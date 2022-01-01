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Ankara'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor. Yağış, ulaşımda şu ana kadar herhangi bir soruna yol açmadı. Kar yağışının sabaha kadar devam edeceğini belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın" uyarısında bulundu.

  1. Ankara'nın bazı bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.

    Ankara'nın bazı bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.

  2. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Başkent'te, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

    Yoğun kar yağışının etkili olduğu Başkent'te, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

  3. Yağış, ana arterlerdeki ulaşımda şu ana kadar herhangi bir soruna yol açmadı.

    Yağış, ana arterlerdeki ulaşımda şu ana kadar herhangi bir soruna yol açmadı.

  4. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha kadar devam edeceğini belirtti.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha kadar devam edeceğini belirtti.

  5. Yavaş, "1052 araç, 3 bin 138 mesai arkadaşımızın sahadaki çalışmalarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Sabah da 'kartakip.ankara.com.tr'den yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın" uyarısı yaptı.

    Yavaş, "1052 araç, 3 bin 138 mesai arkadaşımızın sahadaki çalışmalarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Sabah da 'kartakip.ankara.com.tr'den yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın" uyarısı yaptı.