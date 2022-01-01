Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu

Sömestiri fırsat bilerek İzmir'den Uludağ'a tatile gelen İlkim Uçaş da, "Uludağ'ı çok seviyorum. Tatil harika geçiyor. Bu 4'üncü gelişim. Yoğunluk çok fazla Uludağ'da. Okul stresini atıyorum burada. Çok seviyorum kayak yapmayı" diye konuştu.