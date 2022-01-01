Hurmanın insan sağlığına olan faydaları saymakla bitmiyor. Hurma da A,B,C vitaminleri gibi birçok vitamin ve mineral bulunuyor. yapılan bir araştırmaya göre, günde 3 adet hurmanın kalp krizi riskini neredeyse sıfıra indirdiği anlaşılmıştır.