Haftanın Fırsat Ürünleri (07-12)

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8 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
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Başkent'teki tren kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
İbrahim Kalın'dan 'elektrik faturası' açıklaması: Yeni düzenleme gelecek
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Son 24 saatte 236 can kaybı, 96 bin 514 yeni vaka
İstanbul'da günlük vakalar 20 binin altına indi
Motorine 80 kuruş zam... Litresi 15 TL'yi geçti
112 personeli telefonda verdiği talimatlarla hayat kurtardı
Bakan Dönmez Isparta'da elektrik faturası gönderildiği iddialarını yalanladı
Kamuda engelli atamaları 17 Şubat'a ertelendi
Eski Milli yüzücü Büyükuncu'ya yakalama kararı çıkarıldı
PTT Müdürü kendini asarak intihar etti
'En son kapatılması gereken yerler okullar dedik, kararlıyız'
Müşteri bilgileri çalınan Yemeksepeti'ne 1 milyon 900 bin lira ceza
Haber siteleri de basın kanununa tabi olacak
KYK yurtlarında internet kotası iki kat artacak
İçişleri açıklama yaptı: Isparta'da görevden alma ve atama söz konusu değil!
Savaş ihtimali kapıda...Ekmeğe büyük zam gelebilir
Şentop: Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok
Genelkurmay Başkanlığı görevde yükselme sınavı açacak
Alan değişikliği başvuruları başladı
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Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca kar ve yağmur etkili olacak
15 Temmuz şehidinin tazminatını 47 hain ödeyecek
Şehirlerarası otobüs bileti fiyatları arttı; Uçak biletleri düştü
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