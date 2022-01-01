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Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da, sömestir tatilinin son hafta sonunda yoğunluk yaşandı. Otellerin paket programları kapsamında Uludağ'a gelen tatilciler, kar kalınlığının 110 santim ölçüldüğü pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşadı.

  1. Uludağ?da, sömestir tatilinin son hafta sonunda da yoğunluk devam ediyor.

    Uludağ?da, sömestir tatilinin son hafta sonunda da yoğunluk devam ediyor.

  2. Kar kalınlığının 110 santimetre, hava sıcaklığının da sıfırın altında 8 dereceyi gördüğü Uludağ'a gelen yerli ve yabancı turistler kar keyfini yaşadı.

    Kar kalınlığının 110 santimetre, hava sıcaklığının da sıfırın altında 8 dereceyi gördüğü Uludağ'a gelen yerli ve yabancı turistler kar keyfini yaşadı.

  3. Jandarma ekiplerinin önlemlerini arttırdığı Uludağ'da, otellerin hazırladığı paket programlar kapsamında doluluk oranları da yüzde 60'ı buldu.

    Jandarma ekiplerinin önlemlerini arttırdığı Uludağ'da, otellerin hazırladığı paket programlar kapsamında doluluk oranları da yüzde 60'ı buldu.

  4. Sömestir tatili için İstanbul'dan gelen Funda Demirbağ, tatilin eğlenceli geçtiğini belirterek, "Birazdan kaymaya başlayacağız. Öncesinde kar topu oynadık. Uludağ, tatil olduğu için bayağı kalabalık, bu nedenle herkes aynı zamanda geliyor" dedi.

    Sömestir tatili için İstanbul'dan gelen Funda Demirbağ, tatilin eğlenceli geçtiğini belirterek, "Birazdan kaymaya başlayacağız. Öncesinde kar topu oynadık. Uludağ, tatil olduğu için bayağı kalabalık, bu nedenle herkes aynı zamanda geliyor" dedi.

  5. Sömestiri fırsat bilerek İzmir'den Uludağ'a tatile gelen İlkim Uçaş da, "Uludağ'ı çok seviyorum. Tatil harika geçiyor. Bu 4'üncü gelişim. Yoğunluk çok fazla Uludağ'da. Okul stresini atıyorum burada. Çok seviyorum kayak yapmayı" diye konuştu.

    Sömestiri fırsat bilerek İzmir'den Uludağ'a tatile gelen İlkim Uçaş da, "Uludağ'ı çok seviyorum. Tatil harika geçiyor. Bu 4'üncü gelişim. Yoğunluk çok fazla Uludağ'da. Okul stresini atıyorum burada. Çok seviyorum kayak yapmayı" diye konuştu.