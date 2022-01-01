Karın Altında Kaybolan Araçlarını Arıyorlar - Foto Galeri
Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar, ellerinde küreklerle 2 metreyi aşan karda kaybolan araçlarını arıyor. Bölge halkı, en son 2 metreyi bulan karın 30 yıl önce yağdığını ve o günden bu yana böyle bir kar yağışı görmediklerini söyledi.
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Kastamonu'da son 10 gündür etkili olan kar yağışı durdu. Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kastamonu'nun bazı ilçelerinde hayat durma noktasına geldi.
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İl merkezi ile bazı ilçelerin birbiriyle bağlantısı kesilirken bazı bölgelerde de çığ düştü.
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Kar yağışının durmasıyla birlikte evlerinden çıkan vatandaşlar, 2 metreyi aşan karda kaybolan araçlarını bulmak için arayışlarını sürdürüyor.
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Vatandaşlar, ellerinde küreklerle hem evlerinin önünü ulaşıma açıyor hem de karın altında kaybolan araçlarını kardan temizleyerek kurtarmaya çalışıyor.
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Sinop'un Boyabat ilçesinden fırında çalışmak için Küre'ye geldiğini söyleyen Mehmet Öztürk, ''Kar yağışı dindi, biz de şimdi arabamızı arayıp taradık ve bulduk. Karın altında kalan aracımızı çıkarmaya çalışıyoruz'' dedi.
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''EN SON BU KADAR KAR, 1992 YILINDA YAĞDI'' En son 2 metreyi bulan karın 1992 yılında yağdığını ve o günden bu tarafa böyle kar yağışı görmediğini söyleyen Aydın Çelik ise şöyle konuştu: ''1992 yılında buna benzer böyle bir kar yağmıştı. Şu anda güç bela aracımızı karın altından çıkartabildik.
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1992 yılından beri böyle kar görmemiştik. O tarihten bu tarafa ilk defa böyle bir kar yağışı gördük, yaşadık. Şu anda Küre?ye yağan kar 2 metreyi geçmiştir.''