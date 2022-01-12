Biten Tüm Transferler

BATUHAN KÖR Trabzonspor'un Bursaspor'dan bir başka transferi de 2001 doğumlu Batuhan Kör. Bordomavililer genç oyuncuyla 4.5 yıllık anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.