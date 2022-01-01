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Güvenlik Görevlisi Olarak Başladı, Yılan Bakıcısı Oldu

Kayseri'de yaşayan Sevda Engür 6 yıl önce güvenlik görevlisi olarak başladığı hayvanat bahçesinde yılanlara olan ilgisiyle yılan bakıcısı oldu. Engür, üç yıldır her gün 17 yılanın bakımını üstleniyor.

  1. Kayseri'de yaşayan 3 çocuk annesi Sevda Engür (46), 2016'da Kocasinan ilçesinde bulunan Anadolu Harikalar Diyarındaki Hayvanat Bahçesi'nde güvenlik görevlisi olarak işe başladı.

    Kayseri'de yaşayan 3 çocuk annesi Sevda Engür (46), 2016'da Kocasinan ilçesinde bulunan Anadolu Harikalar Diyarındaki Hayvanat Bahçesi'nde güvenlik görevlisi olarak işe başladı.

  2. Burada görev yaparken her fırsatta sürüngen evini ziyaret eden ve yılanlara ilgi gösteren Engür, 3 yıl sonra hayvanat bahçesi yönetimine başvurarak sürüngen evinde bakım görevlisi olarak çalışmaya başladı.

    Burada görev yaparken her fırsatta sürüngen evini ziyaret eden ve yılanlara ilgi gösteren Engür, 3 yıl sonra hayvanat bahçesi yönetimine başvurarak sürüngen evinde bakım görevlisi olarak çalışmaya başladı.

  3. Hafta içi her gün 08.00'de işe başlayan ve 17.00'ye kadar çalışmalarını sürdüren Engür, aralarında boa ve piton da bulunan 17 yılana bakıyor.

    Hafta içi her gün 08.00'de işe başlayan ve 17.00'ye kadar çalışmalarını sürdüren Engür, aralarında boa ve piton da bulunan 17 yılana bakıyor.

  4. Yılanları omzuna alarak yuvaların temizliğini ve nem değerini ayarlayan Engür, bir süre boynuna gezdirdiği yılanları daha sonra yuvasına bırakıyor.

    Yılanları omzuna alarak yuvaların temizliğini ve nem değerini ayarlayan Engür, bir süre boynuna gezdirdiği yılanları daha sonra yuvasına bırakıyor.

  5. ?ANNE ŞEFKATİ İLE SEVGİ GÖSTERİYORUM? Her fırsatta omzuna aldığı yılanları, ziyarete gelen çocuklara sevdirten Engür, şunları söyledi: "Sabah işe geldiğimde yuvalarının temizliğini yapıyorum. Isı ve nem dengesini ayarladıktan sonra veterinerlerin nezaretinde besliyoruz. Yılan bakımı yaparken gözlem yapıyor, ona sevginizi gösteriyorsunuz. Yılanlar birçok insan tarafından soğuk hayvanlar olarak nitelendirilse de bütün hayvanlarda olduğu gibi sürüngenlere de sevgi ile yaklaşırsanız, tehlike arz etmezseniz korkulacak hayvanlar değiller. Üç çocuk annesi olarak yılanlara anne şefkati ile elimden geldiği kadar sevgi ve ilgi gösteriyorum."

    ?ANNE ŞEFKATİ İLE SEVGİ GÖSTERİYORUM? Her fırsatta omzuna aldığı yılanları, ziyarete gelen çocuklara sevdirten Engür, şunları söyledi: "Sabah işe geldiğimde yuvalarının temizliğini yapıyorum. Isı ve nem dengesini ayarladıktan sonra veterinerlerin nezaretinde besliyoruz. Yılan bakımı yaparken gözlem yapıyor, ona sevginizi gösteriyorsunuz. Yılanlar birçok insan tarafından soğuk hayvanlar olarak nitelendirilse de bütün hayvanlarda olduğu gibi sürüngenlere de sevgi ile yaklaşırsanız, tehlike arz etmezseniz korkulacak hayvanlar değiller. Üç çocuk annesi olarak yılanlara anne şefkati ile elimden geldiği kadar sevgi ve ilgi gösteriyorum."