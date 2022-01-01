Meteoroloji Uyardı Çok Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor!
TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre tüm yurtta sıcaklık düşüyor. Trabzon, Rize başta olmak üzere bazı şehirlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da ise hafta sonu güneşli ve soğuk bir hava hakim olacak. Peki İstanbul'a yeniden kar gelecek mi?
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TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgiye göre yurdun pek çok bölgesinde yoğun kar yağışı etkili olacak. O illerden bazıları Rize, Trabzon, Artvin, Hakkari ve Şırnak. Peki İstanbul'da durum ne? Yeniden kar gelecek mi?
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Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski için uyarı yapıldı.
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Bu iller dikkat! Yoğun kar yağışı geliyor:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgiye göre Hakkari, Şırnak, Trabzon, Rize, Artvin, Van, Giresun'da yoğun kar yağışı bekleniyor.
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Kuvvetli sağanak bekleniyor:
Marmara'nın doğusu,İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz,Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta'da kuvvetli sağanak etkili olacak.
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Buzlanma ve don uyarısı:
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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Marmara: Parçalı çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri yağmurlu, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Ege: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sabah saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.
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Akdeniz: Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Isparta çevreleri ile iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İç Anadolu: Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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Batı Karadeniz: Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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Orta ve Doğu Karadeniz:Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Giresun?un doğusu ile Trabzon?un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin?in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli, Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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İstanbul'a kar ne zaman gelecek?
Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'u felç eden kar yağışı sonrası yeni sistemin ne zaman geleceği merek ediliyor. Uzmanların tahminlerine göre yeni kar yağışı 14 Şubat'ta gelebilir.