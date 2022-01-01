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Joker'in Devam Filmi 2023'Te Çekilecek

Joaquin Phoenix'in başrolünü oynadığı Joker filminin devam filminin çekimlerine 2023 tarihinde başlanacağı iddia edildi.

  1. Todd Phillips'in yönettiği, dünya çapında gişede 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan ve En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Orijinal Müzik dallarında iki Akademi Ödülü kazanan Joker'in devam filminin hazırlıklarına başlandığı iddia edildi.

    Todd Phillips'in yönettiği, dünya çapında gişede 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan ve En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Orijinal Müzik dallarında iki Akademi Ödülü kazanan Joker'in devam filminin hazırlıklarına başlandığı iddia edildi.

  2. The Hollywood Reporter, Kasım 2019'da Warner Brothers'ın Joker 2 için çalışmalara başladığını söyledi, ancak o zamandan beri devam filmiyle ilgili yeni bir güncelleme paylaşılmadı.

    The Hollywood Reporter, Kasım 2019'da Warner Brothers'ın Joker 2 için çalışmalara başladığını söyledi, ancak o zamandan beri devam filmiyle ilgili yeni bir güncelleme paylaşılmadı.

  3. Joker'in devam filmi hakkında bilgisi olan bir kaynağın iddiasına göre, Warner Bros. resmi olarak yeni senaryonun ilk taslağını aldı.

    Joker'in devam filmi hakkında bilgisi olan bir kaynağın iddiasına göre, Warner Bros. resmi olarak yeni senaryonun ilk taslağını aldı.

  4. Yeni filmin çekimlerinin ise 2023'te başlayacağı iddia edildi.

    Yeni filmin çekimlerinin ise 2023'te başlayacağı iddia edildi.