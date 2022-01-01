"PAZARTESİ KAR YAĞDI DAHA DA BURADAN ÇIKAMADIK" TIR şoförü Harun Muslu ise "Cuma günü buraya geldim yük boşaltmaya fakat pazartesi kar yağdı daha da çıkamadık. Yükleme yerinin önü kapalı kardan araç girmiyor. Tahminimce burada pazartesiye kadar beklerim. Ana yollar açık ama ara yollar tamamen kapalı" diye konuştu.