Bina Duvarsız Kaldı: 40 Yıl Ortak Duvar Kullanmışlar

15 bin öğretmen kararnamesi MEBBİS'te
15 bin öğretmen kararnamesi MEBBİS'te
Mukaddes üç aylar yarın başlayacak
Mukaddes üç aylar yarın başlayacak
Kulisler hareketli! Kabine'de değişiklik bekleniyor
Kulisler hareketli! Kabine'de değişiklik bekleniyor
İki bina 40 yıldır ortak duvar kullanıyormuş
İki bina 40 yıldır ortak duvar kullanıyormuş
Meteorolojiden 56 kente uyarı: Kuvvetli geliyor
Meteorolojiden 56 kente uyarı: Kuvvetli geliyor
Üniversitelilerle kar topu savaşına giren rektör pes etti
Üniversitelilerle kar topu savaşına giren rektör pes etti
Benzin ve motorine zam yapıldı
Benzin ve motorine zam yapıldı
Erdoğan'dan 'hakaret' açıklaması: Bir makamı temsil ediyorum
Erdoğan'dan 'hakaret' açıklaması: Bir makamı temsil ediyorum
Vaka sayılarında yeni rekor: 102.601 yeni vaka
Vaka sayılarında yeni rekor: 102.601 yeni vaka
Araç, konut ve ihtiyaç kredi faizlerine indirim mi geliyor?
Araç, konut ve ihtiyaç kredi faizlerine indirim mi geliyor?
30 üniversite öğrencisi zehirlendi, Üniversite açıklama yaptı
30 üniversite öğrencisi zehirlendi, Üniversite açıklama yaptı
SGK'nın kaplıca tedavi giderlerini karşılayacağı tesisler
SGK'nın kaplıca tedavi giderlerini karşılayacağı tesisler
YUVAM hesabının ayrıntıları belli oldu
YUVAM hesabının ayrıntıları belli oldu
Çalışanın beyan hatası 89.000 TL'sine mal oldu!
Çalışanın beyan hatası 89.000 TL'sine mal oldu!
İkinci el otomobilde yüzleri güldüren gelişme
İkinci el otomobilde yüzleri güldüren gelişme
Rektör İnci, görevden aldığı dekanın yerine vekaleten kendini atadı
Rektör İnci, görevden aldığı dekanın yerine vekaleten kendini atadı
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda sona gelindi
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda sona gelindi
Bakan Bozdağ: Yargıda çoğulculuğu korumak zorundayız
Bakan Bozdağ: Yargıda çoğulculuğu korumak zorundayız
'İndirimli satışlarda tüketiciler için yeni tedbirler alındı'
'İndirimli satışlarda tüketiciler için yeni tedbirler alındı'
Öğretmen atamaları sonrası otobüs bileti satışları ikiye katlandı
Öğretmen atamaları sonrası otobüs bileti satışları ikiye katlandı
'Öğretmenlik Meslek Kanunu geri çekilsin' gösterisinde arbede
'Öğretmenlik Meslek Kanunu geri çekilsin' gösterisinde arbede
Anaokulu-ana sınıfı desteğiyle 1 milyon çocuğa katkıda bulunulacak
Anaokulu-ana sınıfı desteğiyle 1 milyon çocuğa katkıda bulunulacak
Ocak ayı ilk enflasyon rakamı İstanbul'dan geldi!
Ocak ayı ilk enflasyon rakamı İstanbul'dan geldi!
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı mı?
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı mı?
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı
Tarım'da unvan değişikliği sonuçları açıklandı
Tarım'da unvan değişikliği sonuçları açıklandı
7 bin 800 kişilik personel alım sonucu açıklandı
7 bin 800 kişilik personel alım sonucu açıklandı
Tapuda ikinci dalga rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Tapuda ikinci dalga rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Altın yükselişe geçti
Altın yükselişe geçti
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilk talimatını verdi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilk talimatını verdi

Bina Duvarsız Kaldı: 40 Yıl Ortak Duvar Kullanmışlar

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan bir binanın bitişiğindeki 40 yıllık bina ile ortak duvarı kullandığı ortaya çıktı. Binanın yıkılması ile birlikte bitişikteki 10 dairenin bir cephesi duvarsız kaldı.

  1. İstanbul'un Avcılar ilçesinde Merkez Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında 5 katlı bir binanın yıktırılarak, yerine yenisinin yapılması kararlaştırıldı. Oldukça eski bina yıkılmaya başladı. Yıkımın son bölümünde bitişikteki binaya zarar verilmemesine çalışılırken kentsel dönüşüme giren binanın duvarları iş makineleri ile yıkıldı.

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde Merkez Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında 5 katlı bir binanın yıktırılarak, yerine yenisinin yapılması kararlaştırıldı. Oldukça eski bina yıkılmaya başladı. Yıkımın son bölümünde bitişikteki binaya zarar verilmemesine çalışılırken kentsel dönüşüme giren binanın duvarları iş makineleri ile yıkıldı.

  2. Bitişikteki binada oturanlar her kepçe darbesi ile evlerinin duvarlarının da yıkıldığını görünce belediyeye haber verdi. Gelen ekipler yıkım şirketinin sözleşmede belirtildiği gibi sadece kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın yıkımının yapıldığını, iki bina arasında yıllardan bu yana ortak duvar kullanıldığını belirledi. Avcılar'da yıkılan binanın bitişiğindeki bina duvarsız kaldı: 40 yıl ortak duvar kullanmışlar - 3

    Bitişikteki binada oturanlar her kepçe darbesi ile evlerinin duvarlarının da yıkıldığını görünce belediyeye haber verdi. Gelen ekipler yıkım şirketinin sözleşmede belirtildiği gibi sadece kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın yıkımının yapıldığını, iki bina arasında yıllardan bu yana ortak duvar kullanıldığını belirledi. Avcılar'da yıkılan binanın bitişiğindeki bina duvarsız kaldı: 40 yıl ortak duvar kullanmışlar - 3

  3. GEÇİCİ OLARAK TAHLİYE EDİLDİ Duvarın yıkılan binaya ait olduğu, müteahhidin 'maliyeti düşürmek' amacıyla yaptığı ikinci binanın bu cephesine duvar yapmadığı anlaşıldı. Bitişikteki 5 kattaki 10 daire ile 3 dükkan risk altında bulunduğu gerekçesiyle geçici olarak tahliye edildi.

    GEÇİCİ OLARAK TAHLİYE EDİLDİ Duvarın yıkılan binaya ait olduğu, müteahhidin 'maliyeti düşürmek' amacıyla yaptığı ikinci binanın bu cephesine duvar yapmadığı anlaşıldı. Bitişikteki 5 kattaki 10 daire ile 3 dükkan risk altında bulunduğu gerekçesiyle geçici olarak tahliye edildi.

  4. "DUVARLARI ÇALMIŞLAR" İşyerinin duvarı yıkılan Aydın Ezer, "Binamızın duvarı yok. Yatmışlar üstüne. Bizim binamızın duvarını da yıkmış oldular. Herkes başına geleni çekecek. Şu an bizim bina ilgili kentsel dönüşüm kararı yok. Herkes evden çıkarıldı. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

    "DUVARLARI ÇALMIŞLAR" İşyerinin duvarı yıkılan Aydın Ezer, "Binamızın duvarı yok. Yatmışlar üstüne. Bizim binamızın duvarını da yıkmış oldular. Herkes başına geleni çekecek. Şu an bizim bina ilgili kentsel dönüşüm kararı yok. Herkes evden çıkarıldı. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

  5. Duvarları olmadığı anlaşılınca boşalttıkları evde annesi ile kalan Alper Karasoy, "Yan bina ile bitişik yapmışlar. Evi daha büyük göstermek için. Onların duvarı. Yıktırınca biz duvarsız kaldık. Yan dairede çivi çakılsa sesi olduğu gibi sesi geliyordu" diye konuştu.

    Duvarları olmadığı anlaşılınca boşalttıkları evde annesi ile kalan Alper Karasoy, "Yan bina ile bitişik yapmışlar. Evi daha büyük göstermek için. Onların duvarı. Yıktırınca biz duvarsız kaldık. Yan dairede çivi çakılsa sesi olduğu gibi sesi geliyordu" diye konuştu.

  6. Boşaltılan bir cephesinin duvarı olmayan evde oturan Saim Kondu, "Bizim binanın duvarı yokmuş. Yıkım ekibini uyardık. Bizi tahliye de etmediler. Şikayetimiz üzerine belediye gelip bizi uyardı. Duvarı kim örecek bilmiyoruz. Kaldık ayaza. Duvarları çalmışlar. Yan binanın duvarını kullanmışlar" şeklinde konuştu.

    Boşaltılan bir cephesinin duvarı olmayan evde oturan Saim Kondu, "Bizim binanın duvarı yokmuş. Yıkım ekibini uyardık. Bizi tahliye de etmediler. Şikayetimiz üzerine belediye gelip bizi uyardı. Duvarı kim örecek bilmiyoruz. Kaldık ayaza. Duvarları çalmışlar. Yan binanın duvarını kullanmışlar" şeklinde konuştu.