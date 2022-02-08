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Kış Ortasında Bursa'da Erik Hasadı: Tanesi 20 Liraya Satılıyor

Bursa?nın İznik ilçesinde ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, serada yetiştirip kış ortasında hasadını yaptığı erikleri dünyanın dört köşesine ihraç ediyor. 1 Şubat itibari ile başlayan erik hasadı Türkiye tarihinde en erken üretim olarak kayıtlara geçti. Eriğin tanesi ise 20 liradan satılıyor.

  1. Fertlerinin hepsinin ziraat mühendisi olduğu Ası ailesi, kış mevsiminde erik yetiştiriyor. Şubat başı itibariyle erik hasadına başlayan Mustafa Kutay Ası, senede bir ton erik elde etmeyi planladıklarını söyledi.

    Fertlerinin hepsinin ziraat mühendisi olduğu Ası ailesi, kış mevsiminde erik yetiştiriyor. Şubat başı itibariyle erik hasadına başlayan Mustafa Kutay Ası, senede bir ton erik elde etmeyi planladıklarını söyledi.

  2. Kış mevsiminde erik üretimi yapan ve Şubatın başı itibariyle hasada başlayan Mustafa Kutay Ası, "Ağaçlarımıza 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz. Akıllı seramızda toprak ve sera sıcaklığını ısıtma sistemi kullanarak ayarladık ve erken hasadı mümkün kıldık. Fakat bunu başarmak bizim için oldukça maliyetli oldu. Isıtma için kullandığımız yakıtın masrafı bu sene kış ayının ülkemizde çok sert geçmesinden dolayı 200 bin lirayı buldu. Bu sene bir ton civarında bir ürün bekliyoruz" dedi.

    Kış mevsiminde erik üretimi yapan ve Şubatın başı itibariyle hasada başlayan Mustafa Kutay Ası, "Ağaçlarımıza 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz. Akıllı seramızda toprak ve sera sıcaklığını ısıtma sistemi kullanarak ayarladık ve erken hasadı mümkün kıldık. Fakat bunu başarmak bizim için oldukça maliyetli oldu. Isıtma için kullandığımız yakıtın masrafı bu sene kış ayının ülkemizde çok sert geçmesinden dolayı 200 bin lirayı buldu. Bu sene bir ton civarında bir ürün bekliyoruz" dedi.

  3. "HER SENE ARTARAK DEVAM EDECEK" Yeşil erik üreten genç girişimci Mustafa Kutay Ası, Türkiye'nin dört bir yanına internet üzerinden erik gönderiyor. Yaklaşık 800 metrekarelik alanda kurduğu sera ile erik üreten genç girişimci, İznik'in tanıtımına da katkıda bulunmak için erikleri çini kase ile yolluyor.

    "HER SENE ARTARAK DEVAM EDECEK" Yeşil erik üreten genç girişimci Mustafa Kutay Ası, Türkiye'nin dört bir yanına internet üzerinden erik gönderiyor. Yaklaşık 800 metrekarelik alanda kurduğu sera ile erik üreten genç girişimci, İznik'in tanıtımına da katkıda bulunmak için erikleri çini kase ile yolluyor.

  4. "EN ÇOK AŞEREN HAMİLE KADINLAR SİPARİŞ VERİYOR" Bugüne kadar en çok aşeren hamile kadınların sipariş verdiğini belirten Ası, "Bu iş en çok zamansız aşeren hamile kadınların eşlerinin işini kolaylaştırdı. Erik canı çeken kadınlar artık web sitemizden yılın 12 ayında istedikleri eriklere ulaşabiliyorlar" diye konuştu.

    "EN ÇOK AŞEREN HAMİLE KADINLAR SİPARİŞ VERİYOR" Bugüne kadar en çok aşeren hamile kadınların sipariş verdiğini belirten Ası, "Bu iş en çok zamansız aşeren hamile kadınların eşlerinin işini kolaylaştırdı. Erik canı çeken kadınlar artık web sitemizden yılın 12 ayında istedikleri eriklere ulaşabiliyorlar" diye konuştu.