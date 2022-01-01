Matrix Yapımcısından Warner Bros.'A Dava
The Matrix Resurrections yapımcılarından Village Roadshow, gişede beklenen hasılatı elde edememelerinden filmin sinemalarla eş zamanlı olarak HBO Max'te gösterime girmesini gerekçe göstererek davacı oldu.
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The Matrix Resurrections yapımcılarından Village Roadshow, gişedeki başarısızlığı filmin sinemalarla eş zamanlı olarak HBO Max'te gösterime girmesine bağladı.
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Yapımcı Village Roadshow, Warner Bros. stüdyolarının HBO Max'e çekmek için The Matrix Resurrections'ın sinemalardaki gösterimini sabote ettiğini iddia ederek dava açtı.
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Dava dilekçesinde Warner Bros.'un serinin dördüncü bölümü olan 'The Matrix Resurrections'ı HBO Max'e koymayı seçmeden önce Village Roadshow'a danışmadığını ya da bildirimde bulunmadığını da savunuluyor.
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Film, bugüne kadar Amerika gişesinde sadece 148 milyon dolar hasılat elde etti.
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Son Matrix filmi Türkiye'de ise 504 bin seyirci tarafından izlenmişti.