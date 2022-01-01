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Bahçelievler'de Yol Çöktü, Cadde Trafiğe Kapatıldı

İstanbul Bahçelievler'de su hattı borularının patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi, cadde trafiğe kapatıldı.

  1. Bahçelievler Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi üzerinde sabaha karşı cadde üzerinden geçen su hattında patlama meydana geldi.

    Bahçelievler Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi üzerinde sabaha karşı cadde üzerinden geçen su hattında patlama meydana geldi.

  2. Suların caddeye taşmasıyla yolda çökmeler yaşandı.

    Suların caddeye taşmasıyla yolda çökmeler yaşandı.

  3. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İSKİ ekipleri sevk edildi.

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İSKİ ekipleri sevk edildi.

  4. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, yolda biriken su tahliye edilmeye başlandı.

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, yolda biriken su tahliye edilmeye başlandı.

  5. Cadde trafiğe kapandı, ekipler çalışmalara başladı.

    Cadde trafiğe kapandı, ekipler çalışmalara başladı.