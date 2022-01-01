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Kübra Ece'nin Son Görüntüleri

Bir televizyon programı ile ünlenen Kübra Ece'nin intihar görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, bağırma seslerini duyan karşı apartmandaki vatandaş tarafından çekildi.

  1. İstanbul Avcılar?da sevgilisinin oturduğu evin balkonundan düşerek Kübra Ece?nin düşme anının cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı.

    İstanbul Avcılar?da sevgilisinin oturduğu evin balkonundan düşerek Kübra Ece?nin düşme anının cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı.

  2. Olay, geçen 30 Ocak Pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Gümüşpala Mahallesi?ndeki bir binanın 4?üncü katından düşerek ağır yaralanan Kübra Ece, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Kübra Ece hastanede hayatını kaybetti.

    Olay, geçen 30 Ocak Pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Gümüşpala Mahallesi?ndeki bir binanın 4?üncü katından düşerek ağır yaralanan Kübra Ece, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Kübra Ece hastanede hayatını kaybetti.

  3. Polis, 30 yaşındaki Kübra Ece'nin ölüm nedeniyle ilgili inceleme yaptı. Olay sırasında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ve evde bulunan diğer kişilerle birlikte gece geç saatlere kadar oturdukları ancak ikilinin kıskançlık nedeniyle tartıştığı ileri sürüldü.

    Polis, 30 yaşındaki Kübra Ece'nin ölüm nedeniyle ilgili inceleme yaptı. Olay sırasında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ve evde bulunan diğer kişilerle birlikte gece geç saatlere kadar oturdukları ancak ikilinin kıskançlık nedeniyle tartıştığı ileri sürüldü.

  4. Kübra Ece'nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülürken karşı binada oturan bir kişinin duyduğu bağırma sesleri üzerine cep telefonu ile bu evi görüntülediği ortaya çıktı. Görüntülerde bağırma seslerinin duyulmasından kısa süre sonra Kübra Ece?nin balkona koşarak kendisini boşluğa bıraktığı görüldü.

    Kübra Ece'nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülürken karşı binada oturan bir kişinin duyduğu bağırma sesleri üzerine cep telefonu ile bu evi görüntülediği ortaya çıktı. Görüntülerde bağırma seslerinin duyulmasından kısa süre sonra Kübra Ece?nin balkona koşarak kendisini boşluğa bıraktığı görüldü.