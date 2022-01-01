PFIZER/BIONTECH: MART AYINA KADAR HAZIR OLACAK Diğer taraftan, Pfizer ve BioNTech de Omicron?a karşı geliştirdikleri özel corona virüs aşısını, bu haftanın başlarında insanlar üzerinde test etmeye başladıklarını ve 18 ila 55 yaşları arasındaki bin 420 katılımcının testlere dahil olduğunu duyurdu. İki şirket Omicron aşısının Mart ayına kadar hazır olmasını bekliyor.