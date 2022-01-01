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İstanbul Barajlarına Kar Dopingi

İstanbul?da baraj göllerinin çevresini kaplayan beyaz örtünün erimesi su seviyelerini artırdı. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı son bir haftada 10 puana yakın artarak yüzde 65'e ulaştı.

  1. İstanbul?da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşandı. 2021 Nisan ayında yüzde 86.82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti.

    İstanbul?da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşandı. 2021 Nisan ayında yüzde 86.82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti.

  2. İstanbul?da geçen hafta etkili yoğun kar yağışları ve ardından gelen yağmurlar barajları olumlu yönde etkiledi. İstanbul?un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 64.66'ya kadar çıktı.

    İstanbul?da geçen hafta etkili yoğun kar yağışları ve ardından gelen yağmurlar barajları olumlu yönde etkiledi. İstanbul?un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 64.66'ya kadar çıktı.

  3. İstanbul barajlarına kar dopingi - 3 İSKİ verilerine göre İstanbul'da bugün ölçülen doluluk seviyesi son 7 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. 2021 yılının Temmuz ayında yüzde 67.3 olarak ölçülen doluluk oranları daha sonra hızla düşmeye başlamıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında yüzde 41.19'e gerileyen doluluk oranları daha sonra artmaya başlamıştı.

    İstanbul barajlarına kar dopingi - 3 İSKİ verilerine göre İstanbul'da bugün ölçülen doluluk seviyesi son 7 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. 2021 yılının Temmuz ayında yüzde 67.3 olarak ölçülen doluluk oranları daha sonra hızla düşmeye başlamıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında yüzde 41.19'e gerileyen doluluk oranları daha sonra artmaya başlamıştı.

  4. İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Sadece Sazlıdere barajında doluluk oranı yüzde 34.5'te kaldı.

    İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Sadece Sazlıdere barajında doluluk oranı yüzde 34.5'te kaldı.

  5. İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları: <br> ALİBEYKÖY %51.04 <br> BÜYÜKÇEKMECE %58.04 <br> DARLIK %61.49 <br> ELMALI %87.38 <br> ISTRANCALAR %98.44 <br> KAZANDERE %67.55 <br> ÖMERLİ %83.49 <br> PAPUÇDERE %64.38 <br> SAZLIDERE %34.05 <br> TERKOZ %61.61

    İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları:
    ALİBEYKÖY %51.04
    BÜYÜKÇEKMECE %58.04
    DARLIK %61.49
    ELMALI %87.38
    ISTRANCALAR %98.44
    KAZANDERE %67.55
    ÖMERLİ %83.49
    PAPUÇDERE %64.38
    SAZLIDERE %34.05
    TERKOZ %61.61