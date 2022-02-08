Metaverse Fikrini Simpsonlar'dan Mı Çaldı?

Bir kullanıcı şu soruyu sordu:

"Simpsonlar Metaverse'i tahmin mi etti, yoksa Mark Zuckerberg bu fikri Simpsonlar'dan mı çaldı?"

Bu olay, dizinin gerçeğe ürkütücü şekilde yakın tahminlerde bulunduğu ilk durum değil, son olacağa da benzemiyor.