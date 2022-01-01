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Hadımköy'de TIR'ların 'Kar' Bekleyişi Sürüyor - Foto Galeri

İstanbul Hadımköy'de kar nedeniyle yolda kalan TIR'ların yol kenarındaki bekleyişleri günlerdir sürüyor. TIR şoförleri, yolların açılmasına rağmen kar nedeniyle yük depoları ile TIR parklarına giremediklerini belirtti.

  1. İstanbul'da pazartesi günü bastıran kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapanmış ve sürücüler mahsur kalmıştı.

    İstanbul'da pazartesi günü bastıran kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapanmış ve sürücüler mahsur kalmıştı.

  2. Kar nedeniyle kapanan yollar yapılan çalışmaların ardından açıldı. Ancak Hadımköy'de TIR'ların yol kenarlarındaki bekleyişleri sürüyor.

    Kar nedeniyle kapanan yollar yapılan çalışmaların ardından açıldı. Ancak Hadımköy'de TIR'ların yol kenarlarındaki bekleyişleri sürüyor.

  3. Hadımköy Gişeler'e yakın noktalarda yol kenarları ile ara sokaklara TIR'larını park ederek bekleyen şoförler, yolların açılmasına rağmen, kar nedeniyle yük depoları ile TIR parklarına giremediklerini belirtti.

    Hadımköy Gişeler'e yakın noktalarda yol kenarları ile ara sokaklara TIR'larını park ederek bekleyen şoförler, yolların açılmasına rağmen, kar nedeniyle yük depoları ile TIR parklarına giremediklerini belirtti.

  4. Biriken TIR'lar nedeniyle bölgede trafikte aksaklıklar yaşanırken TIR şoförleri, yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istiyor.

    Biriken TIR'lar nedeniyle bölgede trafikte aksaklıklar yaşanırken TIR şoförleri, yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istiyor.

  5. "TIR PARKLARINA KARDAN DOLAYI GİREMİYORUZ" TIR parklarına kardan dolayı giremediklerini söyleyen TIR şoförü Serhat Ökten "1 kilometreyi 4 saatte, arabayı kaydıra kaydıra ancak depoya yanaştık. Dönerken 2 kilometrelik yolu 4 saatte gelebildik. Hadımköy Gişeler'deyiz şu an, TIR parkında yer yok. Giren yok çıkan yok, kapalı. Hadımköy'deki TIR parkı da aynı'' dedi.

    "TIR PARKLARINA KARDAN DOLAYI GİREMİYORUZ" TIR parklarına kardan dolayı giremediklerini söyleyen TIR şoförü Serhat Ökten "1 kilometreyi 4 saatte, arabayı kaydıra kaydıra ancak depoya yanaştık. Dönerken 2 kilometrelik yolu 4 saatte gelebildik. Hadımköy Gişeler'deyiz şu an, TIR parkında yer yok. Giren yok çıkan yok, kapalı. Hadımköy'deki TIR parkı da aynı'' dedi.

  6. "PAZARTESİ KAR YAĞDI DAHA DA BURADAN ÇIKAMADIK" TIR şoförü Harun Muslu ise "Cuma günü buraya geldim yük boşaltmaya fakat pazartesi kar yağdı daha da çıkamadık. Yükleme yerinin önü kapalı kardan araç girmiyor. Tahminimce burada pazartesiye kadar beklerim. Ana yollar açık ama ara yollar tamamen kapalı" diye konuştu.

    "PAZARTESİ KAR YAĞDI DAHA DA BURADAN ÇIKAMADIK" TIR şoförü Harun Muslu ise "Cuma günü buraya geldim yük boşaltmaya fakat pazartesi kar yağdı daha da çıkamadık. Yükleme yerinin önü kapalı kardan araç girmiyor. Tahminimce burada pazartesiye kadar beklerim. Ana yollar açık ama ara yollar tamamen kapalı" diye konuştu.