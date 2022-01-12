Biten Tüm Transferler
Süper Lig'de ara transfer sezonu 12 Ocak 2022'de başladı, 8 Şubat 2022'ye kadar takımlar kadrolarına yeni isimleri katabilecek. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 2021 ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı futbolcular...
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SEMİH KAYA Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu Semih Kaya ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Semih Kaya'nın sözleşme süresiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Semih Kaya'nın transferi konusunda anlaşma sağladı. Semih Kaya'ya Galatasaray'a tekrar hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."
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OZAN TUFAN Fenerbahçe Twitter'dan yaptığı açıklamada Ozan Tufan'ın takıma geri döndüğünü açıkladı. Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle: Futbolcumuz Ozan Tufan Hakkında 2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC?ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan'ın, sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe?de geçirmesine karar verilmiştir.
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ERİCK PULGAR Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı sezon sonuna kadar ücretsiz kiraladıklarını açıkladı. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Burak Elmas, Pulgar'ın Galatasaray'a güç katacak bir oyuncu olduğunu söyledi.
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GEDSON FERNANDES Beşiktaş, Benfica'dan Gedson Fernandes'i 4+1 yıllığına kadrosuna kattı. 6 milyon euro bonservis ödenecek. Bir sonraki satıştan Benfica yüzde 50 pay alacak. Portekizli oyuncu, yıllık 1.3 milyon euro alacak. Fernandes sezonun kalan kısmında Beşiktaş ve Benfica?nın ortak olarak karar vereceği bir kulüpte kiralık olarak forma giyecek.
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INAKI PENA Galatasaray, 22 yaşındaki İspanyol kaleci Inaki Pena'yı 6 aylığına kiraladı.
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BAFETİMBİ GOMİS Galatasaray eski futbolcusu Fransız golcü Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların Gomis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi. Fransız futbolcu ile performansa dayalı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edildi.
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SALİH UÇAN Beşiktaş, futbolcularından Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiralık olarak gönderdi.
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EDİN VİSCA Trabzonspor, Medipol Başakşehir'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Edin Visca transferini açıkladı. Bordo-mavililer tecrübeli futbolcuyla 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor, Başakşehir'e bonservis bedeli olarak 3 taksit halinde toplam 4 milyon 300 bin Euro + KDV ödeme yapacak. Bordo-mavili kulüp Edin Visca'ya toplam 5 milyon 250 bin Euro ödeyecek;
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YUSUF ERDOĞAN Trabzonspor, Kasımpaşalı oyuncu Yusuf Erdoğan'la anlaıştıpını duyurdu. Yapılan anlaşmaya göre Kasımpaşa'ya 500 bin euro bonservis bedeli ödenecek. Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık anlaşma yapıldı.
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KEREM ŞEN Trabzonspor, Bursapor'da forma giyen Kerem Şen ile 4,5 yıllık anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.
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BATUHAN KÖR Trabzonspor'un Bursaspor'dan bir başka transferi de 2001 doğumlu Batuhan Kör. Bordomavililer genç oyuncuyla 4.5 yıllık anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.
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TAHA ALTIKARDEŞ Trabzonspor'un Bursaspor'dan yaptığı üçüncü transfer 2003 doğumlu Taha Altıkardeş, Karadeniz ekibi genç oyuncuyla 4,5 yıllık anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.
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ENİS DESTAN Trabzonspor, Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'ı 600 bin euro karşılığında 4,5 yıllığına transfer etti.
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Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri (2022 ara transfer sezonu) - 14 JEAN EVRARD KOUASSİ Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi'yi transfer ettiğini açıkladı. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada Fildişili kanat oyuncusu ile 3.5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
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TYMOTEUSC PUCHACZ Trabzonspor, Union Berlin?in Polonyalı sol beki Tymoteusz Puchacz?yi kadrosuna kattı. Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'den kiralık olarak transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Trabzonspor forması giyecek.
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MUSTAFA KAPI Galatasaray altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon Lille'e transfer olan Mustafa Kapı Adana Demirspor'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
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FRANCO DI SANTO Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Franco Di Santo ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Arjantin'in Mendoza şehrinde dünyaya gelen ve Arjantin A Milli Takımı tecrübesi de bulunan Arjantinli futbolcu, Audax, Chelsea, Blackburn, Wigan Athletic, Werder Bremen, Schalke 04, Rayo Vallecano, Atletico-MG ve son olarak San Lorenzo takımlarının formalarını giydi.
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OUSSAMA TANNANE Göztepe 1994 doğumlu Faslı oyuncu Oussama Tannane ile sözleşme imzaladı. 23 Mart 1994'te Fas'ın Tetuan şehrinde dünyaya gelen ve Ajax altyapısında futbola başlayan Tannane, SC Heerenveen, Heracles Almelo, Saint-Étienne, Las Palmas, Utrecht ve son olarak Vitesse takımlarının formasını giydi. Hollanda U21 Milli Takımının da formasını giyen Tannane'nin Fas A Milli Takımı ile 11 maç tecrübesi bulunuyor.
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FRANÇOİS MOUBANDJE Göztepe 1990 doğumlu İsviçreli futbolcu François Moubandje sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. 21 Haziran 1990'da Kamerun'da dünyaya gelen Moubandje, İsviçre'nin Meyrin FC takımında profesyonel olduktan sonra Servette FC, Toulouse, A. Alanyaspor ve Dinamo Zagreb takımlarının formasını giydi. İsviçre milli takımında da görev yapan oyuncunun kariyerinde İsviçre A Milli Takımı ile yaşadığı 21 maç tecrübesi bulunuyor.