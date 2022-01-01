Güvenlik Görevlisi Olarak Başladı, Yılan Bakıcısı Oldu

?ANNE ŞEFKATİ İLE SEVGİ GÖSTERİYORUM? Her fırsatta omzuna aldığı yılanları, ziyarete gelen çocuklara sevdirten Engür, şunları söyledi: "Sabah işe geldiğimde yuvalarının temizliğini yapıyorum. Isı ve nem dengesini ayarladıktan sonra veterinerlerin nezaretinde besliyoruz. Yılan bakımı yaparken gözlem yapıyor, ona sevginizi gösteriyorsunuz. Yılanlar birçok insan tarafından soğuk hayvanlar olarak nitelendirilse de bütün hayvanlarda olduğu gibi sürüngenlere de sevgi ile yaklaşırsanız, tehlike arz etmezseniz korkulacak hayvanlar değiller. Üç çocuk annesi olarak yılanlara anne şefkati ile elimden geldiği kadar sevgi ve ilgi gösteriyorum."