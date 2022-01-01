Alparslan Büyük Selçuklu Dizisine Tepki Yağıyor

TRT 1'de yayınlandığı Pazartesi akşamları reyting rekorları kıran Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin dün akşam ekrana gelen son bölümündeki kesik baş sahnesi izleyicileri çılgına çevirdi. 7 yaş ve üzeri için uygun olduğu ibaresi taşıyan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde yer alan bir sahnede kesik bir insan başı görüntüsü açık bir şekilde verildiğini gören izleyiciler telefona sarıldı ve çocukların da izlediği dizide kesik baş görüntüsüne yer verilmesine ilişkin, gerekli işlemlerin yapılması için RTÜK'e çağrıda bulundu.