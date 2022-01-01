Bahçelievler'de Yol Çöktü, Cadde Trafiğe Kapatıldı
İstanbul Bahçelievler'de su hattı borularının patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi, cadde trafiğe kapatıldı.
-
Bahçelievler Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi üzerinde sabaha karşı cadde üzerinden geçen su hattında patlama meydana geldi.
-
Suların caddeye taşmasıyla yolda çökmeler yaşandı.
-
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İSKİ ekipleri sevk edildi.
-
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, yolda biriken su tahliye edilmeye başlandı.
-
Cadde trafiğe kapandı, ekipler çalışmalara başladı.