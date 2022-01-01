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Covid-19 Kısıtlamalarını Gevşetiyor: Maske Zorunluluğu Kaldırıldı

Fransa vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla bugün itibarıyla açık havada maske takma zorunluluğunu kaldırdığını açıkladı.

  1. Corona virüs nedeniyle Avrupa?da ilk can kaybının kaydedildiği Fransa?da Omicron nedeniyle artan vaka sayısına rağmen kısıtlamalarda gevşeme kararı alındı. Yetkililer, geçtiğimi ay corona virüsün rekor vaka sayılarının kaydedilmesine rağmen gevşemeye gitme kararı alırken, Başkan Emmanuel Macron, barlar ve restoranlardan sinemalara ve uzun mesafeli toplu taşımaya kadar kullanılan sağlık geçişi için artık gerekli olan aşı kanıtıyla, yaygın aşıların pandemiyi durduracağına inandığını vurguladı.

    Corona virüs nedeniyle Avrupa?da ilk can kaybının kaydedildiği Fransa?da Omicron nedeniyle artan vaka sayısına rağmen kısıtlamalarda gevşeme kararı alındı. Yetkililer, geçtiğimi ay corona virüsün rekor vaka sayılarının kaydedilmesine rağmen gevşemeye gitme kararı alırken, Başkan Emmanuel Macron, barlar ve restoranlardan sinemalara ve uzun mesafeli toplu taşımaya kadar kullanılan sağlık geçişi için artık gerekli olan aşı kanıtıyla, yaygın aşıların pandemiyi durduracağına inandığını vurguladı.

  2. Hükümet, yetişkinlerin yüzde 90'ından fazlasının aşılandığını ve yeni sağlık kartını korumak için destekleyici aşıların veya Covid'den iyileşme kanıtının gerekli olacağını söylerken, yakın tarihli negatif test sonucunun yeterli olmayacağını aktardı. Başbakan Jean Castex, Fransa'nın sağlık kartının yerini alan yeni aşı geçiş kartı sayesinde "Şubat ayında salgını durdurmak için alınan kısıtlamaların çoğunu kaldırabileceğini" söyledi.

    Hükümet, yetişkinlerin yüzde 90'ından fazlasının aşılandığını ve yeni sağlık kartını korumak için destekleyici aşıların veya Covid'den iyileşme kanıtının gerekli olacağını söylerken, yakın tarihli negatif test sonucunun yeterli olmayacağını aktardı. Başbakan Jean Castex, Fransa'nın sağlık kartının yerini alan yeni aşı geçiş kartı sayesinde "Şubat ayında salgını durdurmak için alınan kısıtlamaların çoğunu kaldırabileceğini" söyledi.

  3. Fransa?da bugün itibarıyla açık havada yüz maskesi takma zorunluluğu ortadan kalkarken, tiyatrolar, konserler, spor karşılaşmaları ve diğer etkinlikler için seyirci kapasitesi sınırlarının kaldırıldığının altı çizildi. Bilim insanları tarafından tavsiye edilen evden çalışmanın da gerekli olmadığının altı çizilirken, Aralık ayında kapatılan gece kulüplerinin yeniden açılabileceği, konserler, spor etkinlikleri ve barlardaki ayakta alanlara 16 Şubat'tan itibaren tekrar izin verileceği bildirildi.

    Fransa?da bugün itibarıyla açık havada yüz maskesi takma zorunluluğu ortadan kalkarken, tiyatrolar, konserler, spor karşılaşmaları ve diğer etkinlikler için seyirci kapasitesi sınırlarının kaldırıldığının altı çizildi. Bilim insanları tarafından tavsiye edilen evden çalışmanın da gerekli olmadığının altı çizilirken, Aralık ayında kapatılan gece kulüplerinin yeniden açılabileceği, konserler, spor etkinlikleri ve barlardaki ayakta alanlara 16 Şubat'tan itibaren tekrar izin verileceği bildirildi.

  4. Alınan karar çerçevesinde stadyumlarda, sinemalarda ve toplu taşıma araçlarında da bu tarihten itibaren yeme ve içmeye izin verilecek. Macron, yayımlanan röportajında, okullara uygulanan ve yüz maskesi gerekliliklerini de içeren kısıtlamaların, bu ayın sonlarında yapılması planlanan kış tatillerinin ardından hafifletilebileceğini de sözlerine ekledi.

    Alınan karar çerçevesinde stadyumlarda, sinemalarda ve toplu taşıma araçlarında da bu tarihten itibaren yeme ve içmeye izin verilecek. Macron, yayımlanan röportajında, okullara uygulanan ve yüz maskesi gerekliliklerini de içeren kısıtlamaların, bu ayın sonlarında yapılması planlanan kış tatillerinin ardından hafifletilebileceğini de sözlerine ekledi.

  5. İHTİYATLI İYİMSERLİK Yetkililer, daha bulaşıcı olmasına rağmen, Omicron varyantının tehdidini virüsün önceki türlerinden daha az tehlikeli olarak görüyorlar. Hükümet sözcüsü Gabriel Attal verdiği demeçte, "Son birkaç gün içinde eğilimin zayıf bir şekilde tersine döndüğünü gördük, yedi gün öncesine göre her gün daha az vaka açıklandı" diye konuştu.

    İHTİYATLI İYİMSERLİK Yetkililer, daha bulaşıcı olmasına rağmen, Omicron varyantının tehdidini virüsün önceki türlerinden daha az tehlikeli olarak görüyorlar. Hükümet sözcüsü Gabriel Attal verdiği demeçte, "Son birkaç gün içinde eğilimin zayıf bir şekilde tersine döndüğünü gördük, yedi gün öncesine göre her gün daha az vaka açıklandı" diye konuştu.

  6. Son rakamlara göre, ülkede bir önceki hafta ortalama 366 bin 179 olan vaka kaydedilirken, son yedi gün içinde ise ortalama 322 bin 256 vaka görüldü. Sözcü Attal bunu "çok cesaret verici bir sinyal" olarak nitelendirirken, yetkililerin Omicron'un "çok bulaşıcı" bir alt türü olan BA.1 nedeniyle diğer ülkelerdeki enfeksiyonların zirvesini geciktirdiği için "temkinli kaldıklarını" söyledi.

    Son rakamlara göre, ülkede bir önceki hafta ortalama 366 bin 179 olan vaka kaydedilirken, son yedi gün içinde ise ortalama 322 bin 256 vaka görüldü. Sözcü Attal bunu "çok cesaret verici bir sinyal" olarak nitelendirirken, yetkililerin Omicron'un "çok bulaşıcı" bir alt türü olan BA.1 nedeniyle diğer ülkelerdeki enfeksiyonların zirvesini geciktirdiği için "temkinli kaldıklarını" söyledi.

  7. Fransa'da ayrıca hükümetin 3 bin hedefinin üzerinde yoğun bakımda yaklaşık 3 bin 750 Covid hastası yer alırken ve ülkede ortalama her gün 261 Covid ölümü görülüyor. Epidemiyolog Mahmoud Zureik Le Parisien'e verdiği demeçte, "Zirveyi açıkça geçtik, düşüşün hızlı olacağını umuyoruz. Ancak çok yüksek seviyelerden geliyoruz, bu nedenle bu dalga hala bitmekten çok uzak" dedi. Salı günü itibarıyla Fransa, salgının başlangıcından bu yana 131 bin 312 Covid ölümü kaydetti.

    Fransa'da ayrıca hükümetin 3 bin hedefinin üzerinde yoğun bakımda yaklaşık 3 bin 750 Covid hastası yer alırken ve ülkede ortalama her gün 261 Covid ölümü görülüyor. Epidemiyolog Mahmoud Zureik Le Parisien'e verdiği demeçte, "Zirveyi açıkça geçtik, düşüşün hızlı olacağını umuyoruz. Ancak çok yüksek seviyelerden geliyoruz, bu nedenle bu dalga hala bitmekten çok uzak" dedi. Salı günü itibarıyla Fransa, salgının başlangıcından bu yana 131 bin 312 Covid ölümü kaydetti.