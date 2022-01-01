Sadakatsiz Dizisinde Ayrılık Depremi 2 Oyuncu Birden Gitti!

Kanal D ve Medyapım yaptıkları yazılı açıklamada şu satırlara yer vermişti: "Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere??