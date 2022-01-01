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Türkiye Depremi Saniyeler Önce Öğrenecek!

Antalya'daki depremden önce bazı telefonlara Google tarafından 'deprem olacak' uyarısı gitmiş ve ardından da derem olmuştu. Google, deprem uyarı sistemini Türkiye'de tanıttı. Şirketin yaptığı açıklamada Android Deprem Uyarı Sistemi'nin AFAD'a ekleneceği belirtildi. Sistem depremleri önceden tespit edip uyarı mesajı gönderiyor.

  1. Google, geliştirdiği Android Deprem Uyarı Sistemi'ne ilişkin detayları çevrimiçi basın toplantısı ile açıkladı. Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

    Google, geliştirdiği Android Deprem Uyarı Sistemi'ne ilişkin detayları çevrimiçi basın toplantısı ile açıkladı. Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

  2. Toplantıda konuşan Google Ürün Yöneticisi Boone Spooner, Android Deprem Uyarı Sistemi?nin detaylarını anlattı.

    Toplantıda konuşan Google Ürün Yöneticisi Boone Spooner, Android Deprem Uyarı Sistemi?nin detaylarını anlattı.

  3. Android Deprem Uyarı Sistemi ile doğal afetlerde her saniyenin fark yarattığı bilinciyle kullanıcılara yardımcı olmayı hedeflediklerini söyleyen Spooner, sistemin, bugün özellikle etkin deprem bölgelerinde yaşayanlar için oldukça önemli bir sistem olarak ön plana çıktığını kaydetti.

    Android Deprem Uyarı Sistemi ile doğal afetlerde her saniyenin fark yarattığı bilinciyle kullanıcılara yardımcı olmayı hedeflediklerini söyleyen Spooner, sistemin, bugün özellikle etkin deprem bölgelerinde yaşayanlar için oldukça önemli bir sistem olarak ön plana çıktığını kaydetti.

  4. Türkiye'nin, geçen yıl Yeni Zelanda ve Yunanistan ile birlikte Android deprem uyarılarının ABD dışında kullanıma sunulduğu ilk ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Spooner, "Sistem teknik olarak bir depremin meydana getirdiği titreşimi ve hızını tespit etmek için dünya çapında kullanılan 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanıyor ve kullanıcılarına gerekli uyarıları veriyor. Bu sistem ile kullanıcılarımıza deprem anında zaman kazandırmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki deprem anında kazanılan birkaç saniye, doğru konum almak ve hazırlanmak için çok kritik olan bir süreyi kazandırıyor." diye konuştu.

    Türkiye'nin, geçen yıl Yeni Zelanda ve Yunanistan ile birlikte Android deprem uyarılarının ABD dışında kullanıma sunulduğu ilk ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Spooner, "Sistem teknik olarak bir depremin meydana getirdiği titreşimi ve hızını tespit etmek için dünya çapında kullanılan 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanıyor ve kullanıcılarına gerekli uyarıları veriyor. Bu sistem ile kullanıcılarımıza deprem anında zaman kazandırmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki deprem anında kazanılan birkaç saniye, doğru konum almak ve hazırlanmak için çok kritik olan bir süreyi kazandırıyor." diye konuştu.

  5. Android deprem uyarı sistemi <br> Toplantıda sistemle ilgili verilen bilgilere göre, Google dünya çapındaki ölçeğinin de yardımıyla Android Deprem Uyarı Sistemi?ni geliştirerek, depremleri algılayıp Android kullanıcılarını uyarıyor. Bu sistem ile ivmeölçeri olan Android telefonlar prize takılıyken ve tamamen hareketsizken mini bir sismometreye dönüşerek depremi algılayabiliyor ve kullanıcılara uyarı gönderebiliyor.

    Android deprem uyarı sistemi
    Toplantıda sistemle ilgili verilen bilgilere göre, Google dünya çapındaki ölçeğinin de yardımıyla Android Deprem Uyarı Sistemi?ni geliştirerek, depremleri algılayıp Android kullanıcılarını uyarıyor. Bu sistem ile ivmeölçeri olan Android telefonlar prize takılıyken ve tamamen hareketsizken mini bir sismometreye dönüşerek depremi algılayabiliyor ve kullanıcılara uyarı gönderebiliyor.

  6. Sistem, 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler için depremin şiddetine ve yoğunluğuna bağlı olarak ?Farkında Ol? ve ?Harekete Geç? olmak üzere iki tür uyarı gönderiyor. Android Deprem Uyarı Sistemi, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor, cihaz konumu ve ?Deprem Uyarıları? açık olan tüm Android OS 5.0 ve üzeri tüm telefonlarda çalışıyor. Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar, cihaz ayarlarından ?Deprem Uyarıları? seçeneğini devre dışı bırakabiliyor.

    Sistem, 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler için depremin şiddetine ve yoğunluğuna bağlı olarak ?Farkında Ol? ve ?Harekete Geç? olmak üzere iki tür uyarı gönderiyor. Android Deprem Uyarı Sistemi, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor, cihaz konumu ve ?Deprem Uyarıları? açık olan tüm Android OS 5.0 ve üzeri tüm telefonlarda çalışıyor. Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar, cihaz ayarlarından ?Deprem Uyarıları? seçeneğini devre dışı bırakabiliyor.

  7. Verilen bilgiye göre ayrıca, yılın sonuna doğru sistemdeki uyarılara yerleştirilmesi planlanan link sayesinde, kullanıcıların deprem uyarısı aldıktan hemen sonra AFAD?ın web sitesine giderek depremle ilgili detaylara ve deprem anında doğru davranışlar gibi gerekli bilgilere kolayca ulaşabilecek.

    Verilen bilgiye göre ayrıca, yılın sonuna doğru sistemdeki uyarılara yerleştirilmesi planlanan link sayesinde, kullanıcıların deprem uyarısı aldıktan hemen sonra AFAD?ın web sitesine giderek depremle ilgili detaylara ve deprem anında doğru davranışlar gibi gerekli bilgilere kolayca ulaşabilecek.