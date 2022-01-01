Tiktok Videoları Yüzünden Çocuklarının Velayetini Kaybetti

"KIZLARIMI DA ALIŞTIRMIŞ" "... Eşimle ayrı evlerde kalmaya başladığımızda büyük kızımın okulla ilgili sıkıntıları olmuştu. Bir süre eşimi eve çağırmıştım. Bu süre zarfında gece yarılarına kadar Tiktok videosu çektiğini biliyorum. Kendini çekmesinden ziyade küçük kızımı da Tiktok?a alıştırmış. Kızım da video çekip paylaşmak istiyor. Benim Tiktok hesabım yok ama birkaç videoya baktığımda, ahlaki sınırları zorlayan videoların olduğunu da gördüm. Çocuklarımın bu şekilde yetiştirilmesini istemediğim için kendisini defalarca uyardım ve velayet için dava açtım. Neyse ki pedagog raporunda da geçici ve kalıcı velayet bana verildi. Boşanma netleştiğinde, kalıcı velayet konusu da netleşecektir. Ben kızlarımın geleceği için bu kararı çok olumlu karşılıyorum? diye konuştu.