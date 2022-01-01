Koronaya Yakalanmıştı İşte Son Durumu!
Tarkan koronavirüse yakalandığını duyurdu Instagram hesabından koronaya yakalandığını duyuran megastar son durumunu paylaştı.
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Megastar Tarkan koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kişisel Instagram hesabından paylaşım yapan Tarkan 10 gün önce Covid-19'a yakalandığını ve koronayı atlattığını duyurarak son durumuna ilişkin bilgi verdi. Tarkan, koronavirüsü atlattığını duyurduğu paylaşımında herkesi dikkatli olma konusunda uyardı.
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Koronavirüse yakalanan ünlüler kervanına ünlü sanatçı Tarkan da katıldı! Tüm tedbirleri almasına rağmen virüse yakalanan Tarkan sosyal medya hesabından son durumunu paylaştı.
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Süreci çok hafif semptomlarla geçirdiğini belirten Megastar sevenlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte Tarkan'ın o paylaşımı:
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"10 gün kadar önce PCR testim pozitif çıktı. Çok dikkat etmeme rağmen yakalandım ben de bu virüse. Ama merak etmeyin, çok hafif semptomlarla atlattım ve şimdi gayet iyiyim.
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Aşıyla ilgili olumlu, olumsuz çok şey söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor ve ben de neye inanacağımı şaşırıyorum bazen ama bu virüse yakalandığımda ?iyi ki aşılıyım? diye düşündüm hep. Çünkü biliyor ve görüyorum ki aşı olmayanlar çok daha ağır atlatıyor Covit?i.
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Aman kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın canlarım. Sizi seviyorum"