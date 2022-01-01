Yüzde 90 Verim Kaybı Yaşanan Patlıcan, En Pahalı Sebze

ÜRETİCİ ŞİKAYETÇİ Patlıcan üreticisi Ramazan Kara da bu yılki üretimden para kazanamadığını söyledi. Hava şartlarıyla birlikte verimin düştüğünü ve 15 günde bir hasat yapar hale gelindiğini belirten Kara, ?Geçen sene havalar ılıktı. En yüksek fiyat 14 liraydı. O da 14 günde 7-8 liraya düştü. Bu fiyatlar tamamen sıcaklıkla alakalı. Fidelerimiz çiçeklenmediği ve polen yapamadığı için meyve sebze alamadık" dedi. Kumluca'da patlıcan üreten Cahit Hacımusaoğlu da para kazanamadığından dert yandı. 15 günde bir seraya girdiğini ve az sayıda patlıcan hasat edebildiğini aktaran Hacımusaoğlu, ?20 lira değil, şu an 30 lira da olsa bizim için hiçbir değeri yok. Kendimizi kurtarma şansımız sıfır. Fidelerde patlıcan diye bir şey yok. Meyve yok denecek kadar az. İklim şartlarından, havanın soğuk olmasından dolayı hiç gelişmiyor" ifadelerini kullandı.