Joker'in Devam Filmi 2023'Te Çekilecek
Joaquin Phoenix'in başrolünü oynadığı Joker filminin devam filminin çekimlerine 2023 tarihinde başlanacağı iddia edildi.
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Todd Phillips'in yönettiği, dünya çapında gişede 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan ve En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Orijinal Müzik dallarında iki Akademi Ödülü kazanan Joker'in devam filminin hazırlıklarına başlandığı iddia edildi.
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The Hollywood Reporter, Kasım 2019'da Warner Brothers'ın Joker 2 için çalışmalara başladığını söyledi, ancak o zamandan beri devam filmiyle ilgili yeni bir güncelleme paylaşılmadı.
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Joker'in devam filmi hakkında bilgisi olan bir kaynağın iddiasına göre, Warner Bros. resmi olarak yeni senaryonun ilk taslağını aldı.
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Yeni filmin çekimlerinin ise 2023'te başlayacağı iddia edildi.
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