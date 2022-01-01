2022'Nin En Çok Satan Araba Modelleri

EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 42,3 pay, 12.262 adet) oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 37,8 pay ve 10.965 adet satış ile Sedan, yüzde 18,7 pay ve 5.440 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.