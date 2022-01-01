Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara uyarı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor
Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara uyarı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor
Erdoğan: Yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor
Erdoğan: Yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor
'Tarım Kredi Genel Müdürü'nün görevden alınması nokta atışı oldu'
'Tarım Kredi Genel Müdürü'nün görevden alınması nokta atışı oldu'
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a 'İmamoğlu' uyarısı: İş çok ciddileşiyor
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a 'İmamoğlu' uyarısı: İş çok ciddileşiyor
Din görevlileri camide çiğköfte yoğurdu!
Din görevlileri camide çiğköfte yoğurdu!
2 marka Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç mı satacak?
2 marka Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç mı satacak?
Sağlık çalışanı, ilk iş gününde hayatını kaybetti
Sağlık çalışanı, ilk iş gününde hayatını kaybetti
Bekir Bozdağ: Adalette 'ama'lar anamızı ağlattı
Bekir Bozdağ: Adalette 'ama'lar anamızı ağlattı
AİHM'e başvuru süresi 6 aydan 4 aya indi
AİHM'e başvuru süresi 6 aydan 4 aya indi
Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu?
Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu?
'Online hekim görüşmesi' satan Migros yetkilisine 1 ay hapis
'Online hekim görüşmesi' satan Migros yetkilisine 1 ay hapis
'İki ihale arasında kapsam ve maliyet farkı var'
'İki ihale arasında kapsam ve maliyet farkı var'
Ocak sonrası Bekçilerin zamlı maaşları
Ocak sonrası Bekçilerin zamlı maaşları
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı
Bir eski bakan daha kabineye geri dönüyor iddiası!
Bir eski bakan daha kabineye geri dönüyor iddiası!
Ocak sonrası genel müdür ve yardımcılarının görev ve emekli maaşları
Ocak sonrası genel müdür ve yardımcılarının görev ve emekli maaşları
Niğde-Ankara otoyolu geçiş ücretlerine zam
Niğde-Ankara otoyolu geçiş ücretlerine zam
SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın adı fakülteye verildi
SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın adı fakülteye verildi
Sağlık Bakanlığı'ndan göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan göreve başlama işlemleri hakkında duyuru
Hangi eşya ne kadar elektrik tüketiyor?
Hangi eşya ne kadar elektrik tüketiyor?
Bakanlık harekete geçti: İndirim kampanyalarında büyük değişim
Bakanlık harekete geçti: İndirim kampanyalarında büyük değişim
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde sağanak ve kar yağışı etkili
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde sağanak ve kar yağışı etkili
Elektrikte ortalama yüzde 11 indirim
Elektrikte ortalama yüzde 11 indirim
15 bin öğretmen kararnamesi MEBBİS'te
15 bin öğretmen kararnamesi MEBBİS'te
Mukaddes üç aylar yarın başlayacak
Mukaddes üç aylar yarın başlayacak
Kulisler hareketli! Kabine'de değişiklik bekleniyor
Kulisler hareketli! Kabine'de değişiklik bekleniyor
İki bina 40 yıldır ortak duvar kullanıyormuş
İki bina 40 yıldır ortak duvar kullanıyormuş
Meteorolojiden 56 kente uyarı: Kuvvetli geliyor
Meteorolojiden 56 kente uyarı: Kuvvetli geliyor
Üniversitelilerle kar topu savaşına giren rektör pes etti
Üniversitelilerle kar topu savaşına giren rektör pes etti
Benzin ve motorine zam yapıldı
Benzin ve motorine zam yapıldı

100 Yaşına Kadar Yaşamak İster Misiniz?

Yaşlanmayı önleme bilimindeki son keşifler, bunun sanıldığı kadar zor olmadığını gösteriyor. Araştırmacılar, uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını Japonya'nın Okinawa adasında keşfetti.

  1. Okinawa halkı genel olarak, meyve, sebze, soya peyniri ve deniz yosunundan oluşan az yağlı ve az tuzlu yiyecekler tüketiyor. Ancak, sağlıklı beslenmelerinin temeline ne yedikleri kadar ne kadar yedikleri de oluşturuyor.

