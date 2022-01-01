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Dev Kayalar İstanbul Yolunu Kapattı - Foto Galeri

Zonguldak-İstanbul yolunda meydana gelen heyelanda dev kayalar yola düştü. Kayalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapatılırken, araçlar alternatif yollara yönlendirildi.

  1. Zonguldak-İstanbul yolunun Ilıksu mevkisinde saat 12.00 sıralarında heyelan meydana geldi.

    Zonguldak-İstanbul yolunun Ilıksu mevkisinde saat 12.00 sıralarında heyelan meydana geldi.

  2. Kar yağışının etkili olduğu bölgede dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu düştü.

    Kar yağışının etkili olduğu bölgede dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu düştü.

  3. Bu sırada yoldan geçen Karayolları'na ait kar küreme aracına da kayalar isabet etti, sürücü hafif yaralandı.

    Bu sırada yoldan geçen Karayolları'na ait kar küreme aracına da kayalar isabet etti, sürücü hafif yaralandı.

  4. Sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı.

    Sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı.

  5. Araçlar, Kozlu ilçesinden alternatif yollara gönderildi.

    Araçlar, Kozlu ilçesinden alternatif yollara gönderildi.

  6. Karayolları ekipleri, kayaları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

    Karayolları ekipleri, kayaları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.