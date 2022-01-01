Meteoroloji Uyardı Çok Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor!

Akdeniz: Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Isparta çevreleri ile iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İç Anadolu: Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.