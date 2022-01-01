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'Yapamazsın' Diyenlere İnat Elazığ'ın Tek Kadın Seyisi Oldu

Elazığ'da yaşayan Pınar Tıraş, 2017 yılında başvurduğu seyislik diplomasını aldı. Çevresindekiler ona 'Yapamazsın' dedi. Hırslanan iki çocuk annesi Tıraş, kentin 5 yıldır tek kadın seyisi olmanın gururunu yaşıyor.

  1. Elazığ'da yaşayan iki çocuk annesi Pınar Tıraş, 2017 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkiye Jokey Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği seyislik eğitimine katıldı.

    Elazığ'da yaşayan iki çocuk annesi Pınar Tıraş, 2017 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkiye Jokey Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği seyislik eğitimine katıldı.

  2. Kentte 40 kişinin katıldığı eğitimi başarıyla tamamlayan Tıraş, seyislik belgesini aldı.

    Kentte 40 kişinin katıldığı eğitimi başarıyla tamamlayan Tıraş, seyislik belgesini aldı.

  3. ''YAPAMAZSIN'' DEDİLER Tıraş, belgeyi aldıktan sonra çevresindeki vatandaşların ''Yapamazsın, sen kadınsın'' demelerine aldırış etmeyerek işinin başına geçti.

    ''YAPAMAZSIN'' DEDİLER Tıraş, belgeyi aldıktan sonra çevresindeki vatandaşların ''Yapamazsın, sen kadınsın'' demelerine aldırış etmeyerek işinin başına geçti.

  4. ''ATLARA OLAN BAĞIM ÇOCUKLARIMDAN DAHA FAZLA'' 5 yıldır profesyonel olarak seyislik yapan Tıraş, ?Atlara olan bağım çocuklarıma olan bağımdan daha fazla? dedi.

    ''ATLARA OLAN BAĞIM ÇOCUKLARIMDAN DAHA FAZLA'' 5 yıldır profesyonel olarak seyislik yapan Tıraş, ?Atlara olan bağım çocuklarıma olan bağımdan daha fazla? dedi.

  5. "ATLAR BENİM ÇOCUKLARIM GİBİLER" 5 yıldır lisanslı seyislik yapan Pınar Tıraş, atların çocukları gibi olduğunu belirterek ''Evde nasıl çocuklara bakmak zorundaysam burada da bunlara bakmak zorundayım çünkü bunlar bize daha muhtaç'' dedi.

    "ATLAR BENİM ÇOCUKLARIM GİBİLER" 5 yıldır lisanslı seyislik yapan Pınar Tıraş, atların çocukları gibi olduğunu belirterek ''Evde nasıl çocuklara bakmak zorundaysam burada da bunlara bakmak zorundayım çünkü bunlar bize daha muhtaç'' dedi.

  6. ''YAPAMAZSIN' DİYENLER BENİ HIRSLANDIRDI'' Tıraş, şöyle konuştu: ''Bana 'Yapamazsın' dediler. Onların söylemi beni hırslandırdı ve o 'Yapamazsın' diyenlere inat işimi yapıyorum. Atlar benim çocuklarım gibiler. Evde nasıl çocuklara bakmak zorundaysam burada da bunlara bakmak zorundayım çünkü bunlar bize daha muhtaç, her zaman seni beklerler verirsen yerler vermezsen yiyemezler. O yüzden atlara olan bağım çocuklara olan bağımdan daha fazla.''

    ''YAPAMAZSIN' DİYENLER BENİ HIRSLANDIRDI'' Tıraş, şöyle konuştu: ''Bana 'Yapamazsın' dediler. Onların söylemi beni hırslandırdı ve o 'Yapamazsın' diyenlere inat işimi yapıyorum. Atlar benim çocuklarım gibiler. Evde nasıl çocuklara bakmak zorundaysam burada da bunlara bakmak zorundayım çünkü bunlar bize daha muhtaç, her zaman seni beklerler verirsen yerler vermezsen yiyemezler. O yüzden atlara olan bağım çocuklara olan bağımdan daha fazla.''

  7. ''2017 yılında işe birkaç arkadaşla başladık'' diyen Pınar Tıraş, kimisinin zorlanarak, kimisinin ise yapamayıp işi bıraktığını söyledi.

    ''2017 yılında işe birkaç arkadaşla başladık'' diyen Pınar Tıraş, kimisinin zorlanarak, kimisinin ise yapamayıp işi bıraktığını söyledi.

  8. Tıraş şöyle devam etti: ''Ben de bir gün bırakır mıyım diye düşünmüyor değildim ama hiç öyle bir şey yaşamadım. Bırakan arkadaşlarımdan tek farkım benim şanslı olmamdı.

    Tıraş şöyle devam etti: ''Ben de bir gün bırakır mıyım diye düşünmüyor değildim ama hiç öyle bir şey yaşamadım. Bırakan arkadaşlarımdan tek farkım benim şanslı olmamdı.

  9. Çalıştığım yerdeki patronlar da benim hayvan sevgimi gördüler o yüzden de belki tercih edilen oldum. 2017 yılında 40 kadın olarak kursa yazıldık çalışan 4 kişi vardı Elazığ'da fakat şu anda tek çalışan benim.''

    Çalıştığım yerdeki patronlar da benim hayvan sevgimi gördüler o yüzden de belki tercih edilen oldum. 2017 yılında 40 kadın olarak kursa yazıldık çalışan 4 kişi vardı Elazığ'da fakat şu anda tek çalışan benim.''