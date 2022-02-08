Çarşamba Günü Kar Yeniden Geliyor!
Meteoroloji İşleri Müdürlüğü 7-10 Şubat tarihlerini içeren 4 günlük hava raporunu yayınladı. Buna göre Çarşamba ve Perşembe günü kar yağışı, tüm yurdu etkisi altına alacak. Öte yandan sıcaklık batıda yükselmeye devam ediyor. Kastamonu, Bartın, Sinop da sağanak Kastamonu, Artvin ve Ardahan'da kar yağışı bekleniyor. İşte yapılan son hava durumu açıkl
-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurtta yer yer sağanak yağışın etkili olması beklenirken Kastamonu, Artvin ve Ardahan'da kar yağışı bekleniyor. 4 günlük hava durumu raporuna göre ise Çarşamba ve Perşembe günü kar yağışı, tüm yurdu etkisi altına alacak.
-
Sağanak yağış beklenen iller: Kastamonu kıyıları ile Bartın ve Sinop çevrelerinde bugün yağış bekleniyor.
-
Kar yağışı beklenen iller: Kastamonu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.
-
Çarşamba ve perşembe gününe dikkat!
Hava sıcaklıkları yurt genelinde yükselirken, 4 günlük haritada çarşamba günü dikkat çekti. Çarşamba günü yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başlayacak.
-
Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İç Anadolu:Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
-
Batı Karadeniz:Parçalı ve zamanla çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Kastamonu'nun il merkezi ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
-
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kıyılarının hafif yağmurlu, Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
-
Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.