Bilim insanları duyurdu: Uzun ömür bu iki protein seviyesini düşürmekten geçiyor - 6 Çalışmada 857 protein analiz edilirken özellikle LPA ve VCAM1, yaşlanma, sağlıksız yaşamlar ve daha kısa yaşam süreleri ile en çok ilişkili olanlar olarak tanımlandı. Çalışmanın raporunda, "Analizimiz, LPA'nın zararlı etkisinin daha genel olarak yaşlanma için geçerli olabileceğini ve katı ortak lokalizasyon ve ters MR testlerinin nedensellik için ek kanıt sağladığını ileri sürdü" diye yazıldı.