Dev Kayalar İstanbul Yolunu Kapattı - Foto Galeri
Zonguldak-İstanbul yolunda meydana gelen heyelanda dev kayalar yola düştü. Kayalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapatılırken, araçlar alternatif yollara yönlendirildi.
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Zonguldak-İstanbul yolunun Ilıksu mevkisinde saat 12.00 sıralarında heyelan meydana geldi.
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Kar yağışının etkili olduğu bölgede dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu düştü.
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Bu sırada yoldan geçen Karayolları'na ait kar küreme aracına da kayalar isabet etti, sürücü hafif yaralandı.
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Sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı.
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Araçlar, Kozlu ilçesinden alternatif yollara gönderildi.
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Karayolları ekipleri, kayaları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.
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