Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut Koronavirüse Yakalandı!
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli koronavirüse yakalandı!
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Son olarak Çukur dizisinde hayat verdiği Yamaç karakteri ile izleyici karşına çıkmış olan Aras Bulut İynemli'nin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
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test sonucu pozitif çıkan İynemli, Zekeriyaköy'deki evinde karantinaya girdi. Oyuncunun rahatsızlığı hafif atlattığı bilgisine ulaşıldı.
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Son olarak Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat vermiş olan ve yeni projesinin hazırlıklarına tam gaz devam eden Aras Bulut İynemli'den kötü haber geldi
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Mustafa Kemal Atatürk filmi için hazırlık yapan oyuncu Aras Bulut İynemli yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.