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Bilim İnsanları: Uzun Ömür Bu İki Protein Seviyesini Düşürmekten Geçiyor

İskoçya?da yapılan yeni bir araştırmada, kanda bulunan iki protein türünün kişinin yaşamı boyunca daha kötü sağlığa sahip olmasına ve daha kısa yaşamasına neden olabileceği ortaya çıktı.

  1. İskoçya?da bilim insanları, insan ömrünü etkileyen kan hücreleri ile ilgili yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada, kanda yer alan iki protein çeşidinin seviyesinin düşürülmesinin ömrü uzatabileceği belirtildi.

    İskoçya?da bilim insanları, insan ömrünü etkileyen kan hücreleri ile ilgili yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada, kanda yer alan iki protein çeşidinin seviyesinin düşürülmesinin ömrü uzatabileceği belirtildi.

  2. İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bir kişinin kanında bulunan iki protein türünün, kişinin yaşamı boyunca daha kötü sağlığa sahip olmasına ve daha kısa yaşamasına neden olabileceğini ortaya koydu.

    İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bir kişinin kanında bulunan iki protein türünün, kişinin yaşamı boyunca daha kötü sağlığa sahip olmasına ve daha kısa yaşamasına neden olabileceğini ortaya koydu.

  3. Çalışmada, kişilerin kanlarında yüksek düzeyde apolipoprotein (LPA) ve vasküler hücre adezyon molekülü 1 (VCAM1) bulunan kişilerin genellikle daha kısa yaşam sürdüğü tespit edildi. Araştırmayı gerçekleştiren ekip, kandaki bu protein seviyelerini azaltabilecek ilaçların veya diğer tedavilerin geliştirilmesinin insanların daha uzun, daha sağlıklı yaşamalarına yardımcı olabileceğine inandıklarını aktardı.

    Çalışmada, kişilerin kanlarında yüksek düzeyde apolipoprotein (LPA) ve vasküler hücre adezyon molekülü 1 (VCAM1) bulunan kişilerin genellikle daha kısa yaşam sürdüğü tespit edildi. Araştırmayı gerçekleştiren ekip, kandaki bu protein seviyelerini azaltabilecek ilaçların veya diğer tedavilerin geliştirilmesinin insanların daha uzun, daha sağlıklı yaşamalarına yardımcı olabileceğine inandıklarını aktardı.

  4. Çalışma ile ilgili raporda yaşlanma sürecinin tamamen tersine çevrilmesinin muhtemelen imkansız olduğunu ancak daha kısa ömürlere yol açan faktörleri belirlemek, yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini vurguladı. Araştırmanın başında yer alan Edinburgh Üniversitesi MRC İnsan Genetiği Birimi üyesi Dr. Paul Timmers yaptığı açıklamada, "Bu iki anahtar proteinin tanımlanması, sağlıklı yaşam yıllarının uzatılmasına yardımcı olabilir" dedi.

    Çalışma ile ilgili raporda yaşlanma sürecinin tamamen tersine çevrilmesinin muhtemelen imkansız olduğunu ancak daha kısa ömürlere yol açan faktörleri belirlemek, yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini vurguladı. Araştırmanın başında yer alan Edinburgh Üniversitesi MRC İnsan Genetiği Birimi üyesi Dr. Paul Timmers yaptığı açıklamada, "Bu iki anahtar proteinin tanımlanması, sağlıklı yaşam yıllarının uzatılmasına yardımcı olabilir" dedi.

  5. Timmers, "Kanımızdaki bu protein seviyelerini düşüren ilaçlar, ortalama bir insanın, genetik olarak güçlü olan ve genetik olarak düşük LPA ve VCAM1 seviyeleri ile doğan bireyler kadar sağlıklı yaşamasına izin verebilir" diye konuştu. Bulgularını geçen hafta 'Nature Aging'de yayımlayan araştırma ekibi, genetik ve yaşlanma arasındaki bağlantıları araştıran altı çalışma üzerinde bir meta analiz gerçekleştirdi.

    Timmers, "Kanımızdaki bu protein seviyelerini düşüren ilaçlar, ortalama bir insanın, genetik olarak güçlü olan ve genetik olarak düşük LPA ve VCAM1 seviyeleri ile doğan bireyler kadar sağlıklı yaşamasına izin verebilir" diye konuştu. Bulgularını geçen hafta 'Nature Aging'de yayımlayan araştırma ekibi, genetik ve yaşlanma arasındaki bağlantıları araştıran altı çalışma üzerinde bir meta analiz gerçekleştirdi.

  6. Bilim insanları duyurdu: Uzun ömür bu iki protein seviyesini düşürmekten geçiyor - 6 Çalışmada 857 protein analiz edilirken özellikle LPA ve VCAM1, yaşlanma, sağlıksız yaşamlar ve daha kısa yaşam süreleri ile en çok ilişkili olanlar olarak tanımlandı. Çalışmanın raporunda, "Analizimiz, LPA'nın zararlı etkisinin daha genel olarak yaşlanma için geçerli olabileceğini ve katı ortak lokalizasyon ve ters MR testlerinin nedensellik için ek kanıt sağladığını ileri sürdü" diye yazıldı.

    Bilim insanları duyurdu: Uzun ömür bu iki protein seviyesini düşürmekten geçiyor - 6 Çalışmada 857 protein analiz edilirken özellikle LPA ve VCAM1, yaşlanma, sağlıksız yaşamlar ve daha kısa yaşam süreleri ile en çok ilişkili olanlar olarak tanımlandı. Çalışmanın raporunda, "Analizimiz, LPA'nın zararlı etkisinin daha genel olarak yaşlanma için geçerli olabileceğini ve katı ortak lokalizasyon ve ters MR testlerinin nedensellik için ek kanıt sağladığını ileri sürdü" diye yazıldı.

  7. Edinburgh Üniversitesi'nde insan genetiği başkanı Jim Wilson, "Bu çalışma, modern genetiğin, gelecekteki ilaçların ömrünü uzatmak için iki potansiyel hedefi belirleme gücünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

    Edinburgh Üniversitesi'nde insan genetiği başkanı Jim Wilson, "Bu çalışma, modern genetiğin, gelecekteki ilaçların ömrünü uzatmak için iki potansiyel hedefi belirleme gücünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.