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Son 100 Yılın En İyi 25 Müze Binası Arasında Odunpazarı Da Var - Foto Galeri

Dünyanın önde gelen sanat yayınlarından ARTNews, ?100 yılın en iyi 25 müze binası?nı seçti. Fransa, Amerika, İngiltere, Japonya gibi birçok ülkeden müzelerin yer aldığı listede Türkiye?nin Odunpazarı Modern Müzesi 21?nci sırada yer aldı.

  1. 25. Azerbaycan Halı Müzesi - Bakü, Azerbaycan

    25. Azerbaycan Halı Müzesi - Bakü, Azerbaycan

  2. 24. Jan Shrem ve Maria Manetti Shrem Sanat Müzesi - California, ABD (Archdaily)

    24. Jan Shrem ve Maria Manetti Shrem Sanat Müzesi - California, ABD (Archdaily)

  3. 23. Zeitz Çağdaş Sanat Müzesi - Güney Afrika

    23. Zeitz Çağdaş Sanat Müzesi - Güney Afrika

  4. 22. 21. Yüzyıl Çağdaş Sanatlar Müzesi - Kanazawa, Japonya

    22. 21. Yüzyıl Çağdaş Sanatlar Müzesi - Kanazawa, Japonya

  5. 21. Odunpazarı Modern Müze - Eskişehir, Türkiye

    21. Odunpazarı Modern Müze - Eskişehir, Türkiye

  6. 20. Tamayo Çağdaş Sanat Müzesi - Meksika

    20. Tamayo Çağdaş Sanat Müzesi - Meksika

  7. 19. Louvre Abu Dhabi Müzesi - Birleşik Arap Emirlikleri

    19. Louvre Abu Dhabi Müzesi - Birleşik Arap Emirlikleri

  8. 18. Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi - Kore

    18. Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi - Kore

  9. 17. MAXXI - Roma, İtalya

    17. MAXXI - Roma, İtalya

  10. 16. Kunst Haus Wien Müzesi - Viyana, Avusturya

    16. Kunst Haus Wien Müzesi - Viyana, Avusturya

  11. 15. Teshima Sanat Müzesi - Japonya (archdaily)

    15. Teshima Sanat Müzesi - Japonya (archdaily)

  12. 14. Neue Staatsgalerie - Almanya

    14. Neue Staatsgalerie - Almanya

  13. 13. Yale İngiliz Sanatı Merkezi - ABD

    13. Yale İngiliz Sanatı Merkezi - ABD

  14. 12. Guggenheim Bilbao Müzesi - İspanya

    12. Guggenheim Bilbao Müzesi - İspanya

  15. 11. Louvre Müzesi - Paris, Fransa

    11. Louvre Müzesi - Paris, Fransa

  16. 10. São Paulo Sanat Müzesi - Brezilya

    10. São Paulo Sanat Müzesi - Brezilya

  17. 9. Tank Shanghai - Çin

    9. Tank Shanghai - Çin

  18. 8. Neue Nationalgalerie - Almanya

    8. Neue Nationalgalerie - Almanya

  19. 7. Chichu Sanat Müzesi - Japonya

    7. Chichu Sanat Müzesi - Japonya

  20. 6. Modern Sanat Müzesi - Almanya

    6. Modern Sanat Müzesi - Almanya

  21. 5. Sainsbury Wing Ulusal Galeri - Londra, İngiltere

    5. Sainsbury Wing Ulusal Galeri - Londra, İngiltere

  22. 4. Solomon R. Guggenheim Müzesi - New York

    4. Solomon R. Guggenheim Müzesi - New York

  23. 3. Ulusal Afrika Amerikan Tarihi ve Kültürü Müzesi - ABD

    3. Ulusal Afrika Amerikan Tarihi ve Kültürü Müzesi - ABD

  24. 2. Niteroi Güncel Sanat Müzesi - Brezilya

    2. Niteroi Güncel Sanat Müzesi - Brezilya

  25. 1. Pompidou Merkezi - Paris, Fransa

    1. Pompidou Merkezi - Paris, Fransa

  26. ODUN PARAZI MODERN MÜZESİ'NDEN FOTOĞRAFLAR

    ODUN PARAZI MODERN MÜZESİ'NDEN FOTOĞRAFLAR