Araştırma: Everest Dağı'ndaki Erime 80 Kat Hızlandı

Maine Üniversitesi'nden altı kişi de dahil olmak üzere bir bilim insanı ve dağcı ekibi, 2019'da buzulu ziyaret etti ve 10 metre uzunluğundaki bir buz çekirdeğinden örnekler toplarken, veri toplamak ve bir soruyu yanıtlamak için dünyanın en yüksek iki otomatik hava istasyonunu kurdular.