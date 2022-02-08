Metaverse Fikrini Simpsonlar'dan Mı Çaldı?
ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi, diziyi hayranlarının gözünde özel kılıyor.
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Dünyaca ünlü kült çizgi film Simpsonlar (The Simpsons) kehanetleriyle sosyal medyaya konu olmaya devam ediyor.
Çizgi filmin izleyicileri, Metaverse'in önceden tahmin edildiğine ikna oldu. İnsanların sanal gerçeklik kulaklıkları, artırılmış gerçeklik gözlükleri, akıllı telefon uygulamaları veya diğer cihazları kullanarak buluşabileceği, çalışabileceği ve oynayabileceği sonsuz, birbirine bağlı sanal topluluklardan oluşan bir dünya olarak tanımlanan Metaverse, iddiaya göre 10 yıl önce Simpsonlar'da işlendi.
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Geçen yıl Mark Zuckerberg ve şimdi Meta olarak bilinen Facebook tarafından yürütülmeye başlanan Metaverse dünyası, 2011'de yayınlanan 23. sezon bölümü Holidays of Future Passed'de geçti. Bölümde Lisa Simpsons'ın 'ultra net' içine girdiği görülüyor. İnsanların, sanal gerçeklik dünyasına oldukça benzeyen sahnelerde, sürükleyici bir çevrimiçi dünyada etkileşime girdiği anlatılıyor.
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Bir sosyal medya kullanıcısının "Simpsonlar, 2011'de Metaverse'i tahmin etti" yazısıyla internette tartışmalar başladı, çoğunluk dizinin yaratıcılarının doğru tahminde bulunduğuna ikna oldu.
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Bir kullanıcı şu soruyu sordu:
"Simpsonlar Metaverse'i tahmin mi etti, yoksa Mark Zuckerberg bu fikri Simpsonlar'dan mı çaldı?"
Bu olay, dizinin gerçeğe ürkütücü şekilde yakın tahminlerde bulunduğu ilk durum değil, son olacağa da benzemiyor.