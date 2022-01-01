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Friends Dünyanın En Popüler Dizisi Seçildi

İngiltere'de yapılan bir araştırmada yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Friends en popüler dizi olarak zirvede yer aldı.

  1. OnePoll'ün yaptığı bir anket, yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Friends'in en popüler dizi olmaya devam ettiğini gösterdi.

    OnePoll'ün yaptığı bir anket, yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Friends'in en popüler dizi olmaya devam ettiğini gösterdi.

  2. 2 bin yetişkin katılımcı üzerinde yapılan ankette tüm zamanların en popüler 35 dizisi yer aldı. Anket sonuçlarına göre katılımcıların büyük bir çoğunluğu 90'ların iki büyük sitcom'una ilgi gösterdi.

    2 bin yetişkin katılımcı üzerinde yapılan ankette tüm zamanların en popüler 35 dizisi yer aldı. Anket sonuçlarına göre katılımcıların büyük bir çoğunluğu 90'ların iki büyük sitcom'una ilgi gösterdi.

  3. Buna göre, Friends'i en sevdikleri dizi olarak gösterenlerin oranı yüzde 43 iken, Seinfeld dizisindeki oran yüzde 40 oldu.

    Buna göre, Friends'i en sevdikleri dizi olarak gösterenlerin oranı yüzde 43 iken, Seinfeld dizisindeki oran yüzde 40 oldu.

  4. Listenin önde gelen diğer dizileri, yüzde 37 ile Game of Thrones, yüzde 36 ile Three's Company, yüzde 36 ile Frasier, yüzde 36 ile The Office ve yüzde 35 ile MASH oldu.

    Listenin önde gelen diğer dizileri, yüzde 37 ile Game of Thrones, yüzde 36 ile Three's Company, yüzde 36 ile Frasier, yüzde 36 ile The Office ve yüzde 35 ile MASH oldu.

  5. İlk 20'ye giren diğer diziler arasında, The Simpsons, Family Guy, American Dad, ve Bob?s Burgers yer aldı.

    İlk 20'ye giren diğer diziler arasında, The Simpsons, Family Guy, American Dad, ve Bob?s Burgers yer aldı.