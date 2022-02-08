Emniyet Müdürlüğünün Bahçesi Galeriye Döndü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen lüks araçları sahte belgelerle piyasaya süren şebekeye operasyon düzenledi. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 35 milyon TL olan 13 lüks araca el konuldu.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, lüks araçları sahte belgelerle piyasa süren şebekeye operasyon düzenledi.
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Amasya ve Antalya'da bir şebekenin yurtdışından turistik kolaylıklar sağlanarak lüks araçlar getirdiğini belirledi.
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Şebekenin yurtiçinde yasal kayıtlı olan araçların şasi ve motor bilgileri kullanılarak yurtdışından kaçak getirilen aynı model ve marka araçlarla değiştirdiği tespit edildi.
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Ayrıca Almanya, Yunanistan ve İsveç'ten 4 aracın İnterpol tarafından çalıntı kaydının olduğu ve aranma listesinde olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için 3 ayda farklı tarihlerde operasyonlar gerçekleştirildi. Polis 8 şüpheliyi yakalandı.
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Operasyonlarda İstanbul'da 10 araç, Amasya ve Antalya'da 3 araç olmak üzere toplam 13 lüks araca el konuldu. Ele geçirilen lüks araçların toplam değerinin yaklaşık 35 milyon lira ve yaklaşık kamu zararının 21 milyon lira olduğu belirtildi.
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Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adli işlem başlatılırken el konulan lüks araçlar emniyet müdürlüğünün bahçesinde sergilendi.
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