2022'Nin En Çok Satan Araba Modelleri
Kullanıcılar otomatik mi manuel mi, dizel mi benzin mi tercih ediyor. İşte 2022 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri...
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 12,8 azalarak 38.131 adet olarak gerçekleşti.
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Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 oranında azalarak 29.020 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 8,9 artarak 9.111 adede ulaştı.
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İşte 2021 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...
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ALFA ROMEO - 1 Adet satıldı
En çok satan modeli Stelvio: 1 adet
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1 adet BENTLEY satıldı. En çok satan modeli GT V8: 1 adet
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LAMBORGHINI 2 adet satıldı En çok satan modeli Huracan: 1 adet
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ASTON MARTIN - 3 adet En çok satan modeli V8 Vantage: 2 adet
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MASERATI 5 adet satıldı En çok satan modeli Levante: 4 adet
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MAZDA - 6 adet satıldı En çok satan modeli Mazda MX-5: 3 adet
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KARSAN - 17 adet satıldı En çok satan modeli Jest: 17 adet
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LEXUS - 17 adet satıldı En çok satan modeli RX: 16 adet
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PORSCHE - 17 adet satıldı En çok satan modeli Taycan: 13 adet
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SUZUKI - 20 adet satıldı En çok satan modeli Swift: 8 adet
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MG 24 adet satıldı En çok satan modeli ZS: 13 adet
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CUPRA - 29 adet satıldı En çok satan modeli Formentor: 29 adet
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SUBARU - 30 adet satıldı En çok satan modeli XV: 18 adet
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DS - 31 adet satıldı En çok satan modeli DS 7 Crossback: 24 adet
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ISUZU - 35 adet satıldı En çok satan modeli D-MAX: 28 adet
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MINI - 63 adet satıldı En çok satan modeli Countryman: 44 adet
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SSANGYONG - 72 adet satıldı En çok satan modeli Korando: 71 adet
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LAND ROVER - 80 adet satıldı En çok satan modeli Range Rover Sport: 34 adet
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MITSUBISHI - 117 adet satıldı
En çok satan otomobil modeli Space Star: 23 adet En çok satan ticari modeli L-200: 94 adet
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IVECO - 118 adet satıldı En çok satan modeli Daily Kamyonet: 118 adet
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JEEP - 156 adet satıldı En çok satan modeli Compass: 101 adet
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VOLVO - 225 adet satıldı En çok satan modeli XC40: 87 adet
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SEAT - 272 adet satıldı En çok satan modeli Ibiza: 111 adet
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NISSAN - 378 adet satıldı
En çok satan modeli Juke: 148 adet En çok satan ticari modeli Navara: 51 adet
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BMW - 414 adet satıldı En çok satan modeli 3 Serisi: 134 adet
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MERCEDES-BENZ - 581 adet satıldı En çok satan modeli GLB: 200 adet
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KIA - 682 adet satıldı En çok satan modeli Stonic: 351 adet
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AUDI - 744 adet satıldı En çok satan modeli Q3 sedan: 281 adet
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SKODA - 923 adet satıldı En çok satan modeli Octavia: 411 adet
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HONDA - 1314 adet satıldı En çok satan modeli City: 758 adet
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VOLKSWAGEN 1630 adet satıldı. En çok satan modeli Polo: 393 adet
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PEUGEOT - 1840 adet satıldı En çok satan modeli 208: 508 adet
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OPEL - 1846 adet satıldı En çok satan modeli Mokka: 720 adet
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CITROEN - 1875 adet satıldı En çok satan modeli C3: 393 adet
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TOYOTA - 2207 adet satıldı En çok satan modeli Corolla: 1622 adet
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DACIA - 2748 adet En çok satan modeli Duster: 1726 adet
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HYUNDAI - 3703 adet satıldı En çok satan modeli Bayon: 1444 adet
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FORD - 4350 adet satıldı En çok satan modeli EcoSport: 455 adet
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RENAULT - 4.684 adet satıldı En çok satan modeli Megane Sedan: 1.300 adet
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FIAT TOPLAM 6 BİN 871 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA
Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 6 bin 871 araç satış rakamına ulaştı.
En çok satan modeli Egea Sedan: 3.041 adet
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İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ
MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ)
FIAT: 6.871 (4.304 + 2.567)
RENAULT: 4.684 (4.046 + 638)
FORD: 4.350 (783 + 3.506)
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EN ÇOK SATAN MODELLER
Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar:
1 - FIAT EGEA SEDAN- 3.041 adet
2 - DACİA DUSTER - 1.726 adet
3 - TOYOTA COROLLA - 1.622 adet
4 - HYUNDAİ BAYON - 1.444 adet
5 - RENAULT MEGANE SEDAN - 1.300 adet
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EN ÇOK SATAN TİCARİLER
En çok satan hafif ticari modeller...
1 - FORD TOURNEO COURİER- 1.603 adet
2 - FIAT DOBLO COMBI - 1.104 adet
3 - FORD TRANSİT KAMYONET- 863 adet
4 - FIAT FİORİNO COMBİ - 828 adet
5 - FORD TRANSİT VAN - 492 adet
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EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR
2022 yılında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 13,9 azalarak yüzde 92,6 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 35 azalarak yüzde 1,1 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 56,1 azalarak yüzde 0,2 pay aldı.
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BENZİNLİ SATIŞLARI BİRİNCİ SIRADA
Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde;
-Benzinli otomobil satışları 21.565 adetle yüzde 74,3 pay,
- Dizel otomobil satışları 5.357 adetle yüzde 18,5 pay,
- Otogazlı otomobil satışları 308 adetle yüzde 1,1 pay aldı.
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Ayrıca, Ocak ayında 134 adet elektrikli ve 1.656 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
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EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 42,3 pay, 12.262 adet) oldu.
SUV otomobilleri, yüzde 37,8 pay ve 10.965 adet satış ile Sedan, yüzde 18,7 pay ve 5.440 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
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OTOMATİK LİDER Otomatik şanzımanlı otomobiller; 21.807 adetle yüzde 75,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 7.213 adetle yüzde 24,9 pay aldı.
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Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 21 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,4 arttı.