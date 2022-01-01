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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut Koronavirüse Yakalandı!

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli koronavirüse yakalandı!

  1. Son olarak Çukur dizisinde hayat verdiği Yamaç karakteri ile izleyici karşına çıkmış olan Aras Bulut İynemli'nin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

    Son olarak Çukur dizisinde hayat verdiği Yamaç karakteri ile izleyici karşına çıkmış olan Aras Bulut İynemli'nin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

  2. test sonucu pozitif çıkan İynemli, Zekeriyaköy'deki evinde karantinaya girdi. Oyuncunun rahatsızlığı hafif atlattığı bilgisine ulaşıldı.

    test sonucu pozitif çıkan İynemli, Zekeriyaköy'deki evinde karantinaya girdi. Oyuncunun rahatsızlığı hafif atlattığı bilgisine ulaşıldı.

  3. Son olarak Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat vermiş olan ve yeni projesinin hazırlıklarına tam gaz devam eden Aras Bulut İynemli'den kötü haber geldi

    Son olarak Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat vermiş olan ve yeni projesinin hazırlıklarına tam gaz devam eden Aras Bulut İynemli'den kötü haber geldi

  4. Mustafa Kemal Atatürk filmi için hazırlık yapan oyuncu Aras Bulut İynemli yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

    Mustafa Kemal Atatürk filmi için hazırlık yapan oyuncu Aras Bulut İynemli yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.