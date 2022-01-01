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TURKOVAC'ta İkinci Teslimat

Yerli aşının yeni serileri yurt genelindeki hastanelere gönderilmeye başlandı.

  1. Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın yeni serilerinin Türkiye'deki şehir hastanelerine sevkiyatı başladı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposundaki aşılar, dün öğleden sonra tırlara yüklenerek kara yoluyla şehir hastanelerine gönderildi.

    Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın yeni serilerinin Türkiye'deki şehir hastanelerine sevkiyatı başladı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposundaki aşılar, dün öğleden sonra tırlara yüklenerek kara yoluyla şehir hastanelerine gönderildi.

  2. Aşıların bulunduğu Pursaklar'daki depoda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü soğuk zincir sorumlusu Cengiz Koz, TURKOVAC'ın ikinci teslimatını yapmaya başladıklarını söyledi.

    Aşıların bulunduğu Pursaklar'daki depoda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü soğuk zincir sorumlusu Cengiz Koz, TURKOVAC'ın ikinci teslimatını yapmaya başladıklarını söyledi.

  3. Aşının üretildiği fabrikadan depoya kadar sürecinin incelendiğini belirten Koz, depoya gelen aşıların soğuk zincir kartlarına bakıldığını ifade etti. Karekodlama işleminden sonra stok kaydını girdiklerini dile getiren Koz, "İlk sevkiyatımızı Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne yaptık, oradan da Ankara Şehir Hastanesine teslim edilecek" diye konuştu.

    Aşının üretildiği fabrikadan depoya kadar sürecinin incelendiğini belirten Koz, depoya gelen aşıların soğuk zincir kartlarına bakıldığını ifade etti. Karekodlama işleminden sonra stok kaydını girdiklerini dile getiren Koz, "İlk sevkiyatımızı Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne yaptık, oradan da Ankara Şehir Hastanesine teslim edilecek" diye konuştu.

  4. Aşıların 2-8 derecede muhafaza edilmesi gerektiğini bildiren Koz, aşıların 81 ile kamyon ve tırlarla ulaştırıldıktan sonra soğuk zincir araçlarıyla hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

    Aşıların 2-8 derecede muhafaza edilmesi gerektiğini bildiren Koz, aşıların 81 ile kamyon ve tırlarla ulaştırıldıktan sonra soğuk zincir araçlarıyla hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

  5. Ankara'da kullanılacak aşılar da ana depodan sağlık personeli eşliğinde Yenimahalle'deki Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Aşı ve Antiserum Dağıtım Merkezine getirildi. Burada açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü soğuk zincir sorumlusu Hülya Yılmaz, aşı takip sisteminden, aşıları teslim aldıklarına dair işlem yaptıklarını aktardı. Aşıların 2-8 derecedeki depolara yerleştirildiğini belirten Yılmaz, aşıları sağlık personeli eşliğinde soğuk zincirini kırmadan Ankara Şehir Hastanesine ulaştırdıklarını söyledi.

    Ankara'da kullanılacak aşılar da ana depodan sağlık personeli eşliğinde Yenimahalle'deki Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Aşı ve Antiserum Dağıtım Merkezine getirildi. Burada açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü soğuk zincir sorumlusu Hülya Yılmaz, aşı takip sisteminden, aşıları teslim aldıklarına dair işlem yaptıklarını aktardı. Aşıların 2-8 derecedeki depolara yerleştirildiğini belirten Yılmaz, aşıları sağlık personeli eşliğinde soğuk zincirini kırmadan Ankara Şehir Hastanesine ulaştırdıklarını söyledi.