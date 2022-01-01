Araç Alacaklar Dikkat!

Bu zaten ihtiyaçtı: Savaş Açıkgöz ?Burada önemli olan kritik konu kredi oranları değil vadelerin de düzeltilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz 4 barem var. Otomobil fiyatlarının en çok olduğu barem 120-300 bin ve 300-750 bin lira. Bunlarda da 36 ay vade ile yüzde 50 kredi oranı var. 24 ay vadede ise yüzde 30 kredi var. Bu vade oranlarının minimum 48-60 ay aralığına getirilmesi gerekiyor. Oranların ise yüzde 70 ve üzerine çıkarılması gerekiyor. Bu zaten ihtiyaçtı. Uzun süredir bunu dile getiriyorduk. Umarım bu konulara düzenleme gelir. Burada kritik olan şey kararın uzamaması lazım. Bir ay, 40 gün gibi bir süreye uzarsa sektör ciddi zarar görür.? dedi.