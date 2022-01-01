Bu sırada yoldan geçen Karayolları'na ait kar küreme aracına da kayalar isabet etti, sürücü hafif yaralandı.

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