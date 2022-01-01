Meta'dan dünyanın en hızlı süper bilgisayarı geliyor: AI Research SuperCluster (RSC) - 2 HALİ HAZIRDA DÜNYANIN EN HIZLI BEŞİNCİ BİLGİSAYARI Zuckerberg, bir blog yazısında, fiziksel ve dijital dünyayı sanal ve artırılmış gerçeklik aracılığıyla harmanlayan bir kavram olan metaverse'in "muazzam" bilgi işlem gücü gerektireceğini açıkladı. Ayrıca, Meta tarafından AI Research SuperCluster (RSC) olarak adlandırılan süper bilgisayarının şimdiden dünyanın en hızlı beşinci bilgisayarı olduğunu söyledi.