''EN SON BU KADAR KAR, 1992 YILINDA YAĞDI'' En son 2 metreyi bulan karın 1992 yılında yağdığını ve o günden bu tarafa böyle kar yağışı görmediğini söyleyen Aydın Çelik ise şöyle konuştu: ''1992 yılında buna benzer böyle bir kar yağmıştı. Şu anda güç bela aracımızı karın altından çıkartabildik.