Alparslan Büyük Selçuklu Dizisine Tepki Yağıyor
TRT1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki kesik baş sahnesine izleyicilerden tepki yağdı. Dizi izleyicileri RTÜK'e şikayet telefonları yağdırdı.
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TRT 1'de yayınlandığı Pazartesi akşamları reyting rekorları kıran Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin dün akşam ekrana gelen son bölümündeki kesik baş sahnesi izleyicileri çılgına çevirdi. 7 yaş ve üzeri için uygun olduğu ibaresi taşıyan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde yer alan bir sahnede kesik bir insan başı görüntüsü açık bir şekilde verildiğini gören izleyiciler telefona sarıldı ve çocukların da izlediği dizide kesik baş görüntüsüne yer verilmesine ilişkin, gerekli işlemlerin yapılması için RTÜK'e çağrıda bulundu.
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Başrollerini Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı ve Sarp Levendoğlu'nun canlandırdığı Alpslan Büyük Selçuklu dizisi, dün akşam 12. bölümle ekrana geldi. Dizideki bir sahne ise izleyicileri kızdırdı.
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Dizide Alparslan rolüne hayat veren Barış Arduç, bir sahnede tartışma yaşıyor. Düşmanı yakalayan Alparslan, kestiği başı da yanında getirirken ortaya atıyor. Dizide kesik başın açık bir şekilde ekrana getirilmesi tepkilere neden oldu.
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7 yaş ve üzerinin izleyebileceği söylenen dizideki bu sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı sahnenin uygunsuz olduğunu ve RTÜK'ün gerekli işlemleri yapması için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
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Birçok sosyal medya kullanıcısı sahnenin uygunsuz olduğunu ve RTÜK'ün gerekli işlemleri yapması için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
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Sosyal medyada da dizideki bu sahneye ilişkin sosyal medyada çok sert tepkiler yer aldı.
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İşte o tepkilerden bazıları...
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