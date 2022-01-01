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100 Metre Mesafeyle Cesetleri Bulunan 2 Kadının Cinayet Şüphelisi Yakalandı - Foto Galeri

Adana'nın Kozan ilçesinde, geçen yıl mayıs ayında 100 metre arayla pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan Tuğçe Duman (27) ile dayısının dini nikahla birlikte yaşadığı Melek Elşemo'nun (24) cinayet şüphelisi Furkan A. (22), jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

  1. Adana' Kozan'da, 23 Mayıs 2021 gecesi Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak'taki kanal mevkiinde yoldan geçenler, park halindeki bir otomobilin camlarında mermi izleri görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, otomobilde Tuğçe Duman?ın cesedini buldu. Tuğçe Duman?ın pompalı tüfekle vurulduğu belirlendi.

    Adana' Kozan'da, 23 Mayıs 2021 gecesi Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak'taki kanal mevkiinde yoldan geçenler, park halindeki bir otomobilin camlarında mermi izleri görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, otomobilde Tuğçe Duman?ın cesedini buldu. Tuğçe Duman?ın pompalı tüfekle vurulduğu belirlendi.

  2. Jandarma, olay yerinde inceleme yaparken yaklaşık 100 metre mesafede bir kadının daha cesedi bulundu. Bu cesedin ise Duman?ın dayısının dini nikahlı eşi Melek Elşemo'ya ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Duman ve Elşemo'nun cenazeleri, otopsilerinin tamamlanması sonrası toprağa verildi. Duman'ın cenazesi, Saimbeyli ilçesi Çeralan Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Jandarma, olay yerinde inceleme yaparken yaklaşık 100 metre mesafede bir kadının daha cesedi bulundu. Bu cesedin ise Duman?ın dayısının dini nikahlı eşi Melek Elşemo'ya ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Duman ve Elşemo'nun cenazeleri, otopsilerinin tamamlanması sonrası toprağa verildi. Duman'ın cenazesi, Saimbeyli ilçesi Çeralan Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  3. YAKALANMASI İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU Jandarma ekipleri, iki kadının cinayet şüphelisi olduğu değerlendirilen Furkan A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Furkan A.'ya ulaşılamazken ekipler, olayla bağlantısı olduğu belirtilen amcası İ.A. ve kuzeni Murat A.'nın yanı sıra diğer kuzeni O.İ. ile B.Ç. ve bir kişiye daha gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler serbest kaldı. Murat A., temmuz ayında tekrar gözaltına alınıp sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    YAKALANMASI İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU Jandarma ekipleri, iki kadının cinayet şüphelisi olduğu değerlendirilen Furkan A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Furkan A.'ya ulaşılamazken ekipler, olayla bağlantısı olduğu belirtilen amcası İ.A. ve kuzeni Murat A.'nın yanı sıra diğer kuzeni O.İ. ile B.Ç. ve bir kişiye daha gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler serbest kaldı. Murat A., temmuz ayında tekrar gözaltına alınıp sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

  4. 8 AY SONRA YAKALANDI Gece saatlerinde Kozan ilçesi Eskikabasakal Mahallesi'nde Furkan A.'nın yaşadığı eve 04.00 sıralarında geldiğini haber alan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Evin çevresinde önlem alan ekipler, cinayet şüphelisi Furkan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Furkan A.?nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    8 AY SONRA YAKALANDI Gece saatlerinde Kozan ilçesi Eskikabasakal Mahallesi'nde Furkan A.'nın yaşadığı eve 04.00 sıralarında geldiğini haber alan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Evin çevresinde önlem alan ekipler, cinayet şüphelisi Furkan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Furkan A.?nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

  5. Eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen ve evinden ayrılıp Kozan ilçesindeki annesi ile yaşamaya başlayan Tuğçe Duman'ın bu süreçte tanıştığı Furkan A. tarafından 13 Mart ve 23 Nisan 2021 tarihlerinde kaçırıldığı ortaya çıktı. Uzaklaştırma kararı bulunan ancak karara uymayan Furkan A.'nın Duman'ın 23 Nisan 2021'de telefonuna el koyup, dağlık arazideki barakaya götürdüğü belirlendi.

    Eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen ve evinden ayrılıp Kozan ilçesindeki annesi ile yaşamaya başlayan Tuğçe Duman'ın bu süreçte tanıştığı Furkan A. tarafından 13 Mart ve 23 Nisan 2021 tarihlerinde kaçırıldığı ortaya çıktı. Uzaklaştırma kararı bulunan ancak karara uymayan Furkan A.'nın Duman'ın 23 Nisan 2021'de telefonuna el koyup, dağlık arazideki barakaya götürdüğü belirlendi.

  6. Furkan A. ve Tuğçe Duman, 4 Mayıs'ta yürüyerek araziden ilçeye indi. İlçe merkezinde bulduğu ilk fırsatta polisten yardım isteyen Duman'ın şikayeti üzerine Furkan A., gözaltına alındı. Furkan A., "Tuğçe 'gel kaçalım' dedi, evinden aldım. İftira atıyor" diye ifade verince serbest kaldığı belirtildi. Duman'ın annesi Hatice Kır, Furkan A.'nın, kızını günlerce dövüp "Beni bırakırsan seni ve sevdiklerini öldürürüm. Cesedini parçalayıp mağaraya atarım" diyerek korkuttuğunu öne sürdü.

    Furkan A. ve Tuğçe Duman, 4 Mayıs'ta yürüyerek araziden ilçeye indi. İlçe merkezinde bulduğu ilk fırsatta polisten yardım isteyen Duman'ın şikayeti üzerine Furkan A., gözaltına alındı. Furkan A., "Tuğçe 'gel kaçalım' dedi, evinden aldım. İftira atıyor" diye ifade verince serbest kaldığı belirtildi. Duman'ın annesi Hatice Kır, Furkan A.'nın, kızını günlerce dövüp "Beni bırakırsan seni ve sevdiklerini öldürürüm. Cesedini parçalayıp mağaraya atarım" diyerek korkuttuğunu öne sürdü.

  7. BABASI DA SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP, EŞİNİ YARALAMIŞ Furkan A.'nın babası Mustafa A.'nın da 26 Mayıs 2016'da Kozan'da kendisini terk ettiğini ileri sürdüğü sevgilisi Zübeyde Ü.'yü (42) öldürdüğü ve annesi Nahide Ü.'yü yaraladığı ortaya çıktı. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mustafa A.'nın, 'Zübeyde Ü.'yü öldürme' suçundan ömür boyu hapis, 'olası kasıtla kasten yaralama' ve 'konut dokunulmazlığı'nı ihlal suçlarından da 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

    BABASI DA SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP, EŞİNİ YARALAMIŞ Furkan A.'nın babası Mustafa A.'nın da 26 Mayıs 2016'da Kozan'da kendisini terk ettiğini ileri sürdüğü sevgilisi Zübeyde Ü.'yü (42) öldürdüğü ve annesi Nahide Ü.'yü yaraladığı ortaya çıktı. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mustafa A.'nın, 'Zübeyde Ü.'yü öldürme' suçundan ömür boyu hapis, 'olası kasıtla kasten yaralama' ve 'konut dokunulmazlığı'nı ihlal suçlarından da 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.