    Okinawa halkı genel olarak, meyve, sebze, soya peyniri ve deniz yosunundan oluşan az yağlı ve az tuzlu yiyecekler tüketiyor. Ancak, sağlıklı beslenmelerinin temeline ne yedikleri kadar ne kadar yedikleri de oluşturuyor.

  2. Okinawalılar ?Yüzde 80 tok olduğunuzda yemek yemeyi bırakın? anlamına gelen ?Hara Hachi Bu ? olarak adlandırılan bir yeme prensibini uyguluyor. Yani porsiyonlarınızı beşte bir oranında küçültebilirsiniz.

    Okinawalılar ?Yüzde 80 tok olduğunuzda yemek yemeyi bırakın? anlamına gelen ?Hara Hachi Bu ? olarak adlandırılan bir yeme prensibini uyguluyor. Yani porsiyonlarınızı beşte bir oranında küçültebilirsiniz.

  3. Aynı zamanda uzmanlar, kalori kısıtlamanın sıkı bir diyete göre daha kolay olduğunu söylüyor. Hara Hachi Bu ilkelerini kullanan ve iki yıl boyunca kalorilerin yüzde 12 oranında kısıtlandığı bir ABD çalışmasında katılımcılardaha uzun yaşamla ilişkili hormonlarda artış sergiledi. Ayrıca vücut ağırlıklarının yüzde 10?unu kaybettiler.

    Aynı zamanda uzmanlar, kalori kısıtlamanın sıkı bir diyete göre daha kolay olduğunu söylüyor. Hara Hachi Bu ilkelerini kullanan ve iki yıl boyunca kalorilerin yüzde 12 oranında kısıtlandığı bir ABD çalışmasında katılımcılardaha uzun yaşamla ilişkili hormonlarda artış sergiledi. Ayrıca vücut ağırlıklarının yüzde 10?unu kaybettiler.

  4. HARA HACHİ BU NASIL YAPILIR? Yavaş yiyin ve yemeğinize konsantre olun. Siz sindirirken salgılanan hormonların tokluk hissini beyninizde kaydetmesi yaklaşık on dakika sürüyor. Ayrıca, yemek yerken TV izlemeyin ya da okumayın. Ara sıra bıçağınızı ve çatalınızı bırakın.

    HARA HACHİ BU NASIL YAPILIR? Yavaş yiyin ve yemeğinize konsantre olun. Siz sindirirken salgılanan hormonların tokluk hissini beyninizde kaydetmesi yaklaşık on dakika sürüyor. Ayrıca, yemek yerken TV izlemeyin ya da okumayın. Ara sıra bıçağınızı ve çatalınızı bırakın.

  5. Bunların yanı sıra protein ve yüksek lifli gıdalara öncelik verin. Bir kişi, ortalama olarak, yediği yiyecekleri sindirmek için günlük enerjinin yaklaşık yüzde onunu kullanıyor. Ancak bu yüzde, yediğiniz yemeğin türüne göre değişiyor. Örneğin, protein sindirmek en fazla enerjiyi alıyor. Proteindeki toplam kalorinin yüzde 20 ile 30'u onu sindirmek için harcanırken, karbonhidratlar da bu oran yüzde 5-10, yağlarda ise yüzde 0-3 arasında değişiyor.

    Bunların yanı sıra protein ve yüksek lifli gıdalara öncelik verin. Bir kişi, ortalama olarak, yediği yiyecekleri sindirmek için günlük enerjinin yaklaşık yüzde onunu kullanıyor. Ancak bu yüzde, yediğiniz yemeğin türüne göre değişiyor. Örneğin, protein sindirmek en fazla enerjiyi alıyor. Proteindeki toplam kalorinin yüzde 20 ile 30'u onu sindirmek için harcanırken, karbonhidratlar da bu oran yüzde 5-10, yağlarda ise yüzde 0-3 arasında değişiyor.

  6. Sağlıklı bir beslenmede yemeklerin yendiği zaman da önem taşıyor. Vücut saatiniz uyku düzenini, hormon seviyelerini, vücut ısısını ve metabolizmayı düzenliyor. İnsanlar gündüz yaşamaya evrimleştiği için geceleri metabolizma daha yavaş çalışıyor.

    Sağlıklı bir beslenmede yemeklerin yendiği zaman da önem taşıyor. Vücut saatiniz uyku düzenini, hormon seviyelerini, vücut ısısını ve metabolizmayı düzenliyor. İnsanlar gündüz yaşamaya evrimleştiği için geceleri metabolizma daha yavaş çalışıyor.

  7. Bununla birlikte, vücudunuzun depoladığı tüm glikozu kullanmasına yardımcı olmak için akşam yemeği ve kahvaltı arasında en az 12 saatlik bir boşluk bırakın. Bu yapıldıktan sonra, vücut enerji için yağ kullanmaya geçiyor.

    Bununla birlikte, vücudunuzun depoladığı tüm glikozu kullanmasına yardımcı olmak için akşam yemeği ve kahvaltı arasında en az 12 saatlik bir boşluk bırakın. Bu yapıldıktan sonra, vücut enerji için yağ kullanmaya geçiyor.

  8. FLAMİNGO DENGE TESTİ YAPIN Vücudunuzdaki dengeyi korumanın basit bir yolu olan tek ayak üzerinde durmanın faydalarını daha önce okumuş olabilirsiniz. Ancak ne kadar süre tek ayak üzerinde durabileceğinizin, ne kadar sağlıklı yaşayacağınızın iyi bir göstergesi olduğunu biliyor muydunuz?

    FLAMİNGO DENGE TESTİ YAPIN Vücudunuzdaki dengeyi korumanın basit bir yolu olan tek ayak üzerinde durmanın faydalarını daha önce okumuş olabilirsiniz. Ancak ne kadar süre tek ayak üzerinde durabileceğinizin, ne kadar sağlıklı yaşayacağınızın iyi bir göstergesi olduğunu biliyor muydunuz?

  9. Kyoto Üniversitesi?nden araştırmacılar, ortalama yaşı 67 olan bin 300 erkek ve kadından gözleri açık bir şekilde tek ayak üzerinde durmalarını ve 20 saniye boyunca dengelerini korumalarını istedi. Daha sonra beyin sağlığı için test edildiler. Bu süre boyunca dengeleme sorunu yaşayan deneklerin yüzde 30'undan fazlasının ya "beyin damar hastalığına" ya da küçük kanamalara ya da her ikisine birden sahip olduğu görüldü. Bu duırumun ise onları yüksek felç ve bunama riskine soktuğu bulundu.

    Kyoto Üniversitesi?nden araştırmacılar, ortalama yaşı 67 olan bin 300 erkek ve kadından gözleri açık bir şekilde tek ayak üzerinde durmalarını ve 20 saniye boyunca dengelerini korumalarını istedi. Daha sonra beyin sağlığı için test edildiler. Bu süre boyunca dengeleme sorunu yaşayan deneklerin yüzde 30'undan fazlasının ya "beyin damar hastalığına" ya da küçük kanamalara ya da her ikisine birden sahip olduğu görüldü. Bu duırumun ise onları yüksek felç ve bunama riskine soktuğu bulundu.

  10. Ve gözleri kapalı bir şekilde on saniye boyunca tek ayak üzerinde durabilen 53 yaşındakiler, 13 yıl içinde büyük olasılıkla zinde ve iyi durumdaydı. Testi yapmak için, elleriniz kalçanızda tek ayak üzerinde ne kadar süre durabileceğinizi belirleyin. Kalkmış ayağınız yere veya diğer bacağınıza değdiğinde veya kendinizi sabitlemek için kollarınızı kalçalarınızdan kaldırmanız gerektiğinde saymayı bırakın. Yaşınız için 'normal' kabul edilen süreler ise şu şekilde;

    Ve gözleri kapalı bir şekilde on saniye boyunca tek ayak üzerinde durabilen 53 yaşındakiler, 13 yıl içinde büyük olasılıkla zinde ve iyi durumdaydı. Testi yapmak için, elleriniz kalçanızda tek ayak üzerinde ne kadar süre durabileceğinizi belirleyin. Kalkmış ayağınız yere veya diğer bacağınıza değdiğinde veya kendinizi sabitlemek için kollarınızı kalçalarınızdan kaldırmanız gerektiğinde saymayı bırakın. Yaşınız için 'normal' kabul edilen süreler ise şu şekilde;

  11. 40'ın altında<br> Gözler açık - 45 saniye Gözler kapalı ? 15 saniye <br> 40-49 <br> Gözler açık ? 42 saniye Gözler kapalı ? 13 saniye <br>50-59<br> Gözler açık ? 41 saniye Gözler kapalı ? 8 saniye <br>60-69<br> Gözler açık ? 32 saniye Gözler kapalı ? 4 saniye <br>70-79<br> Gözler açık - 22 saniye Gözler kapalı ? 3 saniye <br>80-99<br> Gözler açık - 9 saniye Gözler kapalı - 2 saniye

    40'ın altında
    Gözler açık - 45 saniye Gözler kapalı ? 15 saniye
    40-49
    Gözler açık ? 42 saniye Gözler kapalı ? 13 saniye
    50-59
    Gözler açık ? 41 saniye Gözler kapalı ? 8 saniye
    60-69
    Gözler açık ? 32 saniye Gözler kapalı ? 4 saniye
    70-79
    Gözler açık - 22 saniye Gözler kapalı ? 3 saniye
    80-99
    Gözler açık - 9 saniye Gözler kapalı - 2 saniye

  12. HAYATTA BİR AMACINIZ OLSUN Okinawalıların uzun ömründen ilham alan yaş araştırmacısı Eric Kim, yedi yıldan fazla bir süredir 65 yaş üstü 7 bin kişi üzerinde çalıştı ve hayatta bir amaca sahip olmanın sağlıklı zihinsel yaşlanmanın anahtarı olduğunu buldu. Amacı olan kişiler sağlıklarına daha fazla özen gösteriyorlar ve önleyici tıbbi muayenelere giriyorlar. Ayrıca, hedeflerine ulaşmak için yeterince uzun süre etrafta kalmak istiyorlar.

    HAYATTA BİR AMACINIZ OLSUN Okinawalıların uzun ömründen ilham alan yaş araştırmacısı Eric Kim, yedi yıldan fazla bir süredir 65 yaş üstü 7 bin kişi üzerinde çalıştı ve hayatta bir amaca sahip olmanın sağlıklı zihinsel yaşlanmanın anahtarı olduğunu buldu. Amacı olan kişiler sağlıklarına daha fazla özen gösteriyorlar ve önleyici tıbbi muayenelere giriyorlar. Ayrıca, hedeflerine ulaşmak için yeterince uzun süre etrafta kalmak istiyorlar.

  13. MİSO ÇORBASI İÇİN Miso çorbası genellikle birçok Asya diyetinin temelini oluşturan kahverengi deniz yosunu ile yapılıyor. . Lif ve mineraller açısından zengin olan bu çorba, ayrıca iltihabı azaltabilen ve bağışıklık sistemini iyileştirebilen fucoidan içeriyor.

    MİSO ÇORBASI İÇİN Miso çorbası genellikle birçok Asya diyetinin temelini oluşturan kahverengi deniz yosunu ile yapılıyor. . Lif ve mineraller açısından zengin olan bu çorba, ayrıca iltihabı azaltabilen ve bağışıklık sistemini iyileştirebilen fucoidan içeriyor.

  14. Fucoidan ayrıca, coronaviral enfeksiyonlar da dahil olmak üzere, akciğer hasarının söz konusu olduğu viral enfeksiyonun etkisini hafifletmeye yardımcı olabiliyor.

    Fucoidan ayrıca, coronaviral enfeksiyonlar da dahil olmak üzere, akciğer hasarının söz konusu olduğu viral enfeksiyonun etkisini hafifletmeye yardımcı olabiliyor.