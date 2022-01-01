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Kalp Krizi Riskini Sıfıra İndiriyor

Faydaları saymakla bitmeyen hurmayla ilgili şimdi öğrenecekleriniz sonrası her gün 3 tane yemeyi ihmal etmeyeceksiniz.. Günde 3 hurma, kalp krizi geçirme riskinizi neredeyse sıfıra indiriyor... İşte hurmanın faydaları...

  1. Hurmanın insan sağlığına olan faydaları saymakla bitmiyor. Hurma da A,B,C vitaminleri gibi birçok vitamin ve mineral bulunuyor. yapılan bir araştırmaya göre, günde 3 adet hurmanın kalp krizi riskini neredeyse sıfıra indirdiği anlaşılmıştır.

    Hurmanın insan sağlığına olan faydaları saymakla bitmiyor. Hurma da A,B,C vitaminleri gibi birçok vitamin ve mineral bulunuyor. yapılan bir araştırmaya göre, günde 3 adet hurmanın kalp krizi riskini neredeyse sıfıra indirdiği anlaşılmıştır.

  2. Zeka seviyesini etkiliyor <br> Hurmanın içerisinde yer alan çeşitli vitamin ve mineraller hafızanızı güçlendirerek beyninizin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Tıpkı kuruyemişler gibi hurmada harika bir atıştırmalıktır. İçindeki früktoz size bitmek bilmeyen bir enerji verir.

    Zeka seviyesini etkiliyor
    Hurmanın içerisinde yer alan çeşitli vitamin ve mineraller hafızanızı güçlendirerek beyninizin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Tıpkı kuruyemişler gibi hurmada harika bir atıştırmalıktır. İçindeki früktoz size bitmek bilmeyen bir enerji verir.

  3. Damarları açıyor kalp krizi riskini bitiriyor<br> Damarlarda oluşan tıkanma beraberinde kalp krizi riskini de getirdiğinden oldukça tehlikeli ve ölümcül bir hastalıktır. Bilim insanları, nar suyu ve hurmanın aynı anda tüketilmesinin damar tıkanıklığına iyi geldiğini savunuyor.

    Damarları açıyor kalp krizi riskini bitiriyor
    Damarlarda oluşan tıkanma beraberinde kalp krizi riskini de getirdiğinden oldukça tehlikeli ve ölümcül bir hastalıktır. Bilim insanları, nar suyu ve hurmanın aynı anda tüketilmesinin damar tıkanıklığına iyi geldiğini savunuyor.

  4. Ancak damar tıkanıklığına iyi gelen şey günde 3 adet hurma değil hurma çekirdeğinin tozudur. Hurma çekirdeğini toz haline getirip belirli aralıklarla tüketmenin damarları açacağı aynı zamanda damar tıkanıklığına iyi geleceği söyleniyor.

    Ancak damar tıkanıklığına iyi gelen şey günde 3 adet hurma değil hurma çekirdeğinin tozudur. Hurma çekirdeğini toz haline getirip belirli aralıklarla tüketmenin damarları açacağı aynı zamanda damar tıkanıklığına iyi geleceği söyleniyor.

  5. Ağrıları geçiriyor<br> Doğal magnezyum kaynağı olan hurma ağrıları geçiriyor ve kaslardaki kasılmalara da oldukça iyi geldiği söyleniyor. Aynı zamanda serotonin salgılanmasını hızlandırdığı için stres kaynaklı oluşan baş ağrılarına da oldukça iyi geldiği söyleniyor.

    Ağrıları geçiriyor
    Doğal magnezyum kaynağı olan hurma ağrıları geçiriyor ve kaslardaki kasılmalara da oldukça iyi geldiği söyleniyor. Aynı zamanda serotonin salgılanmasını hızlandırdığı için stres kaynaklı oluşan baş ağrılarına da oldukça iyi geldiği söyleniyor.

  6. Osteoporozu engelliyor<br> İçerdiği zengin kalsiyum sayesinde özellikle kadınlarda gelişebilecek olan kemik erimesi rahatsızlıklarını engellediği söyleniyor. Dolayısıyla günde 3 adet hurma tüketerek hem Osteoporozu engellemiş olursunuz hem de günlük kalsiyum ihtiyacınızı karşılamış olursunuz.

    Osteoporozu engelliyor
    İçerdiği zengin kalsiyum sayesinde özellikle kadınlarda gelişebilecek olan kemik erimesi rahatsızlıklarını engellediği söyleniyor. Dolayısıyla günde 3 adet hurma tüketerek hem Osteoporozu engellemiş olursunuz hem de günlük kalsiyum ihtiyacınızı karşılamış olursunuz.