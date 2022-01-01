Eskild, ?Buradan çıkan sonuç şu ki, çalışma alanımızdaki kadınlar dünyanın her yerinden olduğu için, Çin?de salgın ilan edilmeden önce virüs tüm dünyaya yayılmış olabilir" ifadelerini kullandı. Norveç?te yapılan çalışmanın bulguları Cambridge University epidemiyoloji ve enfeksiyon dergisinde yayımlandı.