  7. UYKUSUZLUK <br> Çayın fazla tüketimi içeriğindeki kafeinden dolayı uykusuzluğa neden olur.

    UYKUSUZLUK
    Çayın fazla tüketimi içeriğindeki kafeinden dolayı uykusuzluğa neden olur.

  8. Kişiyi fiziksel ve zihinsel olarak uyarır ve insomniaya neden olur.

    Kişiyi fiziksel ve zihinsel olarak uyarır ve insomniaya neden olur.

  9. İnsomnia beraberinde uyku düzeni sorunlarını getirir. Uzmanlara göre sağlıklı ve fit kalabilmek için daha az çay tüketilmesi gerekiyor.

    İnsomnia beraberinde uyku düzeni sorunlarını getirir. Uzmanlara göre sağlıklı ve fit kalabilmek için daha az çay tüketilmesi gerekiyor.

  10. PREMENSTRUAL SENDROM <br> Fazla çay tüketimi kadınlarda premenstrual sendroma yani regl öncesi gerginlik sendromuna neden olur. Premenstrual sendromun ruhsal çöküntü, gerginlik, sinirlilik, aşırı yorgunluk, hassaslaşma gibi belirtileri vardır.

    PREMENSTRUAL SENDROM
    Fazla çay tüketimi kadınlarda premenstrual sendroma yani regl öncesi gerginlik sendromuna neden olur. Premenstrual sendromun ruhsal çöküntü, gerginlik, sinirlilik, aşırı yorgunluk, hassaslaşma gibi belirtileri vardır.

  11. BÖBREK RAHATSIZLIKLARI <br> Çay tüketimi böbrek rahatsızlıklarının ana sebeplerinden biridir. Kafeinin oluşturduğu uyarım kişiye zarar verir. Çayın içerisinde bulunan oksalat böbrek taşına neden olur.

    BÖBREK RAHATSIZLIKLARI
    Çay tüketimi böbrek rahatsızlıklarının ana sebeplerinden biridir. Kafeinin oluşturduğu uyarım kişiye zarar verir. Çayın içerisinde bulunan oksalat böbrek taşına neden olur.

  12. İDRAR SORUNLARI <br> Fazla çay tüketimi sık idrara çıkmayı gerektirir. Kafein kişinin mesanesine baskı yapar ve mesaneyi çevreleyen kasların harekete geçirerek kişinin idrara çıkma ihtiyacının artmasına neden olmaktadır.

    İDRAR SORUNLARI
    Fazla çay tüketimi sık idrara çıkmayı gerektirir. Kafein kişinin mesanesine baskı yapar ve mesaneyi çevreleyen kasların harekete geçirerek kişinin idrara çıkma ihtiyacının artmasına neden olmaktadır.

  13. YEMEK BORUSU KANSERİ <br> Çok sıcak bir şey içtiğinizde bu içecek yemek borusundan geçerken kanala zarar verir. Bu durum yemek borusu kanserinin nedenleri arasında gösterilebilir. Çayınızı sıcak değil ılık içmeniz yemek borusu kanserine yakalanma riskinizi azaltacaktır.

    YEMEK BORUSU KANSERİ
    Çok sıcak bir şey içtiğinizde bu içecek yemek borusundan geçerken kanala zarar verir. Bu durum yemek borusu kanserinin nedenleri arasında gösterilebilir. Çayınızı sıcak değil ılık içmeniz yemek borusu kanserine yakalanma riskinizi azaltacaktır.

  14. ÖDEM VE ŞİŞKİNLİĞE SEBEP OLUR <br> Günde 4 fincandan fazla çay içip 2 litreden az su tüketirseniz vücudunuzda ödem ve şişlik tehlikesi sizi bekliyor olacaktır. Sürekli kilo değişimi yaşıyorsanız sebebi aşırı çay tüketimine bağlı ödemdir.

    ÖDEM VE ŞİŞKİNLİĞE SEBEP OLUR
    Günde 4 fincandan fazla çay içip 2 litreden az su tüketirseniz vücudunuzda ödem ve şişlik tehlikesi sizi bekliyor olacaktır. Sürekli kilo değişimi yaşıyorsanız sebebi aşırı çay tüketimine bağlı ödemdir.

  15. İNSÜLİN DİRENCİNİ ARTIRIR <br> İnsülin direnci, karaciğer ve pankreasın sağlıklı çalışmadığını gösterir. Karaciğer hastalığı veya insülin direnciniz varsa çay tüketiminizi azaltın

    İNSÜLİN DİRENCİNİ ARTIRIR
    İnsülin direnci, karaciğer ve pankreasın sağlıklı çalışmadığını gösterir. Karaciğer hastalığı veya insülin direnciniz varsa çay tüketiminizi azaltın

  16. VÜCUDUN KURUMASINA SEBEP OLUR <br> Çay içenler vücutlarında su ihtiyacını pek fazla hissetmezler. Oysa ki çay, vücudun su ihtiyacını karşılamaz ve vücutta bulunan suyu çekip dışarı atar.

    VÜCUDUN KURUMASINA SEBEP OLUR
    Çay içenler vücutlarında su ihtiyacını pek fazla hissetmezler. Oysa ki çay, vücudun su ihtiyacını karşılamaz ve vücutta bulunan suyu çekip dışarı atar.

  17. DİŞLERİ SARARTIR <br> Çay, dişlerin sararması ve leke oluşumuna neden olur. Bu sorunu ortadan kaldırmak için çay içtikten sonra 1 bardak su ile ağzınızda gargara yapabilirsiniz.

    DİŞLERİ SARARTIR
    Çay, dişlerin sararması ve leke oluşumuna neden olur. Bu sorunu ortadan kaldırmak için çay içtikten sonra 1 bardak su ile ağzınızda gargara yapabilirsiniz.

  18. HAMİLE KALMAYI ZORLAŞTIRIR <br> Çay içerdiği kafeinden dolayı hamile kalmak isteyenlerin uzak durması gereken bir içecektir. Gebelik ve emzirme döneminde dikkatle tüketilmelidir.

    HAMİLE KALMAYI ZORLAŞTIRIR
    Çay içerdiği kafeinden dolayı hamile kalmak isteyenlerin uzak durması gereken bir içecektir. Gebelik ve emzirme döneminde dikkatle tüketilmelidir.