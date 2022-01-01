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Kalp Yarası Dizisi İçin Şok Karar! - Foto Galeri

atv ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası dizisinden kötü haber geldi. Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin son dönemde reytingleri iyi gelmiyordu. Dizinin 2022 yılının başında ara vermesinin ardından yayınlanan son iki bölümdeki reytingler izleyicilerin ilgisinin de azalmakta olduğunu ortaya koydu.

  1. Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin ikilisinin başrolünde yer aldığı diziye atv?nin ne kadar fırsat tanıyacağı merak ediliyordu. Ancak kanalın diziyi uzun süre yayında tutmak istemediği ortaya çıktı.

    Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin ikilisinin başrolünde yer aldığı diziye atv?nin ne kadar fırsat tanıyacağı merak ediliyordu. Ancak kanalın diziyi uzun süre yayında tutmak istemediği ortaya çıktı.

  2. Kalp Yarası dizisi, hikayesi çok etkili olmasına ve oyuncularının da başarılı performanslarına rağmen ne yazık ki, istenilen reytingler gelmediği için final kararı ile karşı karşıya kaldı.

    Kalp Yarası dizisi, hikayesi çok etkili olmasına ve oyuncularının da başarılı performanslarına rağmen ne yazık ki, istenilen reytingler gelmediği için final kararı ile karşı karşıya kaldı.

  3. Merve Çağıran?ın da Hande karakteri ile çok başarılı bir iş çıkarttığı diziye en son Nilsu Berfin Aktaş?ın sürpriz bir karakter ile katılacağı ortaya çıkmıştı.

    Merve Çağıran?ın da Hande karakteri ile çok başarılı bir iş çıkarttığı diziye en son Nilsu Berfin Aktaş?ın sürpriz bir karakter ile katılacağı ortaya çıkmıştı.

  4. Şimdiye kadar 28 bölümü yayınlanan Kalp Yarası dizisinin çekimleri de Antakya?da devam ediyor. Dizinin 32. bölüm itibari ile final yapması kararı alındı. Kalp Yarası?ndan geriye sadece 4 bölüm kaldı.

    Şimdiye kadar 28 bölümü yayınlanan Kalp Yarası dizisinin çekimleri de Antakya?da devam ediyor. Dizinin 32. bölüm itibari ile final yapması kararı alındı. Kalp Yarası?ndan geriye sadece 4 bölüm kaldı.

  5. Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Bora Cengiz, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak ve Zehra Yılmaz?ın kadrosunda yer aldığı dizi dram yüklü hikayesine rağmen ekranda daha uzun süre kalma fırsatını elde edemedi.

    Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Bora Cengiz, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak ve Zehra Yılmaz?ın kadrosunda yer aldığı dizi dram yüklü hikayesine rağmen ekranda daha uzun süre kalma fırsatını elde edemedi.

  6. Haziran ayından bu yana yayınlanmakta olan Kalp Yarası dizisinin vedası izleyicileri çok üzecek.

    Haziran ayından bu yana yayınlanmakta olan Kalp Yarası dizisinin vedası izleyicileri çok üzecek.