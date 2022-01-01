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Matrix Yapımcısından Warner Bros.'A Dava

The Matrix Resurrections yapımcılarından Village Roadshow, gişede beklenen hasılatı elde edememelerinden filmin sinemalarla eş zamanlı olarak HBO Max'te gösterime girmesini gerekçe göstererek davacı oldu.

  1. The Matrix Resurrections yapımcılarından Village Roadshow, gişedeki başarısızlığı filmin sinemalarla eş zamanlı olarak HBO Max'te gösterime girmesine bağladı.

    The Matrix Resurrections yapımcılarından Village Roadshow, gişedeki başarısızlığı filmin sinemalarla eş zamanlı olarak HBO Max'te gösterime girmesine bağladı.

  2. Yapımcı Village Roadshow, Warner Bros. stüdyolarının HBO Max'e çekmek için The Matrix Resurrections'ın sinemalardaki gösterimini sabote ettiğini iddia ederek dava açtı.

    Yapımcı Village Roadshow, Warner Bros. stüdyolarının HBO Max'e çekmek için The Matrix Resurrections'ın sinemalardaki gösterimini sabote ettiğini iddia ederek dava açtı.

  3. Dava dilekçesinde Warner Bros.'un serinin dördüncü bölümü olan 'The Matrix Resurrections'ı HBO Max'e koymayı seçmeden önce Village Roadshow'a danışmadığını ya da bildirimde bulunmadığını da savunuluyor.

    Dava dilekçesinde Warner Bros.'un serinin dördüncü bölümü olan 'The Matrix Resurrections'ı HBO Max'e koymayı seçmeden önce Village Roadshow'a danışmadığını ya da bildirimde bulunmadığını da savunuluyor.

  4. Film, bugüne kadar Amerika gişesinde sadece 148 milyon dolar hasılat elde etti.

    Film, bugüne kadar Amerika gişesinde sadece 148 milyon dolar hasılat elde etti.

  5. Son Matrix filmi Türkiye'de ise 504 bin seyirci tarafından izlenmişti.

    Son Matrix filmi Türkiye'de ise 504 bin seyirci tarafından izlenmişti.