Kyoto Üniversitesi?nden araştırmacılar, ortalama yaşı 67 olan bin 300 erkek ve kadından gözleri açık bir şekilde tek ayak üzerinde durmalarını ve 20 saniye boyunca dengelerini korumalarını istedi. Daha sonra beyin sağlığı için test edildiler. Bu süre boyunca dengeleme sorunu yaşayan deneklerin yüzde 30'undan fazlasının ya "beyin damar hastalığına" ya da küçük kanamalara ya da her ikisine birden sahip olduğu görüldü. Bu duırumun ise onları yüksek felç ve bunama riskine soktuğu bulundu.