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Yiyeceklerin Tazeliğini Korumak İçin Ne Yapmalıyız?

Bazı yiyecekler diğerlerine göre daha çabuk bozulur ve saklama koşulları daha farklıdır. İşte sizlere yiyeceklerin tazeliğini kaybetmeden saklama yolları...

  1. Taze soğanı saklamak için yapmanız gereken soğanı ince ince doğrayın. Daha sonra büyük bir pet şişenin içine koyun ve buzdolabında muahfaza edin.

    Taze soğanı saklamak için yapmanız gereken soğanı ince ince doğrayın. Daha sonra büyük bir pet şişenin içine koyun ve buzdolabında muahfaza edin.

  2. Marulları yıkayın ve alüminyum folyoya sarın. Bu şekilde 2 hafta boyunca tazeliğini koruyacaktır.

    Marulları yıkayın ve alüminyum folyoya sarın. Bu şekilde 2 hafta boyunca tazeliğini koruyacaktır.

  3. Eğer tereyağını 2-3 yıl saklamak ve tazeliğini korumak istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Tereyağını cam kapların içine koyun ve 15-20 dakika kadar fırında ısıtın. Eriyen tereyağını fırından çıkarın. İçinde bulundupu kabın ağzını sıkıca kapatın ve buzdolabına kaldırın.

    Eğer tereyağını 2-3 yıl saklamak ve tazeliğini korumak istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Tereyağını cam kapların içine koyun ve 15-20 dakika kadar fırında ısıtın. Eriyen tereyağını fırından çıkarın. İçinde bulundupu kabın ağzını sıkıca kapatın ve buzdolabına kaldırın.

  4. Zencefili saklamak için kaynamış suyun içine saklayacağınız kadarını koyun. Bu şekilde buzdolabına kaldırın. Bu yöntem sayesinde zencefil ilk aldığınız tazeliğinde kalacaktır.

    Zencefili saklamak için kaynamış suyun içine saklayacağınız kadarını koyun. Bu şekilde buzdolabına kaldırın. Bu yöntem sayesinde zencefil ilk aldığınız tazeliğinde kalacaktır.

  5. Çökelek peyniri çok çabuk bozulan gıdalar arasındadır. Çöleği uzun süre saklamak istiyorsanız cam bir kabın içine çökeleği koyun. İçine 2 adet küp şeker ekleyin ve bu şekilde saklayın.

    Çökelek peyniri çok çabuk bozulan gıdalar arasındadır. Çöleği uzun süre saklamak istiyorsanız cam bir kabın içine çökeleği koyun. İçine 2 adet küp şeker ekleyin ve bu şekilde saklayın.

  6. Domatesleri sapları aşağıya bakacak şekilde serin bir yerden kese kağıdının içinde saklayabilirsiniz.

    Domatesleri sapları aşağıya bakacak şekilde serin bir yerden kese kağıdının içinde saklayabilirsiniz.

  7. Peyniri daha uzun süre saklamak için parşömen kağıdına sararak cam ya da porselen bir kabın içine koyarak saklayın.

    Peyniri daha uzun süre saklamak için parşömen kağıdına sararak cam ya da porselen bir kabın içine koyarak saklayın.

  8. Elmaları sapları yukarıya gelecek şekilde parşömen kağıtlarına sararak muhafaza edebilirsiniz.

    Elmaları sapları yukarıya gelecek şekilde parşömen kağıtlarına sararak muhafaza edebilirsiniz.

  9. Son dercece çabuk bozulan ve en ufacık darbede ezilebilen kayısıları yumurta kartonlarına koyarak saklayabilirsiniz.

    Son dercece çabuk bozulan ve en ufacık darbede ezilebilen kayısıları yumurta kartonlarına koyarak saklayabilirsiniz.

  10. Mantarları tuzlu suyun içinde bekletin. Daha sonra havlu kağıt ile kurulayın. Bu işlemin ardından yine havlu kağıdın içinde bir kasenin içine koyun ve buzdolabına kaldırın.

    Mantarları tuzlu suyun içinde bekletin. Daha sonra havlu kağıt ile kurulayın. Bu işlemin ardından yine havlu kağıdın içinde bir kasenin içine koyun ve buzdolabına kaldırın.