Sadakatsiz Dizisinde Ayrılık Depremi 2 Oyuncu Birden Gitti!
KANAL D Sadakatsiz dizisinde ayrılık şoku... İkinci sezonuyla Kanal D ekranında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisinde ayrılık depremi yaşanıyor. İki ünlü oyuncu, Sadakatsiz dizine veda ediyor.
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KANAL D?nin Sadakatsiz dizisi ikinci sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vuruyor. Neslihan Yeşilyurt?un yönettiği Medyapım imzalı dizi verilen koronavirüs arasının ardından sevenleriyle buluşacak.
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Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş?in başrolünü paylaştığı dizide ana kadroda yer alan iki oyuncu birden ayrılacak.
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Dizide Melih ve Bahar rollerine hayat veren Ali İl ile Yeliz Kuvancı projeye veda edecek.
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İki sevilen oyuncunun hayat verdikleri karakterlerin hikâyeleri sona erdiği için yeni bölümde Sadakatsiz?e veda edecekleri öğrenildi.
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz 19 Ocak Çarşamba akşamı 46. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Normalde 47. bölüm ile izleyiciyle buluşacak olan diziyi Kanal D'nin yayın akışında göremeyenler Sadakatsiz?in geçtiğimiz hafta çarşamba günü neden olmadığını ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak etmişti.
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Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Cansu Dere ve Berkay Ateş?in koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Bu nedenle dizi, bu hafta yayınına bir hafta ara vermek zorunda kalmıştı.
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Kanal D ve Medyapım yaptıkları yazılı açıklamada şu satırlara yer vermişti: "Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere??
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Merakla beklenen Sadakatsiz 47. Bölüm 2 Şubat Çarşamba akşamı ekranlara gelecek.