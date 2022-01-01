Dünyanın En Beğenilen Şirketleri

AK Parti milletvekili, gençlerle İstiklal'de Kürtçe şarkı söyledi
AK Parti milletvekili, gençlerle İstiklal'de Kürtçe şarkı söyledi
Paylaşımı nedeniyle görevine son verilen öğretmene İl MEM'den iyi haber!
Paylaşımı nedeniyle görevine son verilen öğretmene İl MEM'den iyi haber!
Fuat Oktay, 3600 Ek Göstergenin TBMM'ye geleceği tarihi açıkladı
Fuat Oktay, 3600 Ek Göstergenin TBMM'ye geleceği tarihi açıkladı
700 bin kamu işçisine zamlı maaş: En düşük ikramiye 8.673 TL oldu
700 bin kamu işçisine zamlı maaş: En düşük ikramiye 8.673 TL oldu
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak. Müracaat için son 6 gün!
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak. Müracaat için son 6 gün!
Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı
Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı
Olmayan ürünü satana ve sahte indirime ceza yağdı
Olmayan ürünü satana ve sahte indirime ceza yağdı
Erdoğan imzaladı, bin 110 yeni kadro açıldı
Erdoğan imzaladı, bin 110 yeni kadro açıldı
O il göç vermeye devam ediyor! Nüfusu 868 kişi azaldı
O il göç vermeye devam ediyor! Nüfusu 868 kişi azaldı
3 bakan görevini devredebilir! Teknokrat isimler istenmiyor
3 bakan görevini devredebilir! Teknokrat isimler istenmiyor
Kafede saat ve fiyat şartı! 30 TL sipariş vermeden oturmak yok
Kafede saat ve fiyat şartı! 30 TL sipariş vermeden oturmak yok
Ümraniye E Tipi Cezaevi yangınına soruşturma
Ümraniye E Tipi Cezaevi yangınına soruşturma
Büyükçekmece'deki kazıda bulunan cesette 'kelepçe' detayı
Büyükçekmece'deki kazıda bulunan cesette 'kelepçe' detayı
Bir kilometrekareye düşen kişi sayısı en çok ve en az olan iller
Bir kilometrekareye düşen kişi sayısı en çok ve en az olan iller
Küçükkuyu Belediye Başkanı ve iki belediye personeli gözaltında
Küçükkuyu Belediye Başkanı ve iki belediye personeli gözaltında
Vefat sayısı 248 kişi oldu, vaka sayısı ise yeniden 110 bini geçti
Vefat sayısı 248 kişi oldu, vaka sayısı ise yeniden 110 bini geçti
Bu ilde 14 yıldır nüfusa kadınlar hakim
Bu ilde 14 yıldır nüfusa kadınlar hakim
Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola'ya soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola'ya soruşturma
Okulun A4 kağıtlarını kırtasiyeye satan okul müdürü açığa alındı
Okulun A4 kağıtlarını kırtasiyeye satan okul müdürü açığa alındı
Siyasi Partiler Kanunu için gözler TBMM'de
Siyasi Partiler Kanunu için gözler TBMM'de
Kalkınma Ajansları 100 bin gence istihdam sağlayacak
Kalkınma Ajansları 100 bin gence istihdam sağlayacak
14 aydır karantinada, 78 testi de pozitif çıktı
14 aydır karantinada, 78 testi de pozitif çıktı
Diyanet: Gerçek alemde yalan olan haram sanal alemde de haramdır
Diyanet: Gerçek alemde yalan olan haram sanal alemde de haramdır
Bakan Özer: Öğretmenlerin 60 yıllık özlemi giderildi
Bakan Özer: Öğretmenlerin 60 yıllık özlemi giderildi
Bakan Koca: Hocamızın vefatı hepimizi derinden üzdü
Bakan Koca: Hocamızın vefatı hepimizi derinden üzdü
Doğalgaz ve elektrik faturalarına yeni düzenleme mi geliyor?
Doğalgaz ve elektrik faturalarına yeni düzenleme mi geliyor?
Bu ilçenin nüfusu 20 ili solladı
Bu ilçenin nüfusu 20 ili solladı
Erdoğan: Putin-Zelenski görüşmesi yeni oluşuma fırsat verir
Erdoğan: Putin-Zelenski görüşmesi yeni oluşuma fırsat verir
Bankalar faiz oranlarını düşürecek mi?
Bankalar faiz oranlarını düşürecek mi?
Bakan Özer, yeni atanan 15 bin öğretmenin eğitim sürecini açıkladı
Bakan Özer, yeni atanan 15 bin öğretmenin eğitim sürecini açıkladı

Dünyanın En Beğenilen Şirketleri

Dünyanın önemli ekonomi dergilerinden Fortune, en beğenilen şirketleri açıkladı. Listenin ilk sırasında dünyanın en değerli şirketi Apple yer alırken, onaylanan ilk corona virüs aşısını BioNTech ile birlikte geliştiren ilaç şirketi Pfizer, 236 sıra yükselerek dördüncü sıraya yükseldi. İşte dünyanın en beğenilen 50 şirketi..

