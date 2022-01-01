Dünyanın En Beğenilen Şirketleri
Dünyanın önemli ekonomi dergilerinden Fortune, en beğenilen şirketleri açıkladı. Listenin ilk sırasında dünyanın en değerli şirketi Apple yer alırken, onaylanan ilk corona virüs aşısını BioNTech ile birlikte geliştiren ilaç şirketi Pfizer, 236 sıra yükselerek dördüncü sıraya yükseldi. İşte dünyanın en beğenilen 50 şirketi..
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50. MCDONALD'S Yemek hizmetleri
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49. PAYPAL HOLDINGS Tüketici kredi kartı ve ilgili hizmetler
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48. VISA Tüketici Kredi kartı ve ilgili hizmetler
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47. CHARLES SCHWAB Menkul kıymetler ve varlık yönetimi
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46. IBM Teknoloji hizmetleri
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45. NESTLE Gıda ürünleri
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44. LOWE?S Perakende
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43. ADOBE Bilgisayar yazılımı
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42. PUBLIX Süper market
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41. MERCK İlaç
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40. PEPSICO Tüketici gıda ürünleri
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39. BANK OF AMERİCA Bankacılık
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38. NVIDIA Yarı iletkenler
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37. DANAHER Medikal ürünler ve ekipmanları
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36. UNILEVER Sabun ve kozmetik ürünleri
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35. BMW Otomotiv
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34. TOYOTA Otomotiv
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33. ACCENTURE Bilgi teknolojisi hizmetleri
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32. SINGAPUR AIRLINES Havayolları
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31. UPS Teslimat
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30. NORDSTROM Toptan ve perakende satış
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29. 3M Kimyasal sanayi
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28. SOUTHWEST AIRLINES Havayolları
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27. CVS HEALTH Eczacılık
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26. COCA-COLA İçecek
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25. USAA Sigortacılık
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24. HOME DEPOT Toptan ve perakende satış
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23. PROCTER & GAMBLE Kozmetik
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22. MARRİOTT INTERNATİONAL Otel zinciri
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21. GOLDMAN SACHS Bankacılık
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20. BLACKROCK Menkul kıymetler ve varlık yönetimi
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19. TARGET Toptan ve perakende satış
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18. DELTA AIRLINES Havayolları
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17. JOHNSON & JOHNSON İlaç
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16. FEDEX Teslimat
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15. WALMART Toptan ve perakende satış
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14. SALESFORCE Yazılım
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13. AMERICAN EXPRESS Tüketici kredi kartı ve ilgili hizmetler
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12. NIKE Giyim
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11. COSTCO Toptan satış
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10. JP MORGAN Bankacılık
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9. NETFLIX Eğlence
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8. STARBUCKS Yemek Hizmetleri
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7. ALPHABET İnternet hizmetleri ve perakendecilik
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6. BERKSHIRE HATHAWAY Sigortacılık
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5. WALT DISNEY Eğlence
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4. PFIZER İlaç
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3. MICROSOFT Yazılım
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2. AMAZON İnternet hizmetleri ve perakendecilik
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1. APPLE Teknoloji