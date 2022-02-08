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Emniyet Müdürlüğünün Bahçesi Galeriye Döndü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen lüks araçları sahte belgelerle piyasaya süren şebekeye operasyon düzenledi. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 35 milyon TL olan 13 lüks araca el konuldu.

  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, lüks araçları sahte belgelerle piyasa süren şebekeye operasyon düzenledi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, lüks araçları sahte belgelerle piyasa süren şebekeye operasyon düzenledi.

  2. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Amasya ve Antalya'da bir şebekenin yurtdışından turistik kolaylıklar sağlanarak lüks araçlar getirdiğini belirledi.

    Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Amasya ve Antalya'da bir şebekenin yurtdışından turistik kolaylıklar sağlanarak lüks araçlar getirdiğini belirledi.

  3. Şebekenin yurtiçinde yasal kayıtlı olan araçların şasi ve motor bilgileri kullanılarak yurtdışından kaçak getirilen aynı model ve marka araçlarla değiştirdiği tespit edildi.

    Şebekenin yurtiçinde yasal kayıtlı olan araçların şasi ve motor bilgileri kullanılarak yurtdışından kaçak getirilen aynı model ve marka araçlarla değiştirdiği tespit edildi.

  4. Ayrıca Almanya, Yunanistan ve İsveç'ten 4 aracın İnterpol tarafından çalıntı kaydının olduğu ve aranma listesinde olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için 3 ayda farklı tarihlerde operasyonlar gerçekleştirildi. Polis 8 şüpheliyi yakalandı.

    Ayrıca Almanya, Yunanistan ve İsveç'ten 4 aracın İnterpol tarafından çalıntı kaydının olduğu ve aranma listesinde olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için 3 ayda farklı tarihlerde operasyonlar gerçekleştirildi. Polis 8 şüpheliyi yakalandı.

  5. Operasyonlarda İstanbul'da 10 araç, Amasya ve Antalya'da 3 araç olmak üzere toplam 13 lüks araca el konuldu. Ele geçirilen lüks araçların toplam değerinin yaklaşık 35 milyon lira ve yaklaşık kamu zararının 21 milyon lira olduğu belirtildi.

    Operasyonlarda İstanbul'da 10 araç, Amasya ve Antalya'da 3 araç olmak üzere toplam 13 lüks araca el konuldu. Ele geçirilen lüks araçların toplam değerinin yaklaşık 35 milyon lira ve yaklaşık kamu zararının 21 milyon lira olduğu belirtildi.

  6. Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adli işlem başlatılırken el konulan lüks araçlar emniyet müdürlüğünün bahçesinde sergilendi.

    Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adli işlem başlatılırken el konulan lüks araçlar emniyet müdürlüğünün bahçesinde sergilendi.