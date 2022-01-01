Ankara Kar Yağışı Sonrası Beyaza Büründü

Yavaş, "1052 araç, 3 bin 138 mesai arkadaşımızın sahadaki çalışmalarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Sabah da 'kartakip.ankara.com.tr'den yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın" uyarısı yaptı.