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2022'Nin En Çok Satan Araba Modelleri

Kullanıcılar otomatik mi manuel mi, dizel mi benzin mi tercih ediyor. İşte 2022 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri...

  1. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 12,8 azalarak 38.131 adet olarak gerçekleşti.

    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 12,8 azalarak 38.131 adet olarak gerçekleşti.

  2. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 oranında azalarak 29.020 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 8,9 artarak 9.111 adede ulaştı.

    Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 oranında azalarak 29.020 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 8,9 artarak 9.111 adede ulaştı.

  3. İşte 2021 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

    İşte 2021 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

  4. ALFA ROMEO - 1 Adet satıldı <br> En çok satan modeli Stelvio: 1 adet

    ALFA ROMEO - 1 Adet satıldı
    En çok satan modeli Stelvio: 1 adet

  5. 1 adet BENTLEY satıldı. En çok satan modeli GT V8: 1 adet

    1 adet BENTLEY satıldı. En çok satan modeli GT V8: 1 adet

  6. LAMBORGHINI 2 adet satıldı En çok satan modeli Huracan: 1 adet

    LAMBORGHINI 2 adet satıldı En çok satan modeli Huracan: 1 adet

  7. ASTON MARTIN - 3 adet En çok satan modeli V8 Vantage: 2 adet

    ASTON MARTIN - 3 adet En çok satan modeli V8 Vantage: 2 adet

  8. MASERATI 5 adet satıldı En çok satan modeli Levante: 4 adet

    MASERATI 5 adet satıldı En çok satan modeli Levante: 4 adet

  9. MAZDA - 6 adet satıldı En çok satan modeli Mazda MX-5: 3 adet

    MAZDA - 6 adet satıldı En çok satan modeli Mazda MX-5: 3 adet

  10. KARSAN - 17 adet satıldı En çok satan modeli Jest: 17 adet

    KARSAN - 17 adet satıldı En çok satan modeli Jest: 17 adet

  11. LEXUS - 17 adet satıldı En çok satan modeli RX: 16 adet

    LEXUS - 17 adet satıldı En çok satan modeli RX: 16 adet

  12. PORSCHE - 17 adet satıldı En çok satan modeli Taycan: 13 adet

    PORSCHE - 17 adet satıldı En çok satan modeli Taycan: 13 adet

  13. SUZUKI - 20 adet satıldı En çok satan modeli Swift: 8 adet

    SUZUKI - 20 adet satıldı En çok satan modeli Swift: 8 adet

  14. MG 24 adet satıldı En çok satan modeli ZS: 13 adet

    MG 24 adet satıldı En çok satan modeli ZS: 13 adet

  15. CUPRA - 29 adet satıldı En çok satan modeli Formentor: 29 adet

    CUPRA - 29 adet satıldı En çok satan modeli Formentor: 29 adet

  16. SUBARU - 30 adet satıldı En çok satan modeli XV: 18 adet

    SUBARU - 30 adet satıldı En çok satan modeli XV: 18 adet

  17. DS - 31 adet satıldı En çok satan modeli DS 7 Crossback: 24 adet

    DS - 31 adet satıldı En çok satan modeli DS 7 Crossback: 24 adet

  18. ISUZU - 35 adet satıldı En çok satan modeli D-MAX: 28 adet

    ISUZU - 35 adet satıldı En çok satan modeli D-MAX: 28 adet

  19. MINI - 63 adet satıldı En çok satan modeli Countryman: 44 adet

    MINI - 63 adet satıldı En çok satan modeli Countryman: 44 adet

  20. SSANGYONG - 72 adet satıldı En çok satan modeli Korando: 71 adet

    SSANGYONG - 72 adet satıldı En çok satan modeli Korando: 71 adet

  21. LAND ROVER - 80 adet satıldı En çok satan modeli Range Rover Sport: 34 adet

    LAND ROVER - 80 adet satıldı En çok satan modeli Range Rover Sport: 34 adet

  22. MITSUBISHI - 117 adet satıldı <br> En çok satan otomobil modeli Space Star: 23 adet En çok satan ticari modeli L-200: 94 adet

    MITSUBISHI - 117 adet satıldı
    En çok satan otomobil modeli Space Star: 23 adet En çok satan ticari modeli L-200: 94 adet

  23. IVECO - 118 adet satıldı En çok satan modeli Daily Kamyonet: 118 adet

    IVECO - 118 adet satıldı En çok satan modeli Daily Kamyonet: 118 adet

  24. JEEP - 156 adet satıldı En çok satan modeli Compass: 101 adet

    JEEP - 156 adet satıldı En çok satan modeli Compass: 101 adet

  25. VOLVO - 225 adet satıldı En çok satan modeli XC40: 87 adet

    VOLVO - 225 adet satıldı En çok satan modeli XC40: 87 adet

  26. SEAT - 272 adet satıldı En çok satan modeli Ibiza: 111 adet

    SEAT - 272 adet satıldı En çok satan modeli Ibiza: 111 adet

  27. NISSAN - 378 adet satıldı <br> En çok satan modeli Juke: 148 adet En çok satan ticari modeli Navara: 51 adet

    NISSAN - 378 adet satıldı
    En çok satan modeli Juke: 148 adet En çok satan ticari modeli Navara: 51 adet

  28. BMW - 414 adet satıldı En çok satan modeli 3 Serisi: 134 adet

    BMW - 414 adet satıldı En çok satan modeli 3 Serisi: 134 adet

  29. MERCEDES-BENZ - 581 adet satıldı En çok satan modeli GLB: 200 adet

    MERCEDES-BENZ - 581 adet satıldı En çok satan modeli GLB: 200 adet

  30. KIA - 682 adet satıldı En çok satan modeli Stonic: 351 adet

    KIA - 682 adet satıldı En çok satan modeli Stonic: 351 adet

  31. AUDI - 744 adet satıldı En çok satan modeli Q3 sedan: 281 adet

    AUDI - 744 adet satıldı En çok satan modeli Q3 sedan: 281 adet

  32. SKODA - 923 adet satıldı En çok satan modeli Octavia: 411 adet

    SKODA - 923 adet satıldı En çok satan modeli Octavia: 411 adet

  33. HONDA - 1314 adet satıldı En çok satan modeli City: 758 adet

    HONDA - 1314 adet satıldı En çok satan modeli City: 758 adet

  34. VOLKSWAGEN 1630 adet satıldı. En çok satan modeli Polo: 393 adet

    VOLKSWAGEN 1630 adet satıldı. En çok satan modeli Polo: 393 adet

  35. PEUGEOT - 1840 adet satıldı En çok satan modeli 208: 508 adet

    PEUGEOT - 1840 adet satıldı En çok satan modeli 208: 508 adet

  36. OPEL - 1846 adet satıldı En çok satan modeli Mokka: 720 adet

    OPEL - 1846 adet satıldı En çok satan modeli Mokka: 720 adet

  37. CITROEN - 1875 adet satıldı En çok satan modeli C3: 393 adet

    CITROEN - 1875 adet satıldı En çok satan modeli C3: 393 adet

  38. TOYOTA - 2207 adet satıldı En çok satan modeli Corolla: 1622 adet

    TOYOTA - 2207 adet satıldı En çok satan modeli Corolla: 1622 adet

  39. DACIA - 2748 adet En çok satan modeli Duster: 1726 adet

    DACIA - 2748 adet En çok satan modeli Duster: 1726 adet

  40. HYUNDAI - 3703 adet satıldı En çok satan modeli Bayon: 1444 adet

    HYUNDAI - 3703 adet satıldı En çok satan modeli Bayon: 1444 adet

  41. FORD - 4350 adet satıldı En çok satan modeli EcoSport: 455 adet

    FORD - 4350 adet satıldı En çok satan modeli EcoSport: 455 adet

  42. RENAULT - 4.684 adet satıldı En çok satan modeli Megane Sedan: 1.300 adet

    RENAULT - 4.684 adet satıldı En çok satan modeli Megane Sedan: 1.300 adet

  43. FIAT TOPLAM 6 BİN 871 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA <br> Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 6 bin 871 araç satış rakamına ulaştı. <br> En çok satan modeli Egea Sedan: 3.041 adet

    FIAT TOPLAM 6 BİN 871 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA
    Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 6 bin 871 araç satış rakamına ulaştı.
    En çok satan modeli Egea Sedan: 3.041 adet

  44. İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ <br> MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ) <br> FIAT: 6.871 (4.304 + 2.567) <br> RENAULT: 4.684 (4.046 + 638) <br> FORD: 4.350 (783 + 3.506)

    İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ
    MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ)
    FIAT: 6.871 (4.304 + 2.567)
    RENAULT: 4.684 (4.046 + 638)
    FORD: 4.350 (783 + 3.506)

  45. EN ÇOK SATAN MODELLER<br> Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar: <br> 1 - FIAT EGEA SEDAN- 3.041 adet <br> 2 - DACİA DUSTER - 1.726 adet <br> 3 - TOYOTA COROLLA - 1.622 adet <br> 4 - HYUNDAİ BAYON - 1.444 adet <br> 5 - RENAULT MEGANE SEDAN - 1.300 adet

    EN ÇOK SATAN MODELLER
    Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar:
    1 - FIAT EGEA SEDAN- 3.041 adet
    2 - DACİA DUSTER - 1.726 adet
    3 - TOYOTA COROLLA - 1.622 adet
    4 - HYUNDAİ BAYON - 1.444 adet
    5 - RENAULT MEGANE SEDAN - 1.300 adet

  46. EN ÇOK SATAN TİCARİLER<br> En çok satan hafif ticari modeller... <br> 1 - FORD TOURNEO COURİER- 1.603 adet <br> 2 - FIAT DOBLO COMBI - 1.104 adet <br> 3 - FORD TRANSİT KAMYONET- 863 adet <br> 4 - FIAT FİORİNO COMBİ - 828 adet <br> 5 - FORD TRANSİT VAN - 492 adet

    EN ÇOK SATAN TİCARİLER
    En çok satan hafif ticari modeller...
    1 - FORD TOURNEO COURİER- 1.603 adet
    2 - FIAT DOBLO COMBI - 1.104 adet
    3 - FORD TRANSİT KAMYONET- 863 adet
    4 - FIAT FİORİNO COMBİ - 828 adet
    5 - FORD TRANSİT VAN - 492 adet

  47. EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR <br> 2022 yılında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 13,9 azalarak yüzde 92,6 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 35 azalarak yüzde 1,1 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 56,1 azalarak yüzde 0,2 pay aldı.

    EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR
    2022 yılında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 13,9 azalarak yüzde 92,6 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 35 azalarak yüzde 1,1 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 56,1 azalarak yüzde 0,2 pay aldı.

  48. BENZİNLİ SATIŞLARI BİRİNCİ SIRADA <br> Otomobil pazarı motor tipine go&#776;re değerlendirildiğinde; <br> -Benzinli otomobil satışları 21.565 adetle yüzde 74,3 pay, <br> - Dizel otomobil satışları 5.357 adetle yüzde 18,5 pay, <br> - Otogazlı otomobil satışları 308 adetle yüzde 1,1 pay aldı.

    BENZİNLİ SATIŞLARI BİRİNCİ SIRADA
    Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde;
    -Benzinli otomobil satışları 21.565 adetle yüzde 74,3 pay,
    - Dizel otomobil satışları 5.357 adetle yüzde 18,5 pay,
    - Otogazlı otomobil satışları 308 adetle yüzde 1,1 pay aldı.

  49. Ayrıca, Ocak ayında 134 adet elektrikli ve 1.656 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

    Ayrıca, Ocak ayında 134 adet elektrikli ve 1.656 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

  50. EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ <br> Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 42,3 pay, 12.262 adet) oldu. <br> SUV otomobilleri, yüzde 37,8 pay ve 10.965 adet satış ile Sedan, yüzde 18,7 pay ve 5.440 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

    EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ
    Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 42,3 pay, 12.262 adet) oldu.
    SUV otomobilleri, yüzde 37,8 pay ve 10.965 adet satış ile Sedan, yüzde 18,7 pay ve 5.440 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

  51. OTOMATİK LİDER Otomatik şanzımanlı otomobiller; 21.807 adetle yüzde 75,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 7.213 adetle yüzde 24,9 pay aldı.

    OTOMATİK LİDER Otomatik şanzımanlı otomobiller; 21.807 adetle yüzde 75,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 7.213 adetle yüzde 24,9 pay aldı.

  52. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 21 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,4 arttı.

    Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 21 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,4 arttı.