  1. 50. MCDONALD'S Yemek hizmetleri

    50. MCDONALD'S Yemek hizmetleri

  2. 49. PAYPAL HOLDINGS Tüketici kredi kartı ve ilgili hizmetler

    49. PAYPAL HOLDINGS Tüketici kredi kartı ve ilgili hizmetler

  3. 48. VISA Tüketici Kredi kartı ve ilgili hizmetler

    48. VISA Tüketici Kredi kartı ve ilgili hizmetler

  4. 47. CHARLES SCHWAB Menkul kıymetler ve varlık yönetimi

    47. CHARLES SCHWAB Menkul kıymetler ve varlık yönetimi

  5. 46. IBM Teknoloji hizmetleri

    46. IBM Teknoloji hizmetleri

  6. 45. NESTLE Gıda ürünleri

    45. NESTLE Gıda ürünleri

  7. 44. LOWE?S Perakende

    44. LOWE?S Perakende

  8. 43. ADOBE Bilgisayar yazılımı

    43. ADOBE Bilgisayar yazılımı

  9. 42. PUBLIX Süper market

    42. PUBLIX Süper market

  10. 41. MERCK İlaç

    41. MERCK İlaç

  11. 40. PEPSICO Tüketici gıda ürünleri

    40. PEPSICO Tüketici gıda ürünleri

  12. 39. BANK OF AMERİCA Bankacılık

    39. BANK OF AMERİCA Bankacılık

  13. 38. NVIDIA Yarı iletkenler

    38. NVIDIA Yarı iletkenler

  14. 37. DANAHER Medikal ürünler ve ekipmanları

    37. DANAHER Medikal ürünler ve ekipmanları

  15. 36. UNILEVER Sabun ve kozmetik ürünleri

    36. UNILEVER Sabun ve kozmetik ürünleri

  16. 35. BMW Otomotiv

    35. BMW Otomotiv

  17. 34. TOYOTA Otomotiv

    34. TOYOTA Otomotiv

  18. 33. ACCENTURE Bilgi teknolojisi hizmetleri

    33. ACCENTURE Bilgi teknolojisi hizmetleri

  19. 32. SINGAPUR AIRLINES Havayolları

    32. SINGAPUR AIRLINES Havayolları

  20. 31. UPS Teslimat

    31. UPS Teslimat

  21. 30. NORDSTROM Toptan ve perakende satış

    30. NORDSTROM Toptan ve perakende satış

  22. 29. 3M Kimyasal sanayi

    29. 3M Kimyasal sanayi

  23. 28. SOUTHWEST AIRLINES Havayolları

    28. SOUTHWEST AIRLINES Havayolları

  24. 27. CVS HEALTH Eczacılık

    27. CVS HEALTH Eczacılık

  25. 26. COCA-COLA İçecek

    26. COCA-COLA İçecek

  26. 25. USAA Sigortacılık

    25. USAA Sigortacılık

  27. 24. HOME DEPOT Toptan ve perakende satış

    24. HOME DEPOT Toptan ve perakende satış

  28. 23. PROCTER & GAMBLE Kozmetik

    23. PROCTER & GAMBLE Kozmetik

  29. 22. MARRİOTT INTERNATİONAL Otel zinciri

    22. MARRİOTT INTERNATİONAL Otel zinciri

  30. 21. GOLDMAN SACHS Bankacılık

    21. GOLDMAN SACHS Bankacılık

  31. 20. BLACKROCK Menkul kıymetler ve varlık yönetimi

    20. BLACKROCK Menkul kıymetler ve varlık yönetimi

  32. 19. TARGET Toptan ve perakende satış

    19. TARGET Toptan ve perakende satış

  33. 18. DELTA AIRLINES Havayolları

    18. DELTA AIRLINES Havayolları

  34. 17. JOHNSON & JOHNSON İlaç

    17. JOHNSON & JOHNSON İlaç

  35. 16. FEDEX Teslimat

    16. FEDEX Teslimat

  36. 15. WALMART Toptan ve perakende satış

    15. WALMART Toptan ve perakende satış

  37. 14. SALESFORCE Yazılım

    14. SALESFORCE Yazılım

  38. 13. AMERICAN EXPRESS Tüketici kredi kartı ve ilgili hizmetler

    13. AMERICAN EXPRESS Tüketici kredi kartı ve ilgili hizmetler

  39. 12. NIKE Giyim

    12. NIKE Giyim

  40. 11. COSTCO Toptan satış

    11. COSTCO Toptan satış

  41. 10. JP MORGAN Bankacılık

    10. JP MORGAN Bankacılık

  42. 9. NETFLIX Eğlence

    9. NETFLIX Eğlence

  43. 8. STARBUCKS Yemek Hizmetleri

    8. STARBUCKS Yemek Hizmetleri

  44. 7. ALPHABET İnternet hizmetleri ve perakendecilik

    7. ALPHABET İnternet hizmetleri ve perakendecilik

  45. 6. BERKSHIRE HATHAWAY Sigortacılık

    6. BERKSHIRE HATHAWAY Sigortacılık

  46. 5. WALT DISNEY Eğlence

    5. WALT DISNEY Eğlence

  47. 4. PFIZER İlaç

    4. PFIZER İlaç

  48. 3. MICROSOFT Yazılım

    3. MICROSOFT Yazılım

  49. 2. AMAZON İnternet hizmetleri ve perakendecilik

    2. AMAZON İnternet hizmetleri ve perakendecilik

  50. 1. APPLE Teknoloji

    1. APPLE Teknoloji