Hamsi Geri Döndü! Tezgahlarda Bolluk

Altı ilde eğitime ara verildi
Altı ilde eğitime ara verildi
Kazdağları'nda 17 askeri personel, 4 belediye çalışanı mahsur kaldı
Kazdağları'nda 17 askeri personel, 4 belediye çalışanı mahsur kaldı
Doğa Koleji yine satıldı
Doğa Koleji yine satıldı
En düşük puanlı dekan kuzeninin kazandığı sınav iptal edildi
En düşük puanlı dekan kuzeninin kazandığı sınav iptal edildi
500 TL'ye kışı çıkartan soba! Duman yok, kül yok
500 TL'ye kışı çıkartan soba! Duman yok, kül yok
Faturadan tasarrufun püf noktası bu saat aralığında
Faturadan tasarrufun püf noktası bu saat aralığında
Bakan Nebati'nin Londra'daki temaslarının detayları belli oldu
Bakan Nebati'nin Londra'daki temaslarının detayları belli oldu
Son 24 saatte 241 can kaybı, 111 bin 96 yeni vaka
Son 24 saatte 241 can kaybı, 111 bin 96 yeni vaka
52 ile 'Sarı ve 'turuncu' uyarı: Kar ve fırtınaya dikkat
52 ile 'Sarı ve 'turuncu' uyarı: Kar ve fırtınaya dikkat
Benzine 71 kuruş zam yapıldı
Benzine 71 kuruş zam yapıldı
Şube Müdürünün kızı yaşam savaşını kaybetti, oğlu yoğun bakımda
Şube Müdürünün kızı yaşam savaşını kaybetti, oğlu yoğun bakımda
Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a ve televizyon kanalına tazminat davası
Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a ve televizyon kanalına tazminat davası
Süleymaniye Camii'nin siluetini bozan inşaat mühürlendi
Süleymaniye Camii'nin siluetini bozan inşaat mühürlendi
CTE Genel Müdürlüğü 'cezaevlerinde işkence' iddialarını yalanladı
CTE Genel Müdürlüğü 'cezaevlerinde işkence' iddialarını yalanladı
TÜRES'den açıklama: Kafeler ısıtıcı maliyetlerini müşteriye mi yükleyecek?
TÜRES'den açıklama: Kafeler ısıtıcı maliyetlerini müşteriye mi yükleyecek?
Kazada ağır yaralanan İl Müdürü hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan İl Müdürü hayatını kaybetti
Bakan Dönmez: Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay erteliyoruz
Bakan Dönmez: Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay erteliyoruz
Muharrem İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifade verdi
Muharrem İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifade verdi
Ankara'da bazı doktorlar TTB'nin çağrısıyla iş bırakma eylemi yaptı
Ankara'da bazı doktorlar TTB'nin çağrısıyla iş bırakma eylemi yaptı
Halen görevde İKM dahil 11 zanlı FETÖ'den gözaltına alındı
Halen görevde İKM dahil 11 zanlı FETÖ'den gözaltına alındı
'Öğretmenlerin yüzde 75'i son 19 yılda eğitim sistemine kazandırıldı'
'Öğretmenlerin yüzde 75'i son 19 yılda eğitim sistemine kazandırıldı'
Elektrik faturalarında o detaya dikkat!
Elektrik faturalarında o detaya dikkat!
Meteorolojiden Ankara için sağanak uyarısı
Meteorolojiden Ankara için sağanak uyarısı
Altının gramı 800 TL sınırına yaklaştı
Altının gramı 800 TL sınırına yaklaştı
Bakan Yardımcısı Sayan'dan sosyal medya şirketlerine sert uyarı
Bakan Yardımcısı Sayan'dan sosyal medya şirketlerine sert uyarı
Kamu-Sen'e göre yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira
Kamu-Sen'e göre yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira
YÖK'ten üniversitelere... Sınavları yüz yüze yapın
YÖK'ten üniversitelere... Sınavları yüz yüze yapın
Yargıtay'dan emsal karar: Sadakatsiz eş, alkolik eşten daha kusurlu
Yargıtay'dan emsal karar: Sadakatsiz eş, alkolik eşten daha kusurlu
Başkent'te 3'ü avukat 21 şüpheliye FETÖ operasyonu
Başkent'te 3'ü avukat 21 şüpheliye FETÖ operasyonu
Diyanet'ten 'mülakat' açıklaması: Sadece 'ehliyetine' bakılır
Diyanet'ten 'mülakat' açıklaması: Sadece 'ehliyetine' bakılır

Hamsi Geri Döndü! Tezgahlarda Bolluk

Havaların soğumasıyla birlikte bu sezon oldukça az olan hamsi tezgahları doldurdu. Bolluk fiyatlara da yansıdı, hamsinin kilosu 25 liraya kadar düştü.

  1. Tezgahlarda şu günlerde hamsi bolluğu yaşanıyor.

    Tezgahlarda şu günlerde hamsi bolluğu yaşanıyor.

  2. Sezonu kasım ve şubat ayları arasında olan hamsi, Türkiye'de en çok avlanan balık türlerinin başında geliyor.

    Sezonu kasım ve şubat ayları arasında olan hamsi, Türkiye'de en çok avlanan balık türlerinin başında geliyor.

  3. Ancak bu sezon hamsiden beklenen verim alınamadı. Az olması nedeniyle geçen yılın sonunda hamsinin kilosu 60 liranın üzerine çıktı.

    Ancak bu sezon hamsiden beklenen verim alınamadı. Az olması nedeniyle geçen yılın sonunda hamsinin kilosu 60 liranın üzerine çıktı.

  4. Havaların soğumasıyla birlikte son 15 günde balıkçıların ağına takılan hamsi miktarı önemli oranda arttı.

    Havaların soğumasıyla birlikte son 15 günde balıkçıların ağına takılan hamsi miktarı önemli oranda arttı.

  5. Balıkçılar sezonu kurtardıklarını söylerken, düşen fiyatlar da vatandaşları memnun etti. Hamsi şu günlerde 25 liraya kadar düştü.

    Balıkçılar sezonu kurtardıklarını söylerken, düşen fiyatlar da vatandaşları memnun etti. Hamsi şu günlerde 25 liraya kadar düştü.

  6. Zonguldaklı balıkçı Oktay Ertürk, "Denizin soğumasıyla beraber hamsi geri döndü. Bir 10 gün daha bu yoğunluk devam eder" dedi.

    Zonguldaklı balıkçı Oktay Ertürk, "Denizin soğumasıyla beraber hamsi geri döndü. Bir 10 gün daha bu yoğunluk devam eder" dedi.

  7. Ertürk, "Fiyatları uygun şekilde hamsi 30 TL. Kar yağışı bekleniyor kar yağışıyla beraber hamsi irileşir. 10 gün sonra hamsi kesilir. Mezgit ve İstavritle sezonu kapatırız. Daha denizde İstavrit ve Mezgit var. Daha onları satarız. 3 aydır balıkhane olarak yattık. Hamsi 10 gün yaptı, hamsi bizi kurtardı? diye konuştu.

    Ertürk, "Fiyatları uygun şekilde hamsi 30 TL. Kar yağışı bekleniyor kar yağışıyla beraber hamsi irileşir. 10 gün sonra hamsi kesilir. Mezgit ve İstavritle sezonu kapatırız. Daha denizde İstavrit ve Mezgit var. Daha onları satarız. 3 aydır balıkhane olarak yattık. Hamsi 10 gün yaptı, hamsi bizi kurtardı? diye konuştu.