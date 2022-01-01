Covid-19 Kısıtlamalarını Gevşetiyor: Maske Zorunluluğu Kaldırıldı

Son rakamlara göre, ülkede bir önceki hafta ortalama 366 bin 179 olan vaka kaydedilirken, son yedi gün içinde ise ortalama 322 bin 256 vaka görüldü. Sözcü Attal bunu "çok cesaret verici bir sinyal" olarak nitelendirirken, yetkililerin Omicron'un "çok bulaşıcı" bir alt türü olan BA.1 nedeniyle diğer ülkelerdeki enfeksiyonların zirvesini geciktirdiği için "temkinli kaldıklarını" söyledi.