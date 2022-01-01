Son 100 Yılın En İyi 25 Müze Binası Arasında Odunpazarı Da Var - Foto Galeri
Dünyanın önde gelen sanat yayınlarından ARTNews, ?100 yılın en iyi 25 müze binası?nı seçti. Fransa, Amerika, İngiltere, Japonya gibi birçok ülkeden müzelerin yer aldığı listede Türkiye?nin Odunpazarı Modern Müzesi 21?nci sırada yer aldı.
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25. Azerbaycan Halı Müzesi - Bakü, Azerbaycan
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24. Jan Shrem ve Maria Manetti Shrem Sanat Müzesi - California, ABD (Archdaily)
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23. Zeitz Çağdaş Sanat Müzesi - Güney Afrika
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22. 21. Yüzyıl Çağdaş Sanatlar Müzesi - Kanazawa, Japonya
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21. Odunpazarı Modern Müze - Eskişehir, Türkiye
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20. Tamayo Çağdaş Sanat Müzesi - Meksika
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19. Louvre Abu Dhabi Müzesi - Birleşik Arap Emirlikleri
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18. Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi - Kore
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17. MAXXI - Roma, İtalya
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16. Kunst Haus Wien Müzesi - Viyana, Avusturya
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15. Teshima Sanat Müzesi - Japonya (archdaily)
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14. Neue Staatsgalerie - Almanya
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13. Yale İngiliz Sanatı Merkezi - ABD
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12. Guggenheim Bilbao Müzesi - İspanya
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11. Louvre Müzesi - Paris, Fransa
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10. São Paulo Sanat Müzesi - Brezilya
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9. Tank Shanghai - Çin
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8. Neue Nationalgalerie - Almanya
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7. Chichu Sanat Müzesi - Japonya
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6. Modern Sanat Müzesi - Almanya
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5. Sainsbury Wing Ulusal Galeri - Londra, İngiltere
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4. Solomon R. Guggenheim Müzesi - New York
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3. Ulusal Afrika Amerikan Tarihi ve Kültürü Müzesi - ABD
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2. Niteroi Güncel Sanat Müzesi - Brezilya
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1. Pompidou Merkezi - Paris, Fransa
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ODUN PARAZI MODERN MÜZESİ'NDEN FOTOĞRAFLAR